GALERIJA Ultra trail Stara planina - Nebeski trkači pokazali odlučnost

Trka se uporedo odvijala na tri staze dužina 38 km, 67 km i 102 km. U tehnički najtežoj trci "SkyRace Dupljak" (34km, 2.300D+) na kojoj je rok za stizanje do cilja iznosio 8 sati i 45 minuta, u muškoj kategoriji prvi je stigao Dušan Bazić za sjajnih 4 sata i 24 min, na drugom mestu bio je Nikola Ilić (4 sata i 29 min), dok je treći stigao takmičar iz Rusije Aleksandr Ivakin (4 sata i 36 min). U ženskoj kategoriji prvo mesto osvojila je Snežana Đurić koja se našla na cilju za samo 5 sati i 9 min, 11 minuta kasnije stigla je ruska takmičarka Victoria Keller, a na trećem mestu bila je Marija Kostić (5 sati i 45 min). Ovu trku je startovalo 80 takmičara, a 65 je uspelo da stigne do cilja u predviđenom roku.

