Из-за многочисленных аварий гонка Гран-при Тосканы длилась два часа 20 минут, вместо обычных полутора часов. В это сложно поверить, но впервые с Гран-при Бразилии 2016 года пилотам пришлось совершить три рестарта, включая два с места. Победу на автодроме «Муджелло» завоевал лидер чемпионата Льюис Хэмилтон. Вторым финишировал его напарник, Валттери Боттас. Тройку призёров замкнул гонщик Red Bull Racing Александер Албон, впервые в карьере поднявшийся на пьедестал почёта Ф-1.

Албон завоевал первый подиум в Ф-1

Команда празднует успех Албона © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

Александер Албон запомнит Гран-при Тосканы навсегда. Ведь именно здесь осуществилась его давняя мечта и тайско-британский пилот сумел подняться на пьедестал почёта «королевских гонок». Причём для этого 24-летнему пилоту пришлось провести 18 Гран-при за рулём болида Red Bull Racing.

В квалификации Алекс показал четвёртый результат, сохраняя высокие шансы на подиум. Но уже в начале гонки и несколько раз по её ходу проваливался в середину пелотона. Решающим моментом для Албона стал шикарный обгон Даниэля Риккардо в борьбе за третье место. Именно он и предрешил исход гонки и столь желанное место на подиуме.

Алекс Албон завоевал дебютный подиум в Ф-1 на Гран-при Тосканы © Luca Bruno - Pool/Getty Images/Red Bull Content Pool

«Мне пришлось много потрудиться для того, чтобы попасть на подиум. Но я счастлив. Наконец-то мне стало легче дышать. Приятно быть здесь. Это была тяжёлая гонка, особенно в скоростных поворотах второго сектора. Мы не могли нормально провести старт, поэтому большинство обгонов пришлось делать на трассе. Но мы знали, что можем это сделать. Я получил большое удовольствие от пилотирования», — сказал Албон.

Лучший результат Квята в сезоне

Российский гонщик Scuderia AlphaTauri Даниил Квят провёл боевой уик-энд, результатом которого стало высокое седьмое место. И хотя в субботней квалификации наш гонщик показал лишь 12 время, в воскресной гонке уроженец Уфы удерживал хороший темп, результат которого не заставил ждать. Ценность седьмого места Квята в Тоскане осознается иначе, если посмотреть на гонщиков, финишировавшим за Даней. Шарль Леклер, Кими Райкконен, Себастьян Феттель… И это далеко не весь список пилотов, которых россиянин опередил по ходу гонки.

«Сегодня была очень сложная гонка: как в физическом плане, так и в психологическом. Мы можем с полной гордостью заявить, что как команда мы не допустили никаких ошибок, и это здорово. Было важно набрать хорошие очки, так что я доволен результатом и удовлетворён своим пилотажем. Команда проделала отличную работу в сложных условиях во время двух периодов красных флагов, и наши стратегические решения сегодня были верными.

Позади нас был большой беспорядок, но впереди всё было довольно стабильно, так что седьмое место – очень хороший результат, мы набрали очки и сократили отставание в чемпионате», – эмоционально отреагировал Квят.

Падение после взлёта Гасли

Гран-при Тосканы для французского пилота Scuderia AlphaTauri Пьера Гасли оказалось провальным. Причём сразу же после триумфальной победы на этапе в Монце. В субботу, во многом из-за поломок, 24-летний гонщик провалил квалификацию в Скарперия-э-Сан-Пьеро, показав лишь 16 время. На старте гонки пилот из Франции попытался совершить прорыв, но его попытка обернулась крахом. Гасли перестарался и на полном ходу влетел в болид Макса Ферстаппена. Да так, что оба пилота выбыли из борьбы всего спустя 25 секунд после начала гонки.

«В первом повороте было много машин, они ехали бок о бок, затем я увидел пространство между Антонио Джовинацци и Роменом Грожаном и поехал туда. Но три машины оказались в одном ряду. Это не сработало, у нас произошёл контакт. Не думаю, что здесь есть чья-то вина. Вероятно, такова природа этой трассы. Думаю, мы не сумели воспользоваться возможностью, ведь весь уик-энд у нас был очень сильный темп.

Вчера в квалификации мы обнаружили, что повредили переднее антикрыло и боковой дефлектор, так что я был уверен, что сегодня мы сможем отыграться — с учётом темпа, который был на тренировках. В этом году нам удавалось выжать максимум в большинстве случаев по воскресеньям, и прежде не было никаких подобных аварий. Так что нам нужно запомнить позитивные моменты и перенести их в Сочи», – сдержанно подытожил Гасли.

Болезненная авария для Ферстаппена

Для нидерландского пилота Red Bull Racing Макса Ферстаппена сход уже на первом круге гонки стал шестым в карьере пилота Ф-1. Причём ещё до старта гонки голландец являлся реальным претендентом на подиум, учитывая его старт с третьей позиции. Тем не менее ещё до столкновения с Кими Райкконеном и Пьером Гасли Ферстаппен потерял целый ряд позиций. Причиной этому стала некорректная работа силовой установки на стартовой прямой и в первом повороте. По мнению самого Макса сход был бы неизбежен. Так или иначе, несмотря на сход, Ферстаппен с большим отрывом от соперников продолжает занимать третье место в личном зачёте чемпионата мира.

«Авария не имеет значения в сложившейся ситуации. Вероятно, я бы в любом случае сошёл. Уже на прогревочном круге глохнул. Вероятно, такая же проблема, как была в Монце — по крайней мере, ощущения были похожие. Я хорошо тронулся с места, объехал Льюиса, а затем не мог разогнаться и сильно потерял в скорости», – прокомментировал Ферстаппен.

Результаты Гран-при Тосканы:

Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) – 2:19:35.060 Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) – +4.880 Алекс Албон (Red Bull Racing) – +8.064 Даниэль Риккардо (Renault Sport F1) – +10.417 Серхио Перес (Racing Point) – +15.650 Ландо Норрис (McLaren) – +18.883 Даниил Квят (Scuderia AlphaTauri) – +21.756 Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) – +28.345 Кими Райкконен (Alfa Romeo) – +29.770 – штраф 5 секунд Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) – +29.983

Общий зачёт после Гран-при Тосканы:

Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) – 190 очков; Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) – 135; Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) – 110; Ландо Норрис (McLaren) – 65; Алекс Албон (Red Bull Racing) – 63; Лэнс Стролл (Racing Point) – 57; Даниэль Риккардо (Renault Sport F1) – 53; Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) – 49; Серхио Перес (Racing Point) – 44; Пьер Гасли (Scuderia AlphaTauri) – 43.

Кубок Конструкторов после Гран-при Тосканы: