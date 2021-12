Top 10 iz 2021 - Red Bull Fortmaster, Ivana, Bulut i Maks obeležili godinu

Rečeno - učinjeno. Misija koju je započeo 2019. bila je grandiozna u svakom pogledu: popeti se na svih 14 vrhova viših od 8.000m, što je podvig koji je prvi postigao legendarni Rajnhold Mesner 1986. Poslednji penjač koji je to uradio, ostvario je poduhvat za više od sedam godina. Nims je želeo da to uradi za šest meseci. Da bi to uradio, morao bi da preskoči višenedeljni period aklimatizacije i oporavka koji obično omogućava ljudima da se popnu na samo jednu ili dve takve planine godišnje. Uspeo je

. Usput, možeš pogledati i dokumentarac o ovom poduhvatu na Netfliksu. Film se zove "14 Peaks: Nothing Is Impossible".