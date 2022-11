Lekler je krajem 28. kruga otišao po nove gume, Peres je u međuvremenu sustigao Sainca, ali je on u narednom krugu otišao u boks gde je bilo problema sa zamenom prednje desne gume. Krug ranije je ulazak u boks obavio Hamilton koji je uzeo hard gume i vratio se na stazu ispred četvrtoplasiranog Čeka. Maks se u tom trenutku našao na drugom mestu iza lidera Rasela koji je nastavio "da vrti" krugove na starim medium gumama sve do kraja 34. kruga, kada je ušao u boks takođe po hard komponentu. Maks se time vratio na lidersku poziciju te je iz boksa dobio poruku da vozi do maksimuma ne štedeći ni bolid ni gume. Takođe, Peres se pomerio na "svoju" treću poziciju iza Hamiltona i počeo ga sustizati, međutim, nedovoljno da dođe u priliku za aktivaciju DRS-a i napad.