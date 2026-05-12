Wings for Life World Run oborio sve rekorde

Tačno u 13 časova po lokalnom vremenu, učesnici širom planete krenuli su u jedinstvenu humanitarnu trku bez ciljne linije, povezani jednom misijom: pronalaskom leka za povrede kičmene moždine. Ukupno 346.527 učesnika iz 192 nacionalnosti zajedno je prikupilo impresivnih 9,2 miliona evra za istraživanja povreda kičmene moždine, dok je ukupan iznos prikupljenih sredstava od osnivanja događaja dostigao čak 69,7 miliona evra.

Specifičnost Wings for Life World Run trke je u tome što ne postoji tradicionalni cilj 30 minuta nakon starta učesnike sustiže Catcher Car, pokretna ciljna linija koja postepeno ubrzava i završava trku za svakog pojedinačno kada ga prestigne.

Ovogodišnje izdanje donelo je i istorijske rezultate. Japanac Jo Fukuda postavio je novi rekord događaja pretrčavši neverovatnih 78,9 kilometara, dok je Holanđanka Mikky Keetels oborila ženski svetski rekord distancom od 62,2 kilometra.

Pored profesionalnih sportista, olimpijskih šampiona i svetski poznatih imena, deo globalnog pokreta bili su i rekreativci, početnici, korisnici invalidskih kolica, ali i naučnici čija istraživanja direktno finansira fondacija Wings for Life.

Trka se istovremeno održavala na svim kontinentima kroz sedam velikih Flagship događaja u gradovima poput Vienna, Munich, Ljubljana i Zadar, dok je čak 648 App Run događaja organizovano širom sveta.

Jedna od App Run trka desila se i u Beogradu, gde su najviše istrčali Milan Marinković sa 39,54km, Kristina Ninkov sa 33,54km i Biljana Cvijanović sa 30,16km.

Kako je bilo u Beogradu možete videti u nastavku.

Neki od najzanimljivijih podataka ovogodišnje trke uključuju više od 4,2 milijarde napravljenih koraka, prosečnu istrčanu distancu od 12,08 kilometara, kao i učešće najstarije takmičarke – Paule Attwenger iz Austrije, koja ima 100 godina.

Svi rezultati i najlepši momenti sa događaja dostupni su na ovom linku .