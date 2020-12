Aleksander Arnold poslao poruku navijačima koji se vraćaju na stadione

No, ovih dana počinje povratak gledalaca na utakmice, a desni bek Liverpula, tim se povodom oglasio putem kratkog animiranog video snimka, urađenog u saradnji s Red Bullom.

Za 90 sekundi, Trent je ispričao kako je tekao njegov fudbalski put, od gledanja utakmica na TV-u i prvog odlaska na stadion, preko izlaska na teren pred desetinama hiljada vatrenih navijača, do današnjeg dana i igranja bez publike i emocija koje navijači samo mogu da donesu.

Trent Alexander-Arnold: Can't Wait to See You

Živo se seća prvog odlaska na stadion. U toj utakmici 2005. godine Liverpul je sa 2:1 pobedio Juventus, na putu do titule Lige šampiona.

