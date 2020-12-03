Триллер в Стамбуле. «Лейпциг» победил «Башакшехир» в фантастическом матче

Полуфиналист прошлого розыгрыша Лиги чемпионов «RB Лейпциг» перед пятым туром группового этапа этого сезона занимал лишь третье место в турнирной таблице. Правда, абсолютно всё до сих пор было в руках подопечных Юлиана Нагельсмана, и две победы в оставшихся двух матча гарантировано выводили немцев в плей-офф. Первой преградой на пути выхода из группы стоял турецкий «Истанбул Башакшехир». В домашнем матче «Лейпциг» довольно уверенно обыграл турков – 2:0, теперь же предстояло ехать в Стамбул. «Город контрастов» не суждено было увидеть Конраду Лаймеру, Лукасу Клостерману, Бенджамину Хенрихсу, Фабрису Хартману и Хван Хи Чан – все они пропускали игру из-за травм и повреждений.

А вот турецкий клуб подошёл к матчу без существенных потерь. «Башакшехир» набрал только три очка в четырёх встречах, сенсационно победив дома «Манчестер Юнайтед». При этом состав у команды Окана Буруку весьма солидный. Здесь можно отметить нападающего Демба Ба, поигравшего в «Челси». В защите справа у «Башакшехира» играет бразилец Рафаэл, долго выступавший за «МЮ», а также Мартин Шкртел, не один год являвшийся лидером обороны «Зенита» и «Ливерпуля». Из других известных имён отметим Насера Шадли и Жулиано.

Несмотря на всё это, надо признать, что большинство этих футболистов приехали в Турцию в возрасте уже за 30, да и не на пике карьере. Да, мастерство сложно растерять, а вот физическая форма уже не так близка к оптимальной. Так что «Лейпциг», безусловно, приехал в Стамбул в качестве очевидного фаворита этого противостояния. Всё-таки не солидно полуфиналисту Лиги чемпионов оказываться на дне группы.

«Лейпциг» мог забить трижды за первые пять минут

«Лейпциг» мог забить трижды за первые пять минут © www.dierotenbullen.com

«Лейпциг» мог забить уже на 30-й секунде первого тайма. Шведский легионер клуба Эмиль Форсберг ворвался в штрафную и пытался сделать то ли прострел, то ли удар, но на пути мяча оказался защитник хозяев. Показалось даже, что мяч попал в руку игроку «Башакшехира», но судья оставил этот эпизод без внимания и не стал прибегать к помощи VAR.

На третьей минуте тот же Форсберг имел ещё более очевидный момент. «Лейпциг» провёл типичную для себя быструю атаку. Норди Мукиэле с правого фланга сделал отличную передачу в центр на Эмиля, который оказался один перед воротами Мерта Гюнока. У шведа было достаточно времени, чтобы обработать мяч и спокойно прицелиться, но если с первой частью задания он справился, то с прицелом вышла беда. Из убойной позиции Форсберг пробил мимо левого от себя угла ворот.

Ещё через минуту гости получили право на угловой. И снова Форсберг был одним из главных действующих лиц. Швед сделал неплохую подачу, и Мукиэле классно пробил головой под перекладину. Голкипер хозяев Гюнок в красивом прыжке спас свою команду от верного гола. Сразу после этого гости провели ещё несколько опасных атак на ворота стамбульского клуба. Таким образом, за первые пять минут встречи «Лейпциг» упустил как минимум три отличных момента.

«Башакшехир» точно чемпион Турции?

«Башакшехир» точно чемпион Турции? © www.dierotenbullen.com

Следующие пять минут прошли чуть спокойнее, хотя преимуществом безраздельно продолжали владеть подопечные Нагельсмана. Создавалось полное впечатление, что «Лейпциг» играет не с чемпионом Турции, а с середняком второй Бундеслиги. Турки не могли толком перейти центр поля и катастрофически проигрывали сопернику в скорости.

На 12-й минуте Дениз Тюрюч сбил на фланге Марселя Забитцера, и опять в дело вступил Эмиль Форсберг. Швед сделал очередную точную подачу, которую замыкал Юссуф Поульсен. И снова «Башакшехир» откровенно спас вратарь. Хозяева выглядели абсолютно беспомощно, даже неплохой удар Ирфана Кахвечи по воротам «Лейпцига» не изменил этого впечатления. Туркам надо было срочно что-то менять.

В концовке стартовой двадцатиминутки «Лейпциг» создал очередной голевой момент. Кто же был на острие на этот раз? Конечно, Эмиль Форсберг. Швед рвал и метал, казалось, он был везде и защитники просто не представляли, как с ним справиться. Эмиль влетел в штрафную с правого фланга, но чуть замешкался в завершающей стадии упустил мяч на угловой.

«Лейпциг» забил с девятой попытки

«Лейпциг» забил с девятой попытки © www.dierotenbullen.com

Возникало ощущение, что гости могли забивать буквально каждую минуту. Даниэль Ольмо дважды опасно врывался в штрафную, но его удары блокировали защитники турецкого клуба. Амаду Айдара оказался без опеки в районе 11-метровой отметки, но пробил коряво и попал в своего же партнёра. А ведь шла только 23-я минута первого тайма. Статистика ударов была красноречивой – 8:1 в пользу гостей.

Гол был делом времени, и это время пришло на 26-й минуте. С девятой попытки. Марсель Забитцер вышел на хорошую позицию и решился на удар из-за пределов штрафной. Мяч попал поочерёдно в защитника хозяев Мартина Шкртела и в форварда гостей Юссуфа Поульсена, после чего залетел в ворота. Блестяще действовавший вратарь «Башакшехира» уже ничем не мог помочь своей команде.

На 30-й минуте гости должны были забивать второй гол. Анхелиньо пролетел по левому флангу и выкатил мяч в центр штрафной на Мукиэле, но удар француза в отчаянном прыжке заблокировали сразу два игрока турецкого клуба. По злой иронии в этом эпизоде они столкнулись, бельгиец Боли получил травму и был заменён на Насера Шадли.

Лучший момент «Башакшехира» и убойный ответ RB

Лучший момент «Башакшехира» и убойный ответ RB © www.dierotenbullen.com

Вряд ли именно выход бельгийца помог хозяевам перевести игру со своей половины поля на чужую, но как раз после появления Шадли у «Башакшехира» стало что-то получаться в атаке. На 37-й минуте Демба Ба вполне мог сравнивать счёт. Сенегалец получил мяч в штрафной, со второй попытки обработал его пяткой и здорово пробил в дальний угол, но голкипер RB Лейпцига Петер Гулачи в красивом прыжке спас свои ворота. Следом за этим защитник хозяев Понк опасно бил по воротам соперника, но не попал в створ.

Однако это были лишь несколько приятных минут для турецких болельщиков. В конце тайма всё вернулось к тому, с чего начинался матч – к бесконечным атакам «Лейпцига». На 43-й минуте главный герой матча Форсберг накрутил в штрафной несколько соперников и отдал передачу на Мукиэле, который пробил коряво, но чрезвычайно точно – 2:0.

Подопечные Нагельсмана могли всё закончить ещё до перерыва, но в быстрой атаке Форсберг выбрал не лучший вариант с передачей, и третьего гола хозяевам удалось избежать. А уже на второй добавленной минуте к первому тайму они вернули интригу. Вишча с углового выкатил мяч под удар Ирфану Кахвечи, который великолепно пробил в ближний угол – 1:2. Второй тайм обещал стать очень интересным.

Замены хозяев заработали

Замены хозяев заработали © www.dierotenbullen.com

Несмотря на то, что «Башакшехир» отыграл один мяч перед паузой, тренерский штаб турецкого клуба понимал, что саму игру надо было кардинально менять. Поэтому сразу после перерыва на поле в составе хозяева вышло сразу два новых футболиста – Александр Епуряну и Махмут Текдемир заменили Мартина Шкртела и Беркая Эзкана.

