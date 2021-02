Red Bull preuzima tehnologiju pogonskih agregata Honda F1

Nakon Hondine odluke da na kraju sezone 2021. napusti Formulu 1 kao proizvođač motora, Red Bull je postigao dogovor s Honda Motor Co Ltd da koristi tehnologiju pogonskih agregata Honda F1 od početka sezone 2022. godine. Red Bull i AlphaTauri nastaviće na taj način da se trkaju sa Hondinim pogonskim jedinicama od sledeće sezone, pa sve do kraja 2024. godine.