10 главных звёзд Red Bull Ice Cross 2021

30 января на всесезонном курорте «Игора» в Ленинградской области состоится первый этап чемпионата мира по айс-кроссу в сезоне-2021. В этом году в связи с коррективами, которые внесла пандемия, чемпионат Red Bull Ice Cross пройдет в новом формате. Весь мировой тур будет разделен на четыре дивизиона: США, Канада, Европа и Россия. В каждом из них пройдут свои соревнования, по итогам которых 32 лучших райдера примут участие в финальном этапе и поборются за чемпионский трон. В преддверии гонки в России мы расскажем о 10 лучших спортсменах, которые в этом году сразятся за главный титул Red Bull Ice Cross.

Кэмерон Нааз (США)

Cameron Naasz: neuer Ice Cross Downhil Weltmeister © Balazs Gardi/Red Bull Content Pool

Возраст : 31 год

Гонки : 55

Победы : 20

Американец Кэмерон Нааз является одним из самых быстрых и талантливых спортсменов мирового айс-кросса. Уроженец северного штата Миннесота обладает шикарной техникой и скоростью. Этот сплав качеств позволяет Наазу проходить препятствия не сбавляя скорости. А естественная любовь побеждать, и желание бороться до конца позволили Кэмерону стать первым в истории четырёхкратным чемпионом мира. Причём титул 2020 года спортсмен из США завоевал в прямом смысле благодаря сражению за первое место до последнего сантиметра трассы.

На этапе Red Bull Ice Cross в Йокогаме американец шёл вторым вслед за Кайлом Кроксаллом, но уже перед финишной чертой выбросил ногу вперёд и опередил соперника на несколько миллиметров. В общем зачёте чемпионата мира Кроксалл и Нааз набрали равное количество очков, но благодаря победе в гонке наивысшего ранга ATSX 1000 титул завоевал именно Кэмерон. Сможет ли гонщик из США защитить титул в этом году?

Кайл Кроксалл (Канада)

Кайл Кроксалл (справа) борется с Марко Даллаго на грани правил у финиша © Andreas Schaad/Red Bull Content Pool

Возраст : 32 года

Гонки : 55

Победы : 11

Канадец Кайл Кроксалл – главный тафгай мирового айс-кросса. Основными козырями 32-летнего райдера являются мощь, сила и внушительные габариты. Кайл на голову выше и шире в плечах большинства своих конкурентов. Случались даже драки с участием здоровяка на этапах чемпионата мира: в 2016 году канадец прямо после финиша сошёлся в кулачном бою с Фабианом Мэлсом из Германии, а уже в 2017 году развязал настоящую войну на льду с австрийцами Марко и Лукой Даллаго. Встречи этих атлетов также нередко переходили в силовое выяснение отношений.

Кроме того, Кайл Кроксалл – один из самых опытных спортсменов мирового тура. Дебют канадского спортсмена в соревнованиях элитного уровня состоялся в далёком 2008 году. Всего спустя два года уроженец провинции Онтарио добыл свою первую победу на этапах чемпионата мира по айс-кроссу и стал вторым по итогам сезона. Именно тогда началась погоня Кайла за главным трофеем чемпионата, который оказался в руках у Кайла в 2012 году. В 2013 году Кайл Кроксалл вновь был близок к завоеванию титула, но после провала на этапе в Нидерландах довольствовался лишь итоговым серебром.

Ещё раз Кроксалл-старший вплотную подобрался к главной награде чемпионата в 2015 году. Тогда Кайл выиграл первый этап в американском Сент-Поле, но в итоге уступил чемпионство родному брату Скотту. Следующий шанс побороться за трон предоставился Кайлу в 2020 году. Опытный райдер долгое время лидировал в чемпионате, но в итоге уступил чемпионский трон Кэмерону Наазу. Оказался ли прошлый сезон лебединой песней Кайла или возрастной атлет сможет побороться за чемпионство и на этот раз?

Лука Даллаго (Австрия)

Лука Даллаго побеждает на этапе ATSX 500 в России © Bogdan Kosanovic / Red Bull Content Pool

Возраст : 29 лет

Гонки : 48

Победы : 5

Австриец Лука Даллаго – полный антипод Кайла Кроксалла. 29-летний райдер уроженец Граца не может похвастаться внушительными габаритами. Напротив, при росте 173 см, Лука весит всего 68 кг. Но главное качество Даллаго-младшего – далеко не умение побороться у борта трассы. Лука Даллаго выделяется среди соперников незаурядной техникой и умением выбирать лучшую траекторию для обгона. Именно эти навыки принесли австрийцу две победы на элитных этапах чемпионата мира 2018 года.

Причём первая из них оказалась возможной благодаря дисквалификации Кайла Кроксалла, который боролся за победу слишком агрессивно и нарушил правила. С тех пор техничный гонщик входит в число главных претендентов на титул. Во многом благодаря победе на этапе ATSX 500 на трассе «Игора» в Ленинградской области в 2020 году, Лука Даллаго заночил прошлый сизон на высоком третьем мести и наверняка поборется за медали и в 2021 году.

Марко Даллаго (Австрия)

Марко Даллаго лидирует в жестком противостоянии с братьями Кроксаллами © Mark Roe / Red Bull Content Pool

Возраст : 30 лет

Гонки : 56

Победы : 9

Старший из братьев Даллаго стремительно взобрался на вершину мирового Олимпа в скоростном спуске на коньках в 2014 году. В самом успешном для себя сезоне Марко завоевал три из четырёх возможных побед на самых престижных соревнованиях по айс-кроссу и поднял над головой чемпионский кубок. Марко Даллаго во многом схож с младшим братом, хотя и несколько габаритнее его: при росте 178 см австриец весит 70 килограмм. 30-летний атлет также обладает хорошей скоростью и великолепной техникой, возможно, одной из лучших в мировом туре. В прошлом сезоне эти характеристики позволили Марко отпраздновать победу на этапах ATSX 500 в Австрии и Финляндии.

И хотя в 2020 году Даллаго-старший завершил сезон на далеко не самом высоком для себя четвёртом месте, не исключено, что именно в нынешнем сезоне Марко вновь вернётся в реальную борьбу за золотые награды по итогам чемпионата.

Дмитрий Мурлычкин (Россия)

Дмитрий Мурлычкин на этапе в Австрии © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

Возраст : 23 года

Гонки : 26

Победы : 1

Россиянин Дмитрий Мурлычкин – самый молодой и наиболее перспективный гонщик чемпионата мира по скоростному спуску на коньках. Сейчас нашему атлету всего 23 года. Но в отличие от своих более возрастных конкурентов, Дима приступил ко взрослым соревнованиям имея за плечами опыт выступлений в юниорском чемпионате мира. В прошлом году спортсмен из России сумел навязать борьбу опытным соперникам и поднялся на подиум этапа ATSX 500 в США вместе с Кэмером Наазом и Кайлом Кроксаллом. Благодаря этому Мурлычкин какое-то время удерживал лидерство в чемпионате. Дмитрий сохранял высокие шансы побороться за награды, но на престижном этапе Red Bull Ice Cross в Японии получил травму и был вынужден пропустить остаток сезона.

Тем не менее в итоговом протоколе чемпионата мира 2020 года Дмитрий Мурлычкин занял пятое место – наивысший показатель среди россиян и истории айс-кросса. В межсезонье Дима плодотворно работал над восстановлением после травмы, а также повышением техники и силовых показателей. В сезоне-2021 гонщик всерьёз намерен включиться в борьбу за победу и чемпионский титул.

Жаклин Лежер (Канада)

Жаклин Лежер пересекает финишную линию первой © Andreas Schaad/Red Bull Content Pool

Возраст : 29 лет

Гонки : 33

Победы : 13

Канадца Жаклин Лежер – первая в истории трёхкратная чемпионата мира по айс-кроссу. Отсчёт победам уроженка Брантфорда начала в 2016 году, отпраздновав успех на элитных этапах в Германии и США. Благодаря этим триумфам Лежер набрала наибольшее количество очков, став первой в истории чемпионкой мира по айс-кроссу среди женщин.

Годом позже Жаклин сумела защитить титул, увеличив количество чемпионских наград до двух. После двух сезонов без золотых медалей, в 2020 году Жаклин Лежер сумела вернуть чемпионскую корону в свои руки и перед стартом сезона является одной из главных фавориток в борьбе за приз.

Аманда Трунцо (США)

Аманда Трунцо празднует чемпионский титул © Ryan Taylor/Red Bull Content Pool

Возраст : 31 год

Гонки : 28

Победы : 11

Американка Аманда Трунцо является второй по числу наград спортсменкой в мировом айс-кросс туре. Уроженка морозной Миннесоты впервые отпраздновала победу на этапах чемпионата мира в 2017 году, а годом позже дебютный титул благодаря трём блестящим победам на этапах высшего уровня сложности. 2018-й год прошёл полностью под диктовку Трунцо. Аманда не оставила шанса соперницам, выиграв во всех трёх элитных гонках сезона. В прошлом году спортсменка из США надеялась завоевать третий подряд титул, но проиграла дуэль главной конкурентке Жаклин Лежер и в итоге довольствовалась серебряными наградами чемпионата. Разумеется, в 2021 году Аманда Трунцо нацелена взять реванш и надеть на палец третий чемпионский перстень.

Анаис Моран (Швейцария)

Анаис Моран лидирует в гонке © Bogdan Kosanovic / Red Bull Content Pool

Возраст : 27 лет

Гонки : 32

Победы : 5

Швейцарка Анаис Моран известна многим любителям спорта благодаря своим выступлениям в парном и одиночном фигурном катании. В паре с Антуаном Дорса она — трёхкратная чемпионка Швейцарии, а также двукратная чемпионка Швейцарии в дуэте с Тимоти Лееманном. После окончания профессиональной карьеры фигуристки, Анаис не стала вешать коньки на гвоздь и в 2015 году дебютировала в соревнованиях по айс-кроссу. В прошлом году Моран завоевала победу на этапе ATSX 500 на трассе «Игора» в России и поднялась на высокое третье место по итогам сезона. Шикарное чувство льда и высокая техника выделяют спортсменку среди конкурентов и позволяют ей рассчитывать на высокие награды в 2021 году.

Мариам Трепанье (Канада)

Мариам Трепанье завоёвывает победу © [unknown]

Возраст : 34 года

Гонки : 28

Победы : 4

Канадка Мариам Трепанье одна из наиболее опытных спортсменок в женском айс-кроссе. На данный момент гонщице 34 года и свою дебютную победу в соревнованиях по скоростному спуску на коньках она добыла ещё в 2014 году. В прошлом году Мариам дважды поднималась на подиум на этапах ATSX 500 в США и ATSX 250 в Канаде. И хотя Трепанье обладает хорошей техникой и отличным стартом, ближе к финишу спортсменке из Канады сложно конкурировать с более молодыми и полными энергии соперницами. Тем не менее Трепанье всё ещё способна составить конкуренцию и побороться за призы в 2021 году.

Жюстина Зонне (Латвия)

Возраст : 19 лет

Гонки : 22

Победы : 1