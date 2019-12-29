Red Bull Ice Cross: российский триколор над Юденбургом

Прогресс наших спортсменов в скоростном спуске на коньках виден невооружённым глазом. Подтверждением этих слов стал стартовый этап чемпионата мира Red Bull Ice Cross в сезоне 2019/20, который прошёл под диктовку российских атлетов. Начиная с пятничной квалификации и заканчивая субботними финалами – отечественные райдеры были на высоте. На этапе ATSX 500 в Юденбурге россияне установили рекорд трассы, а затем дважды боролись за победу в соревнованиях, уехав домой с золотыми наградами.

Мурлычкин победил в квалификации. Титов в шаге от подиума

В пятницу боевой настрой российским райдера задал Дмитрий Мурлычкин. В своей первой квалификационной попытке наш перспективный райдер установил рекорд трассы – 32.03 секунды. А во второй попытке Дима и вовсе улучшил результат – 32.01! Впрочем, во время субботних заездов нашим райдерам то и дело не везло со жребием, который вновь и вновь сводил россиян в одном забеге. В первом четвертьфинальном забеге мужского зачета нашим соотечественникам Дмитрию Мурлычкину и Денису Новожилову, противостояли чех Вацлав Коснар и опытный француз Тристан Дюжердил. Со старта и до самого финиша россияне удерживали лидерство в гонке, позволявшее обоим выйти в полуфинал. Но перед заключительным поворотом, который выводил райдеров на финишную прямую, Дима потерял равновесие, и пропустил конкурента из Чехии в 1/2 соревнований.

Но россиянин Герман Титов буквально перенял эстафетную палочку у Мурлычкина. Благодаря блестящему старту и хорошей скорости раменчанин уверенно вышел в полуфинал, в котором жребий свел его с Денисом Новожиловым, а также Марко Даллаго и Вацлавом Коснаром. Со старта и до финиша гонки за выход в финал Титов показывал хорошую скорость, которая позволила ему добиться желаемого результата. А вот Новожилову повезло меньше – на стартовом отрезке он зацепился за конек Даллаго-старшего, позволив ему выйти вперед и выиграть забег. Впрочем, Денису удалось взять реванш в «малом финале», в котором уроженец Ангарска опередил швейцарца Килиана Брауна, американца Майкла Юлианелло и Вацлава Коснара.

В главной гонке декабря в мужском зачёте Герману Титова противостояли Лука и Марко Даллаго, а также чех Михал Урбан. Россиянину достались не самые удобные стартовые ворота, но за счет шикарного старта он смог отыграть разрыв с соперниками, навязав борьбу перед первым поворотом. Но в борьбе с конкурентом за позицию Герман вынужден был откатиться назад: «В первого поворота из-за небольшого контакта, я потерял контроль и отодвинулся на четвертое место». – Объяснил россиянин. «Я ждал финального отрезка в надежде, что там соперники допустят ошибку. Но, ждал напрасно. Нужно было атаковать! С одной стороны, я вышел на четвертое место в общем зачёте – это хорошо. С другой, когда ты в финале финишируешь в шаге от подиума – это очень обидно», – подытожил Герман Титов.

Победу в гонке завоевал Марко Даллаго. Следом за ним финишировал его младший брат – Лука. Третье место занял Михал Урбан.

Блестящая победа бывшей Олимпийской фигуристки

Сразу три россиянки заняли места в десятке сильнейших по итогам этапа ATSX 500 в Юденбурге в женском зачёте. А ещё одна представительница России остановилась в шаге от топ-10. К сожалению, как и в случае с мужчинами, в первом четвертьфинальном забеге жребий свёл двух наших соотечественниц – Татьяну Леушину и Викторию Сенотрусову. В гонке за выход в полуфинал им противостояла действующая чемпионка американка Аманда Трунцо. С первых метров спортсменка с самым высоким рейтингом вырвалась вперед, а в борьбе между нашими гонщицами лучшей оказалась Сенотрусова.

«Не люблю, когда в одном забеге приходится соревноваться с райдером из России. Сразу же уменьшается шанс пройти выше российским атлетам. Очевидно, что Трунзо – один из лидеров чемпионата. Было понятно, что в полуфинал выйдет лишь одна из россиянок. Мне повезло на старте быстрее среагировать на сигнал и вырваться вперёд Татьяны Леушиной. Перегнать Трунзо не удалось, но удалось не потерять позицию», – поделилась впечатлениями от ¼ финала Виктория Сенотрусова.

Полуфинальный жребий пал таким образом, что в одной гонке стадии ½ сошлись достаточно средние спортсменки, которых Виктория вполне могла бы обгонять. А во втором, две самые титулованные гонщицы в истории скоростного спуска на коньках: Аманда Трунцо и Жаклин Лежер, а также бывшая Олимпийская фигуристка из Швейцарии – Анаис Моран. По велению судьбы, Сенотрусовой пришлось стать частью сильнейшего квартета, в котором она заняла четвёртое место.

«Уже на старте я отдала борьбу соперницам. Хотя пора уже давать бой! Конечно, они едут уверенно. Но сейчас я уже понимаю, что могу навязывать им конкуренцию. Поэтому буду стараться в следующих гонках. Ведь это только начало сезона», – подытожила своё выступление в Австрии Виктория Сенотрусова.

В «малом финале» россиянка долгое время шла третьей, претендуя на итоговое седьмое место. Но допустила досадную ошибку перед решающим поворотом и закончила гонку четвёртой. В финальной гонке к удивлению многих болельщиков и специалистов никто не смог оказать сопротивление Анаис Моран. Швейцарка в блестящем стиле удержала преимущество, от старта до финиша лидируя в гонке. Действующая чемпионка мира Аманда Трунцо лишь смотрела ей в спину, финишировав второй. Бронзовые награды соревнований завоевала Вероника Виндиш из Австрии.

Историческая победа Егора Тутарикова в юниорском зачёте

Российский гимн в честь победы на этапе Red Bull Ice Cross – хорошая традиция, но на этапах ATSX 500 он звучал впервые! Талантливый райдер из России Егор Тутариков провёл шикарный этап, результатом которого стала дебютная для него победа в юниорском зачёте и весовая заявка на успех в сезоне. «Эмоции непередаваемые! Особенно, в первые секунды после финиша. Но слова подобрать до сих пор тяжело. Я очень счастлив, что удалось преодолеть череду собственных ошибок в самые ответственные моменты и не только пройти в финал, но и забрать первое место», – поделился эмоциями окрыленный успехов россиянин.

Возможно, мы могли бы рассчитывать на еще одни награды у юниоров, но, как и в случае с мужским и женским зачётом, жребий свел Егора с ещё одним россиянином Владом Ивановым ещё до решающего заезда. В итоге Иванов довольствовался «малым финалом», в котором финишировал третьим. А Егор принял участие в решающей гонке, в которой ему противостояли братья Артур и Тео Ришале-Чаудер из Франции, а также Филипе Карвальеро из Швейцарии.