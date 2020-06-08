Главные онлайн-концерты июня
© Выступление Waxahatchee на Red Bull Sound Select. Фото: Nate Watters / Red Bull Content Pool
Мы собрали для вас 10 самых интересных музыкальных онлайн-мероприятий месяца.
• Начало всех трансляций указано по московскому времени.
1. Waxahatchee
Американская инди-певица Кэти Кратчфилд проведет серию онлайн-концертов своего проекта Waxahatchee, на которых сыграет всю дискографию группы. Сборы от выступлений пойдут на помощь другим участникам коллектива и команде артистки.
- Когда: 8, 15, 22, 29 июня, 04:00
- Где смотреть: Noonchorus
2. Макулатура
Отечественный хип-хоп-коллектив «Макулатура» проведет онлайн-презентацию своего нового альбома «Утопия». Музыканты прослушают треки, обсудят их в прямом эфире и исполнят старые композиции.
- Когда: 11 июня, 19:00
- Где смотреть: VK
3. Whitney
Чикагская фолк-рок-группа Whitney проведет стрим своего выступления на платформе Noonchorus. Все сборы от события пойдут в благотворительные фонды, помогающие темнокожим сообществам в американских городах.
- Когда: 11 июня, 03:00
- Где смотреть: Noonchorus
4. Perfume Genius
Арт-поп-проект Майка Адреаса выступит в студии известной сиэтлской радиостанции KEXP в поддержку недавнего альбома «Set My Heart on Fire Immediately». Начало трансляции в 01:00.
- Когда: 12 июня, 01:00
- Где смотреть: YouTube
5. Pain
Шведский метал-коллектив Pain во главе с Петером Тэгтгреном, также известного по проектам Hypocrisy и Lindemann, проведет онлайн-концерт и экскурсию по своей студии.
- Когда: 12 июня, 20:00
- Где смотреть: Lookport
6. Download TV
Один из крупнейших фестивалей мира запускает трехдневную трансляцию выступлений известных рок-коллективов, в числе которых Kiss, Iron Maiden, System of a Down, Deftones, Mastodon, Baroness и др. Концертные видео будут чередоваться с мастер классами и кулинарными шоу.
- Когда: 12-14 июня
- Где смотреть: YouTube
7. Брэнди Карлайл
Американская фолк-рок-певица Брэнди Карлайл исполнит полностью свой альбом 2015 года «The Firewatcher's Daughter».
- Когда: 15 июня, 04:00
- Где смотреть: Veeps
8. Tiny Changes Fundraiser
Благотворительная организация Tiny Changes, помогающая детям и подросткам с ментальными отклонениями, проведет онлайн-фестиваль в помощь пострадавшим от COVID-19. В концерте примут участие Фрэнк Тёрнер, Тим Бёрджесс, The Staves, Cloth и многие другие.
- Когда: 21-22 июня
- Где смотреть: Facebook
9. All in WA
Организация «All In Washington» проведет благотворительный стрим в поддержку пострадавшим от COVID-19 с участием Pearl Jam, Бена Гиббарда, Macklemore, Дэйва Мэтьюса и других.
- Когда: 24 июня
- Где смотреть: allinwa.org
10. Glastonbury Festival
В честь 50-летия одного из самых масштабных фестивалей планеты BBC запускает трехдневную трансляцию выступлений популярных артистов, в числе которых Beyonce, Adele, Coldplay, David Bowie, Jay-Z и другие.
- Когда: 26-28 июня
- Где смотреть: BBC
• Статья опубликована не на правах рекламы.