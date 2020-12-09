«Лейпциг» выбил «Манчестер Юнайтед» из Лиги чемпионов. И вышел в плей-офф!

Группа H Лиги чемпионов по праву должна была считаться самой крутой группой в этом розыгрыше турнира. Перед заключительным туром сразу три команды имели по 9 очков, и кто-то из них должен был досрочно вылететь из розыгрыша. Кто-то – это либо трёхкратный победитель Лиги чемпионов легендарный «Манчестер Юнайтед», либо прошлогодний финалист «ПСЖ», либо прошлогодний полуфиналист «RB Лейпциг». Чувствуете всю грандиозность момента?

Немецкий «Лейпциг» в заключительном туре принимал «МЮ» и должен был играть исключительно на победу, потому что при ничьей и равенстве очков преимущество по очным встречам оказалось бы на стороне англичан. Конечно, был ещё небольшой шанс, что «ПСЖ» в параллельном матче внезапно уступит чемпиону Турции «Башакшехиру», тогда ничья устроила бы и «МЮ», и «Лейпциг». Но немецкая команда не имела никакого правда даже подумать о таком исходе. Им нужно было побежать.

У обеих команд имелись проблемы с составом. «Лейпцигу» не смогли помочь Клостерман, Лаймер, Самрджич, Упамекано, Хван Хи Чхан и Хендрикс. У «МЮ» пропускали игру Кавани, Фред, Марсьяль и Джонс. Главный тренер англичан Уле-Гуннар Сульшер при этом не выпустил в основном составе Поля Погба, хотя в последнее время это скорее тенденция, чем какая-то сенсация. Француз играет крайне нестабильно.

Двойной удар

Двойной удар © www.dierotenbullen.com

Матчи, где на кону стоит очень многое, обычно начинаются максимально осторожно, но «Лейпциг» давно приучил к тому, что не хочет знать никаких правил. Подопечные Юлиана Нагельсмана на первых же секундах побежали вперёд и забили гол уже на второй минуте! Прекрасный кросс Марселя Забитцера нашёл в левом углу штрафной Анхелиньо, а тот прекрасным ударом влёт пробил мимо даже не дёрнувшегося Давида де Хеа точно в дальний угол – 1:0.

Ирония судьбы в том, что Анхелиньо принадлежит самому принципиальному сопернику «МЮ» в АПЛ - «Манчестер Сити». А ещё забавнее, что «МЮ» предстоит сыграть с «Сити» уже через несколько дней. Так что Анхелиньо передал большой привет на «красную» сторону города Манчестер. «Лейпциг» на этом привычно не остановился и помчался забивать ещё. Хозяева владели мячом и преимуществом, Анхелиньо просто рвал и метал на своём левом фланге, но в следующие 10 минут немцам так и не удалось создать у ворот соперника ничего опасного.

А вот «Манчестер Юнайтед» имел неплохой шанс в контратаке. Молодой полузащитник Мэйсон Гринвуд на высокой скорости ворвался в штрафную немецкого клуба, но с левой ноги пробил почти по центру, и Петер Гулачи спокойно поймал мяч. Впрочем, на общую картину игры это не влияло. «Лейпциг» продолжал владеть большим преимуществом, и на 13-й минуте заслуженно забил ещё один гол. Анхелиньо сделал великолепную передачу с левого фланга на Амаду Айдара, а тот отправил мяч в сетку. И тоже с лёта, красиво, без лишних движений. Де Хеа на этот раз хотя бы успел среагировать, но толку от этого больше не стало – 2:0.

Что с тобой, «МЮ»?

Что с тобой, «МЮ»? © www.dierotenbullen.com

Подопечные Сульшера выглядели абсолютно потерянными, а ведь в первом матче этих команд в Англии «Лейпциг» был просто уничтожен – 5:0. Сейчас англичане понятия не имели, что делать с прессингом «RB Лейпцига». «МЮ» ещё повезло, что на 17-й минуте Эмиль Форсберг не сделал счёт 3:0. Швед получил мяч в центре штрафной, хладнокровно обработал его, но ударил неудачно, не попав в створ из убойнейшей позиции. Шансов у де Хеа не было бы никаких.

