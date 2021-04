Wings for Life World Run Training Challenge - Pređi 30km za 3 nedelje!

, uoči same trke. Na tebi je da izabereš ritam i broj trčanja (ili hodanja) do cilja od 30 kilometara u ovom periodu.

Kako bi se što bolje spremio za Wings for Life World Run, izazivamo te da pretrčiš 30 kilometara u tri nedelje, kako bi kompletirao

, a ako se prijaviš za Wings for Life World Run uz kod STRAVA, čeka te još zanimljivih kodova za popuste.

Šta podrazumeva čelendž? Da od 12. aprila do 2. maja dobiješ "Wings for Life World Run Finisher Badge" u svom

Podsećanja radi, Wings for Life World Run je trka koja je u potpunosti i stoprocentno finansijski usmerena istraživanjima povrede kičmene moždine. Stoprocentan iznos od prijava za trku ide u fond za pronalaženje leka, koji je nada za hiljade ljudi širom planete, koji imaju ovaj problem.

Podsećanja radi, Wings for Life World Run je trka koja je u potpunosti i stoprocentno finansijski usmerena istraživanjima povrede kičmene moždine. Stoprocentan iznos od prijava za trku ide u fond za pronalaženje leka, koji je nada za hiljade ljudi širom planete, koji imaju ovaj problem.

Podsećanja radi, Wings for Life World Run je trka koja je u potpunosti i stoprocentno finansijski usmerena istraživanjima povrede kičmene moždine. Stoprocentan iznos od prijava za trku ide u fond za pronalaženje leka, koji je nada za hiljade ljudi širom planete, koji imaju ovaj problem.

Virtuelna nagrada za sve koji pređu čelendž je WFLWR Finisher Badge, a oni koji se uz čelendž prijave za Wings for life World Run 2021, dobiće kod za 25 posto popusta na Suunto, uz 30 posto popusta na sve artikle Wings for Life World Run.

Virtuelna nagrada za sve koji pređu čelendž je WFLWR Finisher Badge, a oni koji se uz čelendž prijave za Wings for life World Run 2021, dobiće kod za 25 posto popusta na Suunto, uz 30 posto popusta na sve artikle Wings for Life World Run.

Virtuelna nagrada za sve koji pređu čelendž je WFLWR Finisher Badge, a oni koji se uz čelendž prijave za Wings for life World Run 2021, dobiće kod za 25 posto popusta na Suunto, uz 30 posto popusta na sve artikle Wings for Life World Run.

Kako do željenog rezultata ove godine na Wings for Life World Run trci?

TRČI ZA ONE KOJI NE MOGU!

TRČI ZA ONE KOJI NE MOGU!

TRČI ZA ONE KOJI NE MOGU!

Wings for Life - 9. maja trčimo za one koji to ne mogu