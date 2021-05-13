Как пройти онлайн-отбор на Red Bull Art of Motion 2021?

— знаковая фигура в женском паркуре. В 2017 году россиянка стала победительницей женского зачёта культовых соревнований Red Bull Art of Motion. Саша пришла в дисциплину из спортивной гимнастики 12 лет назад, и сегодня она — одна из лучших девушек-атлетов в России, успевшая завоевать Кубок мира на World Urban Games в дисциплине Freestyle и второе место в номинации Speedrun. В 2019 году Саша заняла второе место на Red Bull Art of Motion, остановившись в шаге от титула. Для попадания на контест Саша Шевченко прошла отбор среди сотен соперниц со всего мира, удивив судей своей видео-заявкой на участие.