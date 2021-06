Otvorene prijave za Red Bull Half Court

Prijave su od ovog momenta otvorene za sve one koji žele da se obrobaju za titulu najboljeg srpskog tima i pokušaju da osvoje svetsko zlato u Moskvi. Prijave fukcionišu po principu “first come – first serve” odnosno prvih 12 timova koji se prijave za turnir stiču pravo učestvovanja, a još 4 tima od svih prijavljenih će organizator pozvati da učestvuju u turniru. Imena timova biće objavljena najkasnije do srede 16. 06.2021. na sajtu redbull.rs.