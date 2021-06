Ultra trail Stara planina - Održana najveća trejl trka Srbije

Sportska manifestacija Ultra trail Stara planina održana je u subotu 5. juna 2021. godine na teritoriji opština Knjaževac i Pirot. Blizu 500 takmičara iz 20 zemalja, i to u trenutnoj globalnoj situaciji, govori o tome da je ova manifestacija potvrdila epitet najbitnijeg događaja za aktivan turizam Srbije.

