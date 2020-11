Timbe - Top 5 albuma koji su uticali na mene

U prethodnoj priči , Timbe je rekao da sebe baš i ne može nazvati kolekcionarom, već DJ-om koji ploče koristi kao alat. Ipak, neka izdanja su posebno draga, a kada je u pitanju izbor pet izdanja koja su najviše formirala ukus ili izvršila uticaj na stvaralaštvo, desila se "repriza" priče sa prethodnim sagovornicima.

Izazovno je izdvojiti samo pet albuma, Timbe je na kraju ipak suzio izbor, u kom će sigurno uživati najtvrdokorniji ljubitelji repa:

Još uvek volim albume, danas kada se muzika deli na kašičicu i svi su u nekom "single modu", ja još uvek volim da čujem ceo album. Timbe

Volim tu celinu i volim da čujem 15 pesama od muzičara koje volim na jednom mestu.

Kada sam muzički sazrevao, bilo je to neko vreme kada roditelji koji su mi bili glavni izvor prihoda, nisu imali love da mi daju da kupim ploču, tako da nisu nužno albumi uticali, uticala je jedna kaseta koju mi je snimio Sale Obradinović sa Budweiserima i još nekim beogradskim punk bendovima.

Zatim, burazer koji mi kaže da ugasim MC Hammera i pušta mi Rap Listu na B92 gde prvi put čujem NWA - 100 miles and running, Boo Ya Tribe, Professor Griffa sveže izbačenog iz Public Enemy i shvatam šta ustvari želim da slušam i da ću to teško čuti na radiju u dnevnom terminu ili videti na TV-u.

Radio, veliki uticaj radija, emisije Geto, Talas i Do The Right Thing, snimanje na kasete i naravno tezge kod SKC-a gde jesam kupovao albume, ali nije bilo love da se isprati sve. Ali, pričaćemo o albumima.

Jako je teško ograničiti se na 5 albuma, meni je prilično teško da se ograničim na 100 i verovatno zato nisam radio onaj Facebook 30 albuma challenge.

Probao sam jednom, stao na 50 i video da mi fali brdo toga, pa sam odlučio da izaberem 5 albuma koji su me naterali da napredujem ili da provalim nešto novo.

1. Odd Squad- Fadanuf Fa Erybody!!

Prvi album sa kojeg sam najurio sve semplove u vreme kada nije postojao whosampled.com nego si morao da juriš matore jazz glave.

Album je producirao Rob Quest koji je slep, Devin the Dude, Jugg Mugg i Rob pričaju najbolesnije stvari na najgotivnije beatove, sve je jazzy i zvuči kao letnje popodne klinca iz Beograda koji je otišao da se nađe sa ortakom na pivu.

Album me je naterao da krenem da snimam jazz i funk na kasete, iako tada nisam imao ideju da ću jednog dana i sam krenuti da pravim beatove, jer tadašnja tehnologija mi je govorila da ću pre postati hirurg.

Album nemam na ploči jer nikad nije izašao na ploči, mislim da mi je i mp3 sumnjivog kvaliteta, ali ne smeta.

2. House Of Pain - Same As It Ever Was

DJ Lethal je previše potcenjen producent, ljudi znaju Muggza zbog Cypress Hilla i verujem da brdo ljudi veruje da je Muggz producirao ovo savršenstvo, jeste Muggz radio par stvari, ali Lethal je ovde iskidao, koliko je ovo tvrd album...

Sam Bog zna koliko sam muka prošao da uradim neki beat da zvuči kao nešto sa ovog albuma, šta sam sve radio da dobijem približno prljav zvuk bubnja i nizao fail za failom.

Osim beatova Everlast je u ozbiljnoj formi svež posle infarkta i razara sa onom glasinom, Danny Boy samo kompletira to ludilo, savršeno.

3 - Beastie Boys - Ill Comunication.

Da se razumemo, omiljeni album Beastiea mi je Pauls Boutique, Dust Brothers koji sempluju 50 gluposti da bi dobili jednu boleštinu i naravno 3 najveća kralja,taj album je nešto najkompleksnije ikad što se tiče semplovanja, ali ja sam imao 11 godina kada je to izašlo, tako da mi je prvi Beastie album Ill Comunication koji me je momentalno poslao da nabavim sve ikad od Beastie Boysa.

Šesnaestogodišnji ja na Akademiji čekam da puste Sabotage, nije rap stvar ali su Beastie Boys, Flute Loop, Sure Shot, početak pesme gde se čuje pucketanje prstima i neko retardirano zapevavanje da bi sa beatom u isto vreme krenuo Q Tip: One-two-one-two keep it on, Listen to the shit because we kick it until dawn! me još uvek natera da skočim i dodirnem plafon nogom.

4. Masta Ace Incorporated- Slaughterhouse

Me and the Biz je stvar sa prvog Aceovog albuma, u jednom delu spota Biz drži konce i pomera Acea kao lutku u lutkarskom pozorištu, Ameri to zovu puppet, mi nemamo izraz, to dovodi do toga da Acea prozivaju da je mekan i Ace dolazi sa osvetom u vidu ovog prljavog albuma koji priča o svim glupostima u rap industriji tog vremena, gde je svaka grupa koja je zvučala kao NWA i bavila se gangsta temama i imala pištolje u spotovima, dobijala jake ugovore od izdavačkih kuća. Zbog toga ovaj album, iako malo ljudi zna to, pokreće east west beef, Westside Connection rade pesmu koja se zove Westside Slaughterhouse kao direktni odgovor na naslovnu pesmu sa ovog albuma i Commonovu I used to love her, samo rap nerdovi znaju da je i Ace umešan u to.

Uglavnom mračni beatovi, tvrdi bubnjevi i sve što je jedan New York rap album iz prve polovine devedesetih morao da ima, semplovi trube, mislim da imam milion beatova gde sam pokušao da semplujem trubu.

Ace mi je promenio sve, nekako mi je sve to što on kaže zvučalo prosto i u isto vreme ubedljivo, što me je malo oslobodilo od momenta da razmišljam 10 minuta o svakom redu koji napišem i počeo sam da pišem i pišem.

5 - Eric B & Rakim Don't Sweat The Technique

Gledamo Juice, prvi 2 Pacov glumački poduhvat koji je na neki način i predvideo šta će se desiti sa 2 Pacom, postoji rap scena, kada DJ Q juggluje Juvenile Commitee Flipside i Troudble Funk PuMp Me Up, to je momenat gde sam rekao sebi da ću biti DJ.

Ne znam u kom tačno trenutku u filmu kreće Know The Ledge, ali se sećam da mi je vilica pipnula patos, po mom mišljenju najbolja rap pesma svih vremena.

Ostatak albuma su naslovna Don't Sweat The Technique, Pass The Hand Grenade, What's Going On, The Punisher, What's On Your Mind verovatno pokušaj da se ufura na top liste i da se dopre do ženskog dela publike.

Opet Pričamo o funk breakovima, dosta duvača, kontrabasa i jazzy zvuka, možda je Rakim bio na vrhuncu na nekim prethodnim albumima ali ovde je definitivno imao najjače beatove da ga isprate.