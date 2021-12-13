Победа в Абу-Даби принесла Ферстаппену первое чемпионство Ф-1

Макс Ферстаппен стал победителем титульной гонки сезона-2021 Формулы-1 – Гран-при Абу-Даби. На последнем круге голландский гонщик Red Bull Racing обогнал главного и единственного конкурента в борьбе за чемпионство Льюиса Хэмилтона из Mercedes. Стоит сказать, что Хэмилтон выиграл старт гонки и смог оторваться от Ферстаппена за счёт срезки поворота на первом круге, однако в концовке гонки команда Red Bull Racing среагировала на машину безопасности, вызванную аварией Николаса Латифи, и перевёла Ферстаппена на мягкие шины. Рестарт был дан на один круг, на котором Ферстаппен смог опередить Хэмилтона и выиграть титул с отрывом в восемь очков.

Таким образом Макс Ферстаппен выиграл титул чемпиона мира Формулы-1 в первый раз в карьере. Более того, голландский гонщик опередил Михаэля Шумахера, Льюиса Хэмилтона и Себастьяна Феттеля по количеству подиумов за один сезон.

Нидерландский спортсмен занял первое место на этапе Гран-при Абу-Даби и в 18-й раз за сезон оказался в тройке сильнейших – лучший показатель в истории Ф-1. В это же время Льюис Хэмилтон завоевал 17 подиумов в 2021 году. Примечательно, что британец пять раз в карьере достигал этой отметки, однако ни разу её не преодолевал.

Чемпионский успех Макса Ферстаппена

Чемпионский успех Макса Ферстаппена © Bryn Lennon/Getty Images

«Невероятно, что я стал чемпионом мира, и я не ожидал, что последняя гонка сезона окажется настолько сумасшедшей. Ситуация постоянно менялась: сначала у меня не было шансов на победу, но на последнем круге всё сложилось как надо, и мы должны были атаковать. Я постоянно себе говорил, что просто должен выложиться полностью, до конца – именно это мы и сделали. Конечно, на рестарте у меня была более свежая резина, но всё равно надо было совершить этот обгон – к счастью, всё получилось.

Я хочу поблагодарить Серхио – я выиграл титул благодаря тому, что он великолепно выступил. Эта гонка показала, что такое настоящая командная работа. Он отличный напарник.

В Mercedes завоевали Кубок конструкторов, а мы – титул. Это показывает, что до конца сезона мы постоянно мотивировали друг друга. Льюис – потрясающий гонщик, и это не обсуждается. Конечно, у нас были разные инциденты по ходу сезона. Но все понимают, что после всего произошедшего в этом году у нас была потрясающая борьба. И, по-моему, обе команды полностью выложились», – признался счастливый Ферстаппен.

Серхио Перес проявил качества командного игрока

Серхио Перес проявил качества командного игрока © Lars Baron / Getty Images

«Прежде всего я очень рад за Макса и за команду, ведь они так напряженно работали в этом сезоне и в предыдущие годы тоже. Учитывая уровень выступлений Макса, он действительно заслужил титул. Здорово, что я ему в этом помог. Он великолепный напарник и классный парень. Я действительно очень за него рад.

Льюис контролировал ход гонки, а Макс уступал ему около 10 секунд, поэтому хорошо, что я смог повлиять на результат. У меня была совсем изношенная резина, и я не так много мог сделать, но мне удалось отобрать у Льюиса пару секунд. Это был ключевой момент, повлиявший на ход гонки.

Не хотелось вмешиваться в борьбу за титул – оба гонщика приложили столько усилий, чтобы оказаться в этой ситуации, но это моя команда. Я сделал это ради команды и Макса. Полагаю, я мог финишировать вторым, но мне пришлось сойти, потому что машина вела себя не лучшим образом, и всё могло закончиться ещё одним сейфти-каром. Жаль, что мы упустили Кубок конструкторов, но я очень доволен нашей работой по ходу сезона», – подытожил Перес.

Юки Цунода финишировал в шаге от финиша

Юки Цунода финишировал в шаге от финиша © Getty Images/Red Bull Content Pool

«Я так рад! Здорово завершить сезон потрясающим результатом. В этот уик-энд машина была быстра. Я не ожидал, что у нас будет настолько хороший темп, но в итоге день сложился удачно. Я прошёл долгий путь, чтобы добиться такого результата.

От всей души поздравляю Макса – его напряжённый поединок продолжался весь год, он заслужил этот результат. Я хочу его поблагодарить за то, что он принёс такой успех Honda. Это лучший подарок в конце их последнего сезона в Формуле 1», – объяснил Цунода.

Пьер Гасли финишировал в топ-5

Пьер Гасли финишировал в топ-5 © Getty Images/Red Bull Content Pool

«Я рад финишировать пятым – отличное завершение сезона. Это был потрясающий год, самый успешный для нашей команды за 15 лет, мы заработали много очков, видели немало ярких моментов. В каждой гонке мы концентрировались на своей работе и, по-моему, отлично выступали, так что я всеми горжусь.

Я очень рад за Макса. Мы вместе росли и выступали в гонках, мы знали, что однажды он станет чемпионом, и сегодня он добился цели. Он этого заслужил. Кроме того, я рад за Honda – они завоевали титул в финальный сезон после стольких лет напряжённой работы», – поделился впечатлениями Пьер Гасли.

Результаты Гран-при Абу-Даби 2021:

Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) — 1:30:17.345 Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) +2.256 Карлос Сайнс (Scuderia Ferrari) +5.173 Юки Цунода (Scuderia AlphaTauri) +5.692 Пьер Гасли (Scuderia AlphaTauri) +6.531 Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +7.463 Ландо Норрис (McLaren) +59.200 Фернандо Алонсо (Alpine) +1:01.708 Эстебан Окон (Alpine) +1:04.026 Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) +1:06.057

Общий зачёт по итогам сезона-2021:

Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) — 395,5 очков – чемпион мира Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — 387,5; Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) — 226; Серхио Перес (Red Bull Racing) — 190; Карлос Сайнс (Scuderia Ferrari) — 164,5; Ландо Норрис (McLaren) — 160; Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) — 159; Даниэль Риккардо (McLaren) — 115; Пьер Гасли (Scuderia AlphaTauri) — 110; Фернандо Алонсо (Alpine) — 77.

Кубок Конструкторов по итогам сезона-2021:

Mercedes AMG F1 — 613,5 очков; Red Bull Racing — 585,5; Scuderia Ferrari — 323,5; McLaren — 269; Alpine — 155; Scuderia AlphaTauri — 142; Aston Martin — 77; Williams – 23; Alfa Romeo — 13; Haas – 0.