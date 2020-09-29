Фабио Куартараро вырвал победу в Каталонии и захватил лидерство в MotoGP

Рёв моторов, умопомрачительные обгоны и сумасшедшие падения – именно таким мы запомним Гран-при Каталонии в MotoGP. Интрига в гонке держалась до самого финиша, но победу в ней в итоге вырвал Фабио Куартараро из команды Petronas Yamaha SRT. Менее секунды уступил ему Жоан Мир из Team Suzuki ECSTAR. А следом за ним финишную черту пересёк его напарник Алекс Ринс.

Благодаря успеху в Каталонии Фабио Куартараро удалось возглавить общий зачёт чемпионата мира с 108 очками в активе, опережая ближайшего преследователя Жоана Мира на восемь баллов.

Франко Морбиделли пишет свою историю

Гран-при Каталонии в MotoGP © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Успех в квалификации Гран-при Каталонии позволил Франко Морбиделли впервые в карьере пилота премьер-класса MotoGP стартовать с поул-позиции в гонке. Для этого пилоту пришлось опередить напарника по Petronas Yamaha SR Фабио Куартараро, а также опытного Валентино Росси. Причём для 41-летнего итальянца этот результат стал лучшим в этом сезоне. А вот его соотечественник лидер чемпионата Андреа Довициозо усугубил своё положение в чемпионате ещё во время квалификации, показав лишь 17 время.

Триумф Куартараро, поражение Росси

Джек Миллер в Каталонии © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Впервые в карьере стартовав с поула, Франко Морбиделли удерживал лидерство первую треть гонки. К тому моменту лучший новичок прошлого сезона Фабио Куартараро сумел найти свой темп и вырвался вперёд, обогнав напарника. Ближе к середине гонки Франко провалился ещё раз, пропустив вперёд опытного Валентино Росси. Но триумф семикратного чемпиона мира продлился недолго. Вскоре 41-летний итальянец упал и выбыл из гонки.

Стоит отметить, что всего двумя гонками ранее, на Гран-при Сан-Марино 25-летний Морбиделли впервые отпраздновал победу в премьер-классе. Дело плавно шло к очередному подиуму и дебютному для команды дублю. Но мечтам не суждено было стать реальностью и перед самым финишем Морбиделли пропустил вперед сразу двух пилотов Team Suzuki ECSTAR: Жоана Мира и Алекса Ринса. Именно они и поднялись на подиум вместе с Куартараро.

Довициозо теряет лидерство

Благодаря добытой в Каталонии победе, Фабио Куартараро вновь вернул себе лидерство чемпионата мира. Причём способствовало смене лидер как раз поражение Андреа Довициозо. Виной неудачи лидера Ducati Team стали сразу три пилота итальянского концерна. Они поучаствовали в гоночном инциденте после которого Довициозо сошёл. Всё началось прямо на старте, когда Данило Петруччи во втором повороте едва не потерял контроль над мотоциклом. По этой причине ехавший следом за итальянцем Жоан Зарко сделал лишнее движение, упал, и как следствие, выбил с трассы Довициозо.

Воспользоваться проблемами топового гонщика Ducati Team в теории мог бы и Маверик Виньялес, но гонщик совершил настоящий провал на старте гонки. Стартовав с пятого места, пилот проиграл ряд позиций и откатился в середину второй десятки. Стоит заметить, что ближе к финишу испанец смог подняться на девятое место. Именно благодаря этому ему удалось сохранить третье место в общем зачете.

Результаты Гран-при Каталонии MotoGP 2020:

Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT) — 40:33.176 Жоан Мир (Team Suzuki ECSTAR) — +0,928 Алекс Ринс (Team Suzuki ECSTAR) — +1,898 Франко Морбиделли (Petronas Yamaha SRT) — +2,846 Джек Миллер (Pramac Racing) — +3,391 Франческо Банайя (Pramac Racing) — +3,518 Такааки Накагами (LCR Honda IDEMITSU) — +3,671 Данило Петруччи (Ducati Team) — +6,117 Маверик Виньялес (Monster Energy Yamaha MotoGP) — +13,607 Кэл Картчлоу (LCR Honda CASTROL) — +14,483

Общий зачёт чемпионата мира MotoGP 2020:

Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT) — 108 очков; Жоан Мир (Team SUZUKI ECSTAR) — 100; Маверик Виньялес (Monster Energy Yamaha MotoGP) — 90; Андреа Довициозо (Ducati Team) — 84 очка; Франко Морбиделли (Petronas Yamaha SRT) — 77; Джек Миллер (Pramac Racing) — 75; Такааки Накагами (LCR Honda Castrol) — 72; Алекс Ринс (Team Suzuki ECSTAR) — 60; Мигель Оливейра (Red Bull KTM Tech 3) — 59; Брэд Биндер (Red Bull KTM Factory Racing) — 58.

Командный зачёт чемпионата мира MotoGP 2020: