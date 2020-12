Trent Aleksander-Arnold obradovao malenog navijača Liverpula u kolicima

Zvezda Liverpula je iznenadnom posetom usrećila petogodišnjeg dečaka paralizovanog teškom bolešću, u sklopu najave humanitarne trke Wings for Life World Run koja se održava 9. maja.

Trka Wings for Life World Run se od 2014. godine održava prvog majskog vikenda širom sveta, a sav prihod od startnina i donacija ide u svrhu istraživanja leka i terapija za oporavak od povrede kičmene moždine.

On je početkom ove godine, pre trke koja je zbog pandemije koronavirusa održana u smanjenom obimu, posetio petogodišnjeg Emersona Granta, za kog bi pronalazak leka značio novi život.

Sa samo 11 meseci Emersonu je dijagnostifikovana Arahnoidalna cista na kičmi, zbog čega je ostao paralizovan od grudi nadole. Ipak, on i dalje voli sport, iako ne može da hoda, trči ili šutne loptu.

