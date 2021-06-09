Серхио Перес завоевал дебютную победу в Red Bull Racing в Баку

Вряд ли кто-то перед стартом гонки в Баку смог бы предсказать результаты Гран-при Азербайджана. Более того, попадание на подиум удивило даже самих гонщиков. Победителем этапа стал дебютант Red Bull Racing Серхио Перес. Второе место занял гонщик Aston Martin Себастьян Феттель, этот подиум стал для него первым в составе команды. Топ-3 замкнул Пьер Гасли из Scuderia AlphaTauri.

Лидер сезона Макс Ферстаппен сошёл с дистанции за несколько кругов до финиша после аварии из-за прокола колеса и, таким образом, лишился заслуженной победы. После рестарта его главный конкурент в борьбе за титул Льюис Хэмилтон сумел обойти Переса, но допустил ошибку в первом повороте и откатился на 15-е место.

Первая победа мексиканца в Red Bull Racing

Первая победа мексиканца в Red Bull Racing © Getty Images/Red Bull Content Pool

Это свершилось! Мексиканский дебютант Red Bull Racing Серхио Перес сумел завоевать свою первую победу в составе австрийской команды, которая стала для него лишь второй в карьере пилота Ф-1. И это при том, что Чеко стартовал с седьмого места, но благодаря блестящему прорыву и доле везения увидел клетчатый флаг на финише первым. На старте гонки Перес сначала прошёл Ландо Норриса, а затем и Карлоса Сайнса. Позже в очной дуэли Серхио опередил Пьера Гасли и стартовавшего с поула Шарля Леклера. А благодаря грамотному оверкату вышел из боксов впереди семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. Казалось, