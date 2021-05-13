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Как пройти онлайн-отбор на Red Bull Art of Motion 2021?
Топовая российская спортсменка Александра Шевченко рассказала о лайфхаках и секретах создания видео-заявки, которая сможет удивить судей культового паркур-контеста.
Александра Шевченко — знаковая фигура в женском паркуре. В 2017 году россиянка стала победительницей женского зачёта культовых соревнований Red Bull Art of Motion. Саша пришла в дисциплину из спортивной гимнастики 12 лет назад, и сегодня она — одна из лучших девушек-атлетов в России, успевшая завоевать Кубок мира на World Urban Games в дисциплине Freestyle и второе место в номинации Speedrun. В 2019 году Саша заняла второе место на Red Bull Art of Motion, остановившись в шаге от титула. Для попадания на контест Саша Шевченко прошла отбор среди сотен соперниц со всего мира, удивив судей своей видео-заявкой на участие.
Свою видео-заявку в 2019 году я снимала во время тура по Европе, где было много классных спотов
В этом году Red Bull Art of Motion возвращается, чтобы удивить нас стильным паркуром. Лучшие трейсеры вновь соберутся в Греции для участия в главном международном соревновании по фрирану. Соревнования пройдут в новой локации — в самом сердце Пирея, Микролимано. Эта гавань — один из самых живописных портов Аттики, расположенный в живописном районе горы Кастела. Впервые соревнования пройдут на борту двух огромных парусных яхт.
Попасть на соревнования можно с помощью отборочного онлайн-этапа. Он начался 14 апреля 2021 года и завершится 20 мая 2021 года. Принять участие просто: отправь заявку со ссылкой на свое лучшее фриран-видео с подробной информацией с помощью формы подачи заявок на странице ивента. Максимальная продолжительность видео — 90 секунд. Видео должно соответствовать правилам, описанным здесь.
По итогам отборочного онлайн-этапа будут выбраны 12 трейсеров со всего мира (6 лучших в открытой категории и 6 лучших — в женской), которые примут участие в Red Bull Art of Motion 10 июля 2021 г. в Микролимано.
Мы узнали у Александры Шевченко о том, как создать уникальную видео-заявку, которая удивит судей и станет твоей путёвкой на Red Bull Art of Motion 2021.
Прояви креативность
«Во время отбора видео-заявок Red Bull Art of Motion судьи обращают внимание на чистоту исполнения, креативность и сложность трюков. Кроме того, важно показать флоу или, проще говорять, плавность передвижения».
Если не можешь сделать чисто, упор на сложность трюков лучше не делать
Уверенность побеждает риск
«Считаю, что линию лучше сделать чисто и динамично, нежели рисковать, делая что-то сложное, но не чётко. Обрати внимание на то, что на видео должны быть хорошо видны твои приземления и не забывай о тайминге: все твои связки на спотах должны уместиться в 90-секундное видео».
Подумай над выбором спота
«Также не советую снимать на паркур-парках, судьи больше предпочитают видеть городскую среду, нежели смотреть на твои трюки в хорошо изученном тобой зале или специализированном парке. В правилах чётко написано, что не должно быть никаких матов. Поэтому лучше удивить судей интересным и уникальным спотом».
Удиви судей
«Идеально никогда не будет, поэтому лучше пробовать и учиться на своих ошибках, чтобы с каждым годом прогрессировать. Но чтобы удивить судей нужно учесть все критерии: сделать свои линии чисто, креативно, связать флоу и постараться сделать сложные элементы, но не в ущерб стилю».