Red Bull Metamorfoza - Napravi gejming stanicu iz snova

Od svetskog finala Red Bull King Of The Rock, gejming takmičenja Red Bull Player One pa sve do Red Bull Flugtaga 2019. godine na Adi Ciganliji. Kako po komšiluku svih ljubitelja energetskog pića Red Bulla u Srbiji, ovaj mini se provozao i po regionu u sklopu ključnih inicijativa koje je Red Bull organizovao u zemljama u okolini.