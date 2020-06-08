Главные онлайн-концерты июня

• Начало всех трансляций указано по московскому времени.

1. Waxahatchee

Американская инди-певица Кэти Кратчфилд проведет серию онлайн-концертов своего проекта Waxahatchee, на которых сыграет всю дискографию группы. Сборы от выступлений пойдут на помощь другим участникам коллектива и команде артистки.

Когда: 8, 15, 22, 29 июня, 04:00

Где смотреть: Noonchorus

2. Макулатура

Отечественный хип-хоп-коллектив «Макулатура» проведет онлайн-презентацию своего нового альбома «Утопия». Музыканты прослушают треки, обсудят их в прямом эфире и исполнят старые композиции.

Когда: 11 июня, 19:00

Где смотреть: VK

3. Whitney

WHITNEY © WHITNEY. Фото: Maria Jose Govea / Red Bull Content Pool

Чикагская фолк-рок-группа Whitney проведет стрим своего выступления на платформе Noonchorus. Все сборы от события пойдут в благотворительные фонды, помогающие темнокожим сообществам в американских городах.

Когда: 11 июня, 03:00

Где смотреть: Noonchorus

4. Perfume Genius

Perfume Genius © Erik Luyten

Арт-поп-проект Майка Адреаса выступит в студии известной сиэтлской радиостанции KEXP в поддержку недавнего альбома «Set My Heart on Fire Immediately». Начало трансляции в 01:00.

Когда: 12 июня, 01:00

Где смотреть: YouTube

5. Pain

Шведский метал-коллектив Pain во главе с Петером Тэгтгреном, также известного по проектам Hypocrisy и Lindemann, проведет онлайн-концерт и экскурсию по своей студии.

Когда: 12 июня, 20:00

Где смотреть: Lookport

6. Download TV

Один из крупнейших фестивалей мира запускает трехдневную трансляцию выступлений известных рок-коллективов, в числе которых Kiss, Iron Maiden, System of a Down, Deftones, Mastodon, Baroness и др. Концертные видео будут чередоваться с мастер классами и кулинарными шоу.

Когда: 12-14 июня

Где смотреть: YouTube

7. Брэнди Карлайл

Американская фолк-рок-певица Брэнди Карлайл исполнит полностью свой альбом 2015 года «The Firewatcher's Daughter».

Когда: 15 июня, 04:00

Где смотреть: Veeps

8. Tiny Changes Fundraiser

Благотворительная организация Tiny Changes, помогающая детям и подросткам с ментальными отклонениями, проведет онлайн-фестиваль в помощь пострадавшим от COVID-19. В концерте примут участие Фрэнк Тёрнер, Тим Бёрджесс, The Staves, Cloth и многие другие.

Когда: 21-22 июня

Где смотреть: Facebook

9. All in WA

Pearl Jam на Music Midtown Festival © Robert Snow/Red Bull Content Pool

Организация «All In Washington» проведет благотворительный стрим в поддержку пострадавшим от COVID-19 с участием Pearl Jam, Бена Гиббарда, Macklemore, Дэйва Мэтьюса и других.

Когда: 24 июня

Где смотреть: allinwa.org

10. Glastonbury Festival

В честь 50-летия одного из самых масштабных фестивалей планеты BBC запускает трехдневную трансляцию выступлений популярных артистов, в числе которых Beyonce, Adele, Coldplay, David Bowie, Jay-Z и другие.

Когда: 26-28 июня

Где смотреть: BBC