Svet kroz naočari dron pilota | WRC akcija koja se gleda sedeći!

No, kako je izgledalo snimanje automobila koji toliko juri da ako trepneš - propustio si akciju? Dron pilot, Denis Meglić pronašao je rešenje za praćenje brzine od 190 km/h bez potrebe da se pomeri! Upalio je svoju letelicu i neverovatno pratio vožnju Adrijena, koji je na suvozačkom mestu imao Martina Sinkovića u prvoj i pobednika takmičenja 'Vruće sedište' u drugoj vožnji. Ipak, kako bi ovi istorijski trenuci ostali zabeleženi, u ne baš slavnoj ulozi kamermanke koja stoji metar do ceste po kojoj se vozi strašnim brzinama i snima čoveka koji ne vidi - jer ima dron naočari, našla se Tina Kadoić.

