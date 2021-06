Ultra trail Stara planina - Održana najveća trejl trka Srbije

"UTSP je trka svetskog formata u organizaciji Skyrunninga koja se može porediti samo sa takvim trkama. Po meni se takve trke izdvajaju i možda se može uporediti sa ozbiljnijim trkama u regionu i to najviše po organizaciji. Po kvalitetu koji se pruža nama trkačima. Nama su na tim trkama najbitnije markacije (markacije organizatora Skyrunning lige Srbije su takve da možete da letite i ne razmišljate gde treba da idete, a znate da ćete uvek stići tamo gde treba) i da kontrolni punkt bude tamo gde je rečeno da će biti. Ne samo zbog hrane i vode, nego zbog psihološkog momenta da ćeš posle 20km trčanja u divljini sresti čoveka. Sva lepota ovog sporta je da je svako trkačko iskustvo novo, da nijedna trka nije ista i da koliko god si se dobrano spremao nemaš garanciju da će te to na dan trke dovesti do uspeha čak i ako si bio najbolja verzija sebe. Planina je uvek najbolja konkurencija i najbolji protivnik za nas koji smo tako mali u odnosu na diva zvani Planina. Jedva čekam novi avanturu",

"UTSP je trka svetskog formata u organizaciji Skyrunninga koja se može porediti samo sa takvim trkama. Po meni se takve trke izdvajaju i možda se može uporediti sa ozbiljnijim trkama u regionu i to najviše po organizaciji. Po kvalitetu koji se pruža nama trkačima. Nama su na tim trkama najbitnije markacije (markacije organizatora Skyrunning lige Srbije su takve da možete da letite i ne razmišljate gde treba da idete, a znate da ćete uvek stići tamo gde treba) i da kontrolni punkt bude tamo gde je rečeno da će biti. Ne samo zbog hrane i vode, nego zbog psihološkog momenta da ćeš posle 20km trčanja u divljini sresti čoveka. Sva lepota ovog sporta je da je svako trkačko iskustvo novo, da nijedna trka nije ista i da koliko god si se dobrano spremao nemaš garanciju da će te to na dan trke dovesti do uspeha čak i ako si bio najbolja verzija sebe. Planina je uvek najbolja konkurencija i najbolji protivnik za nas koji smo tako mali u odnosu na diva zvani Planina. Jedva čekam novi avanturu", zaključila je Jovanovićeva.

"UTSP je trka svetskog formata u organizaciji Skyrunninga koja se može porediti samo sa takvim trkama. Po meni se takve trke izdvajaju i možda se može uporediti sa ozbiljnijim trkama u regionu i to najviše po organizaciji. Po kvalitetu koji se pruža nama trkačima. Nama su na tim trkama najbitnije markacije (markacije organizatora Skyrunning lige Srbije su takve da možete da letite i ne razmišljate gde treba da idete, a znate da ćete uvek stići tamo gde treba) i da kontrolni punkt bude tamo gde je rečeno da će biti. Ne samo zbog hrane i vode, nego zbog psihološkog momenta da ćeš posle 20km trčanja u divljini sresti čoveka. Sva lepota ovog sporta je da je svako trkačko iskustvo novo, da nijedna trka nije ista i da koliko god si se dobrano spremao nemaš garanciju da će te to na dan trke dovesti do uspeha čak i ako si bio najbolja verzija sebe. Planina je uvek najbolja konkurencija i najbolji protivnik za nas koji smo tako mali u odnosu na diva zvani Planina. Jedva čekam novi avanturu", zaključila je Jovanovićeva.