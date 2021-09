Svitanje uz Buč Kesidi

Inače, ovo nije prvi Agelast session. Polako, ali sigurno oni postaju praksa istoimenog kanala kao vid promocije muzičke scene. U trenutku kada je Agelast kanal dovoljno porastao i generisao značajnu publiku, a s obzirom na to da u tradicionalnim medijima, od printa, preko televizije, pa čak i do radija, koji je formatizacijom promenio svoju prirodu, muzika je prosto nestala, oni su prepoznali prostor da daju svoj doprinos. Ne postoji više dvoljno vidljivih kanala komunikacije muzike sa publikom. Internet nam je doneo puno toga, ali je pronalažnje dobre muzike možda još teže nego ranije.

