Relja i Marija u razgovoru pred zajednički nastup na Red Bull SoundClash-u

Složila se da je Red Bull SoundClash jedinstvena prilika da u isto vreme pokaže u čemu je najbolja, ali i nešto što ljudi do sada od nje nisu videli!

"Svi mi koji se bavimo ovim poslom, koji volimo nešto novo, nešto drugačije, a imamo hrabrosti, da ne kažem nešto drugo, rado se upuštamo u ovakve situacije. Nije da ih ima nešto previše na Balkanu, zato što su svi isti sve je isto. Sa par izuzetaka, jako dobrih. Raduje me da vidim kako će relja pevati moje pesme, još više me raduje kako ću ja izvoditi njegovu muziku."

"Iskreno, kad sam dobio poziv, prvo mi je bilo čudno. Bilo mi je čudno kako spojiti dva sveta. Onda mozak počne da razmišlja tako. Počne da me zabavlja ideja kako da spojimo ili kako da sukobimo dva sveta."

"Sigurna sam da će ljudi popadati u nesvest koliko ova kombinacija veze nema s’mozgom i koliko ovo niko nikada ne bi spojio. Želim da zajedničkim snagama podignemo ovo na jedan još veći level, da ljudi budu zaista iznenađeni koliko je to dobar šou, da bude bolji od svakog prethodnog, da bude bolji od svakog sledećeg, sigurna sam da to želi i Relja."

