Žvinje kao Mont Everest

On je od subote, 22. maja u podne do nedjelje 23. maja u 13,45 časova istrčao 22 puta maršutu od mosta na Sutorini do crkve Svetog Ilije na Žvinjama, koja se nalazi na nadmorskoj visini od 410 metara. Nakon 26 časova bez spavanja i akcije bez prekida, Saša je postigao zadatu Eversting visinu od 8.848 metara, što je nadmorska visina Mont Everesta.