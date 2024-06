- Atmosfera je fantastična, kao i uvek. Svi smo spremni i nadamo se najboljem. Od Danaca očekujemo tešku utakmicu, to je fizički jaka ekipa. Očekuje nas dobar ritam i dosta jakih duela na terenu. Sigurno je da je Eriksen jedan od glavnih. Tu je i Hojlund, Vind… Sve su to dobri igrači, imaju i pozadi odlične igrače - kaže Pavlović.

