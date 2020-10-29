Странный разгром. RB Leipzig незаслуженно крупно проиграл МЮ

Немецкий RB Leipzig стал одной из двух главных сенсаций прошлого розыгрыша Лиги чемпионов. Тогда задорную команду Юлиана Нагельсмана сумел остановить лишь грозный «ПСЖ» – в одном шаге от финала. Так что к этой осени «Лейпциг» подходил уже в статусе не просто одного из симпатичных клубов с интересной игрой, а серьёзного претендента, готового биться на равных с любым соперником.

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов RB Leipzig предстояло отправиться в гости к легендарному английскому клубу «Манчестер Юнайтед», который всеми силами пытается вернуться на уровень времён Сэра Алекса Фергюсона. Конечно, в нынешних условиях «Театр мечты» выглядит не так грозно, потому что болельщиков в Англии по-прежнему не пускают на трибуны. Руководство «МЮ» даже проработало специальный план по безопасному размещению зрителей, но правительство страны пока не соглашается сделать послабления.

«МЮ» дал отдохнуть лидерам, «Лейпциг» выпустил лучших

«МЮ» дал отдохнуть лидерам, «Лейпциг» выпустил лучших © https://www.dierotenbullen.com

RB Leipzig вышел на игру в составе, близком к оптимальному. После того как лидер атаки клуба Тимо Вернер уехал в «Челси», Нагельсману пришлось перестраивать игру в нападении. На матч с «Манчестер Юнайтед» молодой тренер на острие выставил Юссуфа Поульсена, а помогать ему чуть ниже должны были Эмиль Форсберг и Даниэль Ольмо. Поульсен и Ольмо при этом не играли в стартовом составе в последнем матче чемпионата Германии, так что должны были выйти на игру полностью отдохнувшими.

В стартовом составе «Манчестера» не оказалось двух ключевых игроков – Бруну Фернандеша и Маркуса Рэшфорда, но при всех проблемах английского клуба надо признать, что состав у «МЮ» настолько мощный, что вполне позволял проводить даже такую серьёзную ротацию. В атаке манкунианцев вышли Марсьяль, Гринвуд и ван де Бек. Причём для последнего это совершенно нетипичная позиция, всё-таки голландца давно привыкли видеть в центре поля.

Что же касается турнирных раскладов, то обе команды отлично начали турнир. RB Leipzig уверенно победил турецкий «Башакшехир», а «Манчестер Юнайтед» в гостях был сильнее «ПСЖ».

Поульсену помогла причёска

Погба контролирует мяч в игре против RB Leipzig © www.dierotenbullen.com

Англичане начали матч лучше соперника. Подопечные Уле-Гуннара Сульшера сразу наладили контроль мяча и прижали соперника к воротам. «Лейпциг» пытался играть на быстрых контратаках, но ошибался уже на второй-третьей передаче. А на шестой минуте случился забавный эпизод.

Хозяева подавали угловой, мяч отлетел к Люку Шоу, который сильно ударил по воротам соперника. На пути мяча оказался Поульсен, который заблокировал удар своей пышной шевелюрой. Датчанин носит специальную повязку для волос, которая при ударе слетела, и все волосы Поульсена красиво расправились, словно в рекламе шампуня. Впрочем, главное дело нападающий «Лейпцига» сделал – спас свою команду от очень опасного удара.

Спорный гол «МЮ»

Борьба соперников у кромки поля © www.dierotenbullen.com

Пожалуй, это был самый яркий момент в первые 20 минут встречи. «Манчестер» владел мячом, но игра по большей части проходила в центре поля, и до опасных моментов дело вообще не доходило. И вдруг на 21-й минуте хозяева внезапно вышли вперёд. Фред удачно сыграл в отборе на чужой половине, мяч отлетел к Полю Погба. Француз протащил его практически до штрафной соперника и отдал классный пас на Мэйсона Гринвуда, который точно пробил в дальний угол ворот Петера Гулачи – 1:0.

На повторе показалось, что в момент передачи Гринвуд находился в положении вне игры. Судья проконсультировался с видео-ассистентами, но VAR довольно всё-таки признал гол чистым. Через пару минут зрителям показали стоп-кадр, где была проведена линия офсайда. Он давал больше ощущения легитимности забитого мяча, но сомнения всё равно остались.

Скучно и без моментов

Скучно и без моментов © www.dierotenbullen.com

Теперь «Лейпцигу» необходимо было что-то предпринимать, чтобы изменить ход матча. Немцы включились и создали несколько неплохих моментов. По воротам били Нкунку и Кампль, но реально опасными эти ситуации можно было назвать с большой натяжкой. Тем не менее инициатива совершенно точно перешла к команде Нагельсмана. На 31-й минуте Погба сфолил на Ольмо вблизи своей штрафной. Нкунку сделал неплохой навес на Анхелиньо, однако испанцу помешали нанести точный удар головой.

К слову, «Лейпциг» в этом сезоне ещё не проигрывал. Немцы провели семь матчей, в которых одержали шесть побед и лишь раз сыграли вничью. Причём в большинстве игр забивали как минимум два мяча. Проиграть «МЮ» на выезде, конечно, незазорно, но вряд ли это входило в планы команды.

Во второй половине тайма команды поменялись ролями. «Лейпциг» контролировал мяч, а «Манчестер» пытался отвечать быстрыми атаками. К 40-й минуте по-настоящему голевых моментов было и не вспомнить. Справедливым итогом первого тайма стал бы счёт 0:0, но разница в том, что англичане нашли свой единственный шанс, а немцы – нет. На 44-й минуте Анхелиньо всё же имел возможность создать что-то внятное в атаке, но его проход в последний момент прервал Ван-Биссака.

Матич чудом избежал удаления

«Лейпциг» боролся до последнего © www.dierotenbullen.com

Второй тайм начался с жёлтой карточки правому защитнику «Лейпцига» Бенжамину Хенриксу за фол на Погба, зато после этого немцы провели две хорошие атаки с входом в штрафную площадь – всякий раз подводила неточная последняя передача. «Манчестер» ответил одним, но гораздо более опасным моментом. Марсьяль умчался к воротам соперника и сделал прострел в центр штрафной «Лейпцига». Конате в отчаянном подкате прервал передачу, но, упав, явно коснулся мяча рукой. Игроки «МЮ» побежали к арбитру с требованием назначить пенальти, или хотя бы посмотреть эпизод на видео. Но главный судья решительно показал – играем и не разговариваем.

Ещё одно неоднозначное решение арбитра случилось на 55-й минуте, когда Неманья Матич, уже имевший жёлтую карточку, в борьбе за верховой мяч локтем задел игрока RB Leipzig. Судья пожалел серба, а тому на руку сыграло ещё и то, что VAR просматривает только эпизоды с потенциальной прямой красной карточкой. Тут всё-таки была не грубость, а скорее не аккуратность со стороны Матича, но «горчичник» он вполне заслуживал. Команды продолжили играть в равных составах.

Лучший шанс «Лейпцига»

Лучший шанс «Лейпцига» © www.dierotenbullen.com

Сульшер однако почти сразу заменил Матича, видимо, от греха подальше, и выпустил Скотта Мактоминая. Отправился отдыхать и автор забитого мяча Гринвуда, вместо которого вышла главная звезда «МЮ» на данный момент – Маркус Рэшфорд. Нагельсман же выпустил Забитцера вместо Хенрихса.

На 65-й минуте RB получил свой лучший шанс в матче. После навеса с фланга мяч срикошетил к Конате, который буквально с трёх метров головой пробил в направлении верхнего угла ворота Де Хеа. Испанец продемонстрировал чудеса реакции и спас команду от пропущенного гола.

Через пять минут отличный момент забить был уже у «Манчестер Юнайтед». Хальстенберг нарушил правила вблизи своей штрафной, к мячу подошёл только вышедший на замену Бруну Фернандеш, но вместо удара по воротам, который явно читался в этой ситуации, неожиданно сделал тонкий заброс на Рэшфорда. Маркус дотянулся до мяча, однако касание было слишком слабым, чтобы переправить его в сетку.

Замены Сульшера сделали игру

«Лейпциг» сконцентрирован на обороне © www.dierotenbullen.com

Вообще с выходом Бруну и Рэшфорда игра полностью изменилась. 60 минут команды боролись абсолютно на равных, а после замен Сульшера у «Манчестера» стало получаться почти всё. На 74-й минуте Бруну отдал великолепную передачу на Маркуса, который вышел один на один с Гулачи и спокойно отправил мяч мимо вратаря «Лейпцига». Опять возникли сомнения насчёт возможного положения вне игры у Рэшфорда, но VAR и тут не выявил никаких нарушений – 2:0.

Всего через четыре минуты Рэшфорд оформил дубль. Фред отдал передачу на англичанина, который легко обыграл защитника немецкого клуба, вышел на ударную позицию и не оставил Гулачи ни единого шанса – 3:0.

«Лейпциг» сломался

«Лейпциг» сломался © www.dierotenbullen.com

Вот так Сульшер попал в цель каждой своей заменой, потому что Мактоминай, вышедший вместо Матича, полностью взял под свой контроль центр поля. У «Лейпцига» перестало получаться даже то немногое, что немцы успешно делали в первые 70 минут. А тут ещё Рэшфорд продолжал издеваться над обороной немцев. Нападающий вошёл в штрафную, попутно обыграв трёх или четырёх соперников, но немного передержал мяч и пробил в защитника.

А ещё на поле вышел звёздный новичок «Манчестера» Эдинсон Кавани. И даже забил гол на 88-й минуте матча. Правда, сделал это, находясь в офсайде. А за минуту до этого «МЮ» отправил в ворота «Лейпцига» четвёртый мяч. Быстрая атака хозяева вывела Марсьяля один на один с Гулачи. Забитцеру пришлось катиться в подкате, но вместо мяча он попал в ногу французу.

Рукопожатия после финального свистка © www.dierotenbullen.com

Пенальти отправился бить сам пострадавший и сделал счёт уже 4:0, а в добавленное арбитром время Рэшфорд оформил хет-трик. Марсьяль прошёл по флангу, сместился в центр и отдал отличную передачу на англичанина, который в третий раз за 25 минут переиграл вратаря «Лейпцига» – 5:0. Это был настоящий разгром, особенно неожиданный с учётом того, как проходила большая часть матча.