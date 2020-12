T1 i Red Bull - Partnerstvo kao najava velikih esports poduhvata

League of Legends tim je možda i najslavniji u istoriji sa tri svetske titule, a Red Bull ai T1 već kuju planove za napad na četvrti pehar - obezbeđeno je da u timu ostanu prethodni šampionski treneri, Yang “Daeny” Dae-in i Lee “Zefa” Jae-min. Neočekivani i nepredvidivi uspeh u LoL-u je omogućio ekipi da pojača igrački kadar, i to na više scena i u više takmičenja. To se najbolje videlo u formiranju Valorant ekipe, koja će se boriti za severnoameričku šampionsku titulu i premiju od 100.000 dolara.