И надо сказать, что «Башакшехир» стал выглядеть более целостно. Тот же Епуряну на 51- минуте имел неплохую возможность сравнять счёт, но ударил мимо цели. «Лейпциг», конечно, не прижимался к воротам, они это просто не умеют делать. Но таких атак, как в первом тайме, у гостей после перерыва пока не было.

Очевидно, замены Окана Бурука сработали. Шадли на 55-й минуте организовал практически идеальный момент для капитана команды Эдина Вишчи. Бельгиец проскочил по левому флангу и прострелил на боснийца. Петер Гулачи уже был отыгран, так что Вишче оставалось попасть по пустым воротам. К сожалению для хозяев, мяч пролетел выше ворот, а сам неудачник немедленно схватился за голову от разочарования.

Как же не забил Форсберг?

Как же не забил Форсберг? © www.dierotenbullen.com

А на 61-й минуте RB Лейпциг напомнил себя образца первого тайма. Красивая атака завершилась передачей во вратарскую на Форсберга, который просто обязан был забивать третий мяч в ворота турецкого клуба. Как швед промахнулся буквально с трёх метров – загадка, у которой вряд ли есть решение. Эмиль был самым активным игроком первого тайма и на сто процентов заслужил свой гол, но тут швед мог винить только себя. И наверняка винил.

Правда, горевать из-за упущенной возможности гостям долго не пришлось. На 66-й минуте Дани Ольмо получил мяч в штрафной, ловко убрал соперника финтом и безупречно пробил в ближний угол с правой ноги – 3:1. Положение «Башакшехира» стало критичным. У хозяев оставалось менее получаса, чтобы что-то исправить, иначе последнее место в группе становилось реальностью.

Хет-трик Кахвечи

Хет-трик Кахвечи © www.dierotenbullen.com

И турки опять вернулись в игру. На 72-й минуте Демба Ба отдал передачу на Кахвечи, и полузащитник чемпиона Турции точным ударом в дальний угол вновь сократил отставание своей команды до минимума – 2:3. «Башакшехир» завёлся и включил мощный прессинг на чужой половине поля. Камера постоянно выхватывала лицо главного тренера хозяева Окана Бурука, который явно воодушевился, видя, что его парни в состоянии спасти этот матч.

Конечно, переходя в атаку большими силами, хозяева открывали возможности для быстрых контратак «Лейпцига», в одной из которых Поульсен попал в штангу. А на 84-й минуте Демба Ба свалили примерно в 20 метрах от ворот. К мячу подошёл Кахвечи и с левой ноги пробил в ближнюю «девятку». Мяч с треском врезался в перекладину и отскочил в сетку - 3:3.

Счастливый конец

Счастливый конец © www.dierotenbullen.com

Оставалось играть пять минут основного времени плюс добавленное. Ничья не устраивала ни одну из сторон. На 90-й минуте «Лейпциг» заработал право на штрафной на левом фланге. Марсель Забитцер не стал навешивать, а пробил по воротам Гюнока, который сыграл не очень уверенно, отбив мяч прямо в лоб вышедшему на замену Александру Сёрлоту. Будь норвежец с турецкими корнями хотя бы на метр дальше, он наверняка смог бы подставить голову чуть удачнее, ну а так мяч отскочил в перекладину и был немедленно выбит турками подальше от ворот.

Казалось, что на этом всё и закончится. Но на второй добавленной минуте тот же Сёрлот отважился на удар из-за штрафной, и мяч, по странной траектории обогнув защитника, влетел в сетку мимо растерявшегося Гюнока – 4:3. Но и это ещё было не всё. Прямо перед финальным свистком турки едва не сравняли счёт. Навес с фланга не выглядел сверх опасным, однако Гулачи отбил мяч перед собой. Анхелиньо, бросившийся в отчаянный подкат, на мгновение опередил турецкого форварда и помешал ему добить мяч в пустые ворота.