К 20-й минуте хозяева немного сбавили темп. Скорее всего, это было указанием Нагельсмана, который во время небольшой паузы подозвал к себе сразу несколько игроков и что-то им подробно объяснял. Решение тренера «Лейпцига» было логичным: провести весь матч в таком сумасшедшем темпе было невозможно, так что при счёте 2:0 можно было спокойно дать возможность сопернику повозиться с мячом. И попробовать поймать его на контратаке.

Немецкий клуб громил легендарный «МЮ» © www.dierotenbullen.com

Но «Манчестер Юнайтед» при этом по-прежнему выглядел слабо. Единственное, что удавалось команде Сульшера, это зарабатывать штрафные и навешивать на высокорослых Матича, Магуайра и Линделёфа. Пару раз получалось неплохо, но оборона хозяев уверенно справлялась с этими попытками. Англичане порой пытались забросить мяч в штрафную чуть ли не с центра поля, понимая, что в комбинационной игре не в состоянии доставить проблемы сопернику.

А тут ещё на 28-й минуте Аарон Ван-Биссака грубо ошибся на своей половине поля, и Забитцер едва не убежал один на один с де Хеа. Люк Шоу совершил отчаянный рывок и выручил свою команду, выбив мяч на угловой. На этом момент не закончился. Подача с угла поля завершилась пожаром в штрафной «МЮ». Мяч попал в штангу после удара головой одного из футболистов «Лейпцига» и отскочил к Вилли Орбану, который забил третий гол в пустые ворота. Англичане потребовали у судьи просмотр, и VAR действительно разглядел микроскопический офсайд. Главный арбитр матча Матеу Лаос отменил этот гол, а «Манчестеру» в очередной раз крупно повезло.

Без моментов не забить

Без моментов не забить © www.dierotenbullen.com

Надо признать, что после отменённого гола «Манчестер Юнайтед» немного активировался. В одном из эпизодов мяч попал в руку Вилли Орбану в штрафной «Лейпцига». Игроки гостей побежали к судье с требованием поставить пенальти, однако Матеу Лаос продолжил игру. На повторе было видно, что Орбан поскользнулся и коснулся мяча рукой, но арбитр не увидел в этом нарушения правил.

В концовке тайма Маркус Рэшфорд напомнил о себе, убежав к воротам соперника. Англичанин красиво обыграл одного защитника, но споткнулся на другом и момент был упущен. Подопечные Сульшера явно завелись и отчаянно боролись за каждый мяч, но самоотверженная игра никак не помогала им создавать опасные моменты у ворот «Лейпцига». А ведь для желанной ничьей им нужно было забивать дважды.

Опасная игра «Лейпцига»

Опасная игра «Лейпцига» © www.dierotenbullen.com

Начало второго тайма стало продолжением концовки первого. Сульшер заменил очень плохо сыгравшего в стартовые 45 минут Алекса Теллеса на дорогостоящего голландца Донни ван де Бека. Сложно сказать, только ли это позволило «Манчестеру» завладеть центром поля, но ван де Бек как минимум помог гостям взять мяч под контроль. «Лейпциг» практически всей командой сел в оборону, что было совершенно не похоже на подопечных Нагельсмана и игровую философию тренера. Оттого и было очень похоже на то, что немцы не играют, а мучаются. Разумеется, в эти минуты немцам намного важнее было не пропустить два, чем забить пять, но это была опасная игра. «Лейпциг» не очень хорошо умеет играть на удержание счёта, но ставки сейчас были слишком высоки.

На 55-й минуте «Лейпциг» мог поплатиться за такую тактику. Подача с правого фланга штрафной едва не нашла голову Магуайра, которому для гола не хватило нескольких сантиметров. Нагельсман тут же отреагировал на происходящее своей двойной заменой, убрав с игры Дани Ольмо и выпустив Джастина Клюйверта – сына легендарного игрока «Милана» и «Аякса» Патрика Клюйверта. Также ушёл с поля Эмиль Форсберг, которого заменил Юссуф Поульсен.

Погба вышел и привёз третий гол

Погба вышел и привёз третий гол © www.dierotenbullen.com

Перестановки Нагельсмана сработали. Хозяевам впервые за 10 минут удалось немного ослабить натиск англичан. Особенно хорош был Клюйверт, который раз за разом убегал от Магуайра и на 62-й минуте заставил того грубо сфолить. Арбитр показал лидеру обороны «Манчестер Юнайтед» заслуженную жёлтую карточку. Поульсен тоже внёс свой вклад в улучшение игры команды. Датчанин здорово цеплялся за мяч и постоянно выигрывал подбор на чужой половине поля.

Сульшер вскоре совершил свой ход, выпустив Брендона Уильямса и Поля Погба вместо Люка Шоу и Неманьи Матича. Сразу же после этого «Манчестер» получил право на штрафной, который готовился исполнить Бруно Фернандеш. Португалец сделал короткий разбег и пробил прямо в перекладину. Это был тот момент, который мог перевернуть ход матчей.

А потом Погба сделал то, за что его жёстко критикуют болельщики «МЮ» и английская пресса. При всём своём сумасшедшем таланте француз раз за разом допускает грубейшие ошибки. На этот раз Поль вальяжно и небрежно пытался отдать передачу партнёру. Игроки «Лейпцига» легко перехватили мяч и провели атаку, которая завершилась подачей с левого фланга. Небольшой рикошет привёл к тому, что мяч оказался у Клюйверта уже не в штрафной, а во вратарской «Манчестера». Голландец воспользовался подарком и элегантно перебросил де Хеа – 3:0.

До окончания матча в этот момент оставалось всего 21 минута.

Чудо рядом?

Чудо рядом? © www.dierotenbullen.com

Наверное, тот самый легендарный «Манчестер» сэра Алекса Фергюсона мог бы вытащить и не такой матч. Мог ли что-то вот этот «МЮ» Сульшера? Об этом предстояло узнать в ближайшие 20 минут. Норвежец сам играл в команде сэра Алекса, сам выигрывал Лигу чемпионов, сам забивал «Баварии» в легендарном финале в уже компенсированное время. Теперь он был тренером, и его команда пыталась совершить чудо.

И на 80-й минуте на помощь англичанам пришёл арбитр. Гринвуд сначала с нарушением правил отобрал мяч у Норди Мукиэле, а потом упал в штрафной после контакта с догнавшим его защитником. Все повторы убеждали, что Мукиэле абсолютно чисто сыграл плечо в плечо, но арбитр без единого колебания поставил пенальти. Бруну Фернандеш его уверенно реализовал – 1:3.

Спустя всего две минуты гости получили право на угловой. Подача всё того же Фернандеша нашла голову Поля Погба. Француз выиграл борьбу за мяч и пробил прямо в своего партнёра Магуайра. Дальше мяч рикошетом попал в руку защитника Конате и от рук не успевшего толком среагировать Гулачи всё-таки залетел в ворота – 2:3! С учётом компенсированного времени командам предстояло провести на поле ещё как минимум 10 минут. Ещё один гол, один нелепый рикошет – и «Манчестер» триумфальным камбэком выходит в плей-офф, оставляя «Лейпциг» без Лиги чемпионов.

Чудо случилось. Но другое

Чудо случилось. Но другое © www.dierotenbullen.com

Подопечные Сульшера устроили предсказуемый навал на ворота «Лейпцига». Как только игрок «МЮ» получал мяч, сразу следовала длинная передача в штрафную в надежде, что кто-то из партнёров поборется за него. Работало это не очень здорово, но убойный голевой момент всё же случился. На 92-й минуте встречи Поль Погба на фланге финтом убрал соперника и сделал классный прострел в штрафную. Мяч летел прямо к Магуайру, который был готов занести его в уже пустые ворота, но Мукиэле успел к мячу первым и сам пробил… по своим воротам. Гулачи каким-то чудом сумел среагировать и отбить мяч ногой. То чудо, которое хотел сделать «Манчестер», сделал голкипер хозяев.