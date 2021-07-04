В Гран-при Австрии Ф-1 Ферстаппен завоевал первый в карьере «Большой шлем»

В Шпильберге на автодроме Red Bull Ring завершился Гран-при Австрии. Победителем гонки стал пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен, стартовавший с поул-позишен. Второе место занял гонщик Mercedes Валттери Боттас, третьим стал пилот McLaren Ландо Норрис. А вот семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, представляющий McLaren, финишировал четвёртым.

Шедевральный уик-энд имени Макса Ферстаппена

Шедевральный уик-энд имени Макса Ферстаппена © Getty Images/Red Bull Content Pool

Нидерландский пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен показал лучшую версию себя в Гран-при Австрии, затмив соперников и главного конкурента в борьбе за титул – Льюиса Хэмилтона. Голландский гонщик показал лучшее время в квалификации, а затем от старта до самого финиша сумел удержать лидерство в гонке. Вишенкой на победном торте Макса стал лучший круг, который принёс Ферстаппену первый в карьере «Большой шлем». Стоит отметить, что победа на трассе Red Bull Ring стала для команды Red Bull Racing пятой подряд в сезоне-2021. Благодаря успеху в Австрии, Макс Ферстаппен увеличил преимущество в личном зачете над Хэмилтоном до 32 очков.

«Просто невероятно вновь одержать победу на Red Bull Ring! Я не ожидал, что гонка сложится настолько здорово – машина ехала как по рельсам. Ей было приятно управлять, а темп оказался невероятно высоким на двух комплектах шин. Я мог одновременно атаковать и контролировать износ шин, благодаря чему с каждым кругом наращивал отрыв. Как и все соперники, мы сделали выводы после гонки недельной давности и оптимизировали машину, скорректировав настройки. Мне трудно выразить словами, насколько приятно было пилотировать – уик-энд получился настолько хорошим, насколько мог быть, и я надеюсь, что мы продолжим в том же ключе. Команда получила отличную награду, и мне приятно было стоять на подиуме с Тойохару Танабе из Honda.

Голландские болельщики празднуют успех Макса Ферстаппена в Гран-при Австрии © Getty Images/Red Bull Content Pool

Болельщики оказывали невероятную поддержку на протяжении всего уик-энда – столько оранжевого цвета на трибунах, да и просто приятно видеть зрителей на трассе. Впереди много сложных гонок. В Сильверстоуне будет интересно благодаря спринтерской гонке, которая может повлиять на расстановку сил. Сейчас же я очень рад тому, как всё прошло – не часто бывают такие гонки, так что вся команда должна получить удовольствие», – оптимистично поделился соображениями о гонке Макс Ферстаппен.

Запредельная гонка для Серхио Переса

Pérez kämpfte in der zweiten Hälfte des Rennens mit den Ferraris. © Getty Images/Red Bull Content Pool

После третьего времени в квалификации и старта со второго ряда, мексиканец Серхио Перес рассчитывал подняться на подиум и выпить призовое шампанское на пьедестале почёта. Но, в итоге, гонка сложилась для Чеко иначе. На четвёртом круге в плотной борьбе с Ландо Норрисом оказался за пределами трассы, откатившись на десятое место. Благодаря высокому темпу и запредельной борьбе Серхио сумел прорваться впечёд, но высокий накал страстей сыграл с ним злую шутку. В очередной схватке за позицию Перес выдавил с трассы Шарля Леклера, за что получил 10 секунд штрафа. В результате гонщик из Мексики оказался лишь шестым в итоговом протоколе гонки.

«Я не очень доволен своей гонкой. На четвёртом круге я на торможении опередил Ландо Норриса, но он выдавил меня за пределы трассы – на этом гонка для меня практически закончилась. Что касается инцидентов с Шарлем, то мне сначала нужно проанализировать их, поскольку я считал, что в обоих случаях находился впереди. Особенно во второй раз, но сейчас сложно сказать что-то большее. Я тормозил настолько поздно, насколько мог, мы находились в “грязном” воздухе на очень старых шинах, и я потерял контроль над задней частью машины во второй фазе шестого поворота. Я приношу извинения Шарлю за то, что помешал его гонке. Это не та борьба, которую я предпочитаю. Я недоволен собой из-за того, что испортил гонку другому пилоту. В то же время я очень рад за Макса и команду. Здорово, что сегодня удалось заработать много очков на домашней трассе. Мы движемся дальше, и я уже жду следующий этап в Сильверстоуне», – прокомментировал Серхио Перес.

Гасли завоевал важные очки

Гасли завоевал важные очки в Гран-при Австрии © Getty Images/Red Bull Content Pool

Французский пилот Пьер Гасли Scuderia AlphaTauri продолжает доказывать, что является элитным и одним из наиболее перспективных пилотов Формулы-1. В субботу 25-летний гонщик показал высокий темп в квалификации, завершив её на шестом месте. А уже в гонке, несмотря на не сработавшую тактику с двумя заездами в боксы, показал хорошую скорость и вновь финишировал в топ-10, завоевав важные очки для своей команды.

«Гонка получилась сложнее, чем мы предполагали, но хорошо, что команда продолжает стабильно зарабатывать очки. Мы считали, что получим большее преимущество за счёт стратегии двух пит-стопов, но на первом отрезке на шинах Soft возникло больше проблем, чем ожидалось. Есть и положительные моменты, в частности – высокий темп. Команда продолжает борьбу в средней группе, но жаль, что сегодня не удалось добиться более высокого результата. Мы изучим собранные данные, а затем начнём подготовку к Сильверстоуну – мне нравится британская трасса», – оптимистично подытожил Пьер Гасли.

Цунода финишировал за пределами топ-10

Несмотря на достаточно сильную квалификацию и показанное в ней седьмое время, в главной гонке уик-энда Юки Цунода не сумел реализовать свой гоночный потенциал, финишировав лишь 12-м. Одной из причин столь блеклого выступления японца стала тактика двух пит-стопов, которая не принесла молодому пилоту Scuderia AlphaTauri желаемого результата. Кроме того, Юки получил два пятисекундных штрафа за пересечение белой линии при въезде на пит-лейн, что в большой степени повлияло на его финальный результат.

«Сложный день. По ходу гонки не хватало скорости, было сложно контролировать износ шин. Я хорошо провёл квалификацию, а результат гонки разочаровал. Нужно разобраться в причинах сегодняшних проблем, чтобы не допустить повторение тех же ошибок на следующем этапе в Сильверстоуне», – подытожил Юки Цунода.

Результаты Гран-при Австрии 2021:

Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) — 1:23:54.543 Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +17.973 Ландо Норрис (McLaren) +20.019 Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) +46.452 Карлос Сайнс (Scuderia Ferrari) +57.144 Серхио Перес (Red Bull Racing) +57.915 Даниэль Риккардо (McLaren) +1:00.395 Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) +1:01.195 Пьер Гасли (Scuderia AlphaTauri) +1:01.844 Фернандо Алонсо (Alpine) +1 круг

Общий зачёт после Гран-при Австрии 2021:

Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) — 182 очка; Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — 150; Серхио Перес (Red Bull Racing) — 104; Ландо Норрис (McLaren) — 101; Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) — 92; Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) — 62; Карлос Сайнс (Scuderia Ferrari) — 60; Даниэль Риккардо (McLaren) — 40; Пьер Гасли (Scuderia AlphaTauri) — 39; Себастьян Феттель (Aston Martin) — 30.

Кубок Конструкторов после Гран-при Австрии 2021:

Red Bull Racing — 286 очков; Mercedes AMG F1 — 242; McLaren — 141; Scuderia Ferrari — 122; Scuderia AlphaTauri — 48; Aston Martin — 44; Alpine — 32; Alfa Romeo — 2; Williams – 0; Haas – 0.