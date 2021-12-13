Победа в Абу-Даби принесла Ферстаппену первое чемпионство Ф-1
© Peter Fox/Getty Images
Формула-1

Победа в Абу-Даби принесла Ферстаппену первое чемпионство Ф-1

Нидерландский пилот Red Bull Racing перед самым финишем виртуозно обогнал Льюиса Хэмилтона и прервал его семилетнюю гегемонию в королевских гонках.
Автор Evgeniy Kolychev
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Макс Ферстаппен стал победителем титульной гонки сезона-2021 Формулы-1 – Гран-при Абу-Даби. На последнем круге голландский гонщик Red Bull Racing обогнал главного и единственного конкурента в борьбе за чемпионство Льюиса Хэмилтона из Mercedes. Стоит сказать, что Хэмилтон выиграл старт гонки и смог оторваться от Ферстаппена за счёт срезки поворота на первом круге, однако в концовке гонки команда Red Bull Racing среагировала на машину безопасности, вызванную аварией Николаса Латифи, и перевёла Ферстаппена на мягкие шины. Рестарт был дан на один круг, на котором Ферстаппен смог опередить Хэмилтона и выиграть титул с отрывом в восемь очков.
Таким образом Макс Ферстаппен выиграл титул чемпиона мира Формулы-1 в первый раз в карьере. Более того, голландский гонщик опередил Михаэля Шумахера, Льюиса Хэмилтона и Себастьяна Феттеля по количеству подиумов за один сезон.
Нидерландский спортсмен занял первое место на этапе Гран-при Абу-Даби и в 18-й раз за сезон оказался в тройке сильнейших – лучший показатель в истории Ф-1. В это же время Льюис Хэмилтон завоевал 17 подиумов в 2021 году. Примечательно, что британец пять раз в карьере достигал этой отметки, однако ни разу её не преодолевал.

Чемпионский успех Макса Ферстаппена

Race winner and 2021 F1 World Drivers Champion Max Verstappen of Netherlands and Red Bull Racing celebrates after the F1 Grand Prix of Abu Dhabi at Yas Marina Circuit on December 12, 2021.
Чемпионский успех Макса Ферстаппена
© Bryn Lennon/Getty Images
«Невероятно, что я стал чемпионом мира, и я не ожидал, что последняя гонка сезона окажется настолько сумасшедшей. Ситуация постоянно менялась: сначала у меня не было шансов на победу, но на последнем круге всё сложилось как надо, и мы должны были атаковать. Я постоянно себе говорил, что просто должен выложиться полностью, до конца – именно это мы и сделали. Конечно, на рестарте у меня была более свежая резина, но всё равно надо было совершить этот обгон – к счастью, всё получилось.
Я хочу поблагодарить Серхио – я выиграл титул благодаря тому, что он великолепно выступил. Эта гонка показала, что такое настоящая командная работа. Он отличный напарник.
В Mercedes завоевали Кубок конструкторов, а мы – титул. Это показывает, что до конца сезона мы постоянно мотивировали друг друга. Льюис – потрясающий гонщик, и это не обсуждается. Конечно, у нас были разные инциденты по ходу сезона. Но все понимают, что после всего произошедшего в этом году у нас была потрясающая борьба. И, по-моему, обе команды полностью выложились», – признался счастливый Ферстаппен.

Серхио Перес проявил качества командного игрока

Серхио Перес проявил качества командного игрока
Серхио Перес проявил качества командного игрока
© Lars Baron / Getty Images
«Прежде всего я очень рад за Макса и за команду, ведь они так напряженно работали в этом сезоне и в предыдущие годы тоже. Учитывая уровень выступлений Макса, он действительно заслужил титул. Здорово, что я ему в этом помог. Он великолепный напарник и классный парень. Я действительно очень за него рад.
Льюис контролировал ход гонки, а Макс уступал ему около 10 секунд, поэтому хорошо, что я смог повлиять на результат. У меня была совсем изношенная резина, и я не так много мог сделать, но мне удалось отобрать у Льюиса пару секунд. Это был ключевой момент, повлиявший на ход гонки.
Не хотелось вмешиваться в борьбу за титул – оба гонщика приложили столько усилий, чтобы оказаться в этой ситуации, но это моя команда. Я сделал это ради команды и Макса. Полагаю, я мог финишировать вторым, но мне пришлось сойти, потому что машина вела себя не лучшим образом, и всё могло закончиться ещё одним сейфти-каром. Жаль, что мы упустили Кубок конструкторов, но я очень доволен нашей работой по ходу сезона», – подытожил Перес.

Юки Цунода финишировал в шаге от финиша

Yuki Tsunoda of Scuderia AlphaTauri at the Abu Dhabi Grand Prix on December 12, 2021.
Юки Цунода финишировал в шаге от финиша
© Getty Images/Red Bull Content Pool
«Я так рад! Здорово завершить сезон потрясающим результатом. В этот уик-энд машина была быстра. Я не ожидал, что у нас будет настолько хороший темп, но в итоге день сложился удачно. Я прошёл долгий путь, чтобы добиться такого результата.
От всей души поздравляю Макса – его напряжённый поединок продолжался весь год, он заслужил этот результат. Я хочу его поблагодарить за то, что он принёс такой успех Honda. Это лучший подарок в конце их последнего сезона в Формуле 1», – объяснил Цунода.

Пьер Гасли финишировал в топ-5

El piloto Pierre Gasly de la Scuderia AlphaTauri se prepara antes del comienzo del Gran Premio de Bélgica 2021 de Fórmula 1.
Пьер Гасли финишировал в топ-5
© Getty Images/Red Bull Content Pool
«Я рад финишировать пятым – отличное завершение сезона. Это был потрясающий год, самый успешный для нашей команды за 15 лет, мы заработали много очков, видели немало ярких моментов. В каждой гонке мы концентрировались на своей работе и, по-моему, отлично выступали, так что я всеми горжусь.
Я очень рад за Макса. Мы вместе росли и выступали в гонках, мы знали, что однажды он станет чемпионом, и сегодня он добился цели. Он этого заслужил. Кроме того, я рад за Honda – они завоевали титул в финальный сезон после стольких лет напряжённой работы», – поделился впечатлениями Пьер Гасли.

Результаты Гран-при Абу-Даби 2021:

  1. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) — 1:30:17.345
  2. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) +2.256
  3. Карлос Сайнс (Scuderia Ferrari) +5.173
  4. Юки Цунода (Scuderia AlphaTauri) +5.692
  5. Пьер Гасли (Scuderia AlphaTauri) +6.531
  6. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +7.463
  7. Ландо Норрис (McLaren) +59.200
  8. Фернандо Алонсо (Alpine) +1:01.708
  9. Эстебан Окон (Alpine) +1:04.026
  10. Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) +1:06.057

Общий зачёт по итогам сезона-2021:

  1. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) — 395,5 очков – чемпион мира
  2. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — 387,5;
  3. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) — 226;
  4. Серхио Перес (Red Bull Racing) — 190;
  5. Карлос Сайнс (Scuderia Ferrari) — 164,5;
  6. Ландо Норрис (McLaren) — 160;
  7. Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) — 159;
  8. Даниэль Риккардо (McLaren) — 115;
  9. Пьер Гасли (Scuderia AlphaTauri) — 110;
  10. Фернандо Алонсо (Alpine) — 77.

Кубок Конструкторов по итогам сезона-2021:

  1. Mercedes AMG F1 — 613,5 очков;
  2. Red Bull Racing — 585,5;
  3. Scuderia Ferrari — 323,5;
  4. McLaren — 269;
  5. Alpine — 155;
  6. Scuderia AlphaTauri — 142;
  7. Aston Martin — 77;
  8. Williams – 23;
  9. Alfa Romeo — 13;
  10. Haas – 0.
Формула-1