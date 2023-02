Vreme je za stvaranje istorije - Predstavljeni RB19 i povratak Forda u F1

Potvrđeno je još da će Scuderia AlphaTauri koristiti Fordove pogonske jedinice i primarni ugovor podrazumeva sigurnu saradnju od 2026. godine do 2030, uz opciju produžetka.

Potvrđeno je još da će Scuderia AlphaTauri koristiti Fordove pogonske jedinice i primarni ugovor podrazumeva sigurnu saradnju od 2026. godine do 2030, uz opciju produžetka.

Potvrđeno je još da će Scuderia AlphaTauri koristiti Fordove pogonske jedinice i primarni ugovor podrazumeva sigurnu saradnju od 2026. godine do 2030, uz opciju produžetka.

Velike su promene regulativa najavljene za 2026. godinu i cilj je da Formula 1 bude održivija, pa će se već sada raditi na novom agregatu u skladu sa novim tehničkim propisima koji će stupiti na snagu. Sve to podrazumeva potrebu za električnim motorom od 350 kWh u kombinaciji sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem.

Velike su promene regulativa najavljene za 2026. godinu i cilj je da Formula 1 bude održivija, pa će se već sada raditi na novom agregatu u skladu sa novim tehničkim propisima koji će stupiti na snagu. Sve to podrazumeva potrebu za električnim motorom od 350 kWh u kombinaciji sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem.

Velike su promene regulativa najavljene za 2026. godinu i cilj je da Formula 1 bude održivija, pa će se već sada raditi na novom agregatu u skladu sa novim tehničkim propisima koji će stupiti na snagu. Sve to podrazumeva potrebu za električnim motorom od 350 kWh u kombinaciji sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem.

- FIA i F1 posvećeni su održivosti uz povećanu upotrebu električne energije, kao i održivih goriva – to je jedan od ključnih razloga da se Ford vrati u Formulu 1 - saopšteno je iz ove kompanije.

- FIA i F1 posvećeni su održivosti uz povećanu upotrebu električne energije, kao i održivih goriva – to je jedan od ključnih razloga da se Ford vrati u Formulu 1 - saopšteno je iz ove kompanije.

- FIA i F1 posvećeni su održivosti uz povećanu upotrebu električne energije, kao i održivih goriva – to je jedan od ključnih razloga da se Ford vrati u Formulu 1 - saopšteno je iz ove kompanije.

- Fantastično je poželeti dobrodošlicu Fordu nazad u Formulu 1 kroz ovo partnerstvo. To nas stavlja u dobru poziciju u odnosu na konkurenciju. Oni imaju bogatu istoriju automobilizma koja obuhvata generacije.

- Fantastično je poželeti dobrodošlicu Fordu nazad u Formulu 1 kroz ovo partnerstvo. To nas stavlja u dobru poziciju u odnosu na konkurenciju. Oni imaju bogatu istoriju automobilizma koja obuhvata generacije.

- Fantastično je poželeti dobrodošlicu Fordu nazad u Formulu 1 kroz ovo partnerstvo. To nas stavlja u dobru poziciju u odnosu na konkurenciju. Oni imaju bogatu istoriju automobilizma koja obuhvata generacije.

- RB19 koristi prednosti RB18 koji je bio najuspešniji automobil tima. Došlo je do nekih suptilnih aerodinamičkih promena, timu je bilo malo teško da sve to iskoristi i optimizuje - naveo je Horner.

- RB19 koristi prednosti RB18 koji je bio najuspešniji automobil tima. Došlo je do nekih suptilnih aerodinamičkih promena, timu je bilo malo teško da sve to iskoristi i optimizuje - naveo je Horner.

- RB19 koristi prednosti RB18 koji je bio najuspešniji automobil tima. Došlo je do nekih suptilnih aerodinamičkih promena, timu je bilo malo teško da sve to iskoristi i optimizuje - naveo je Horner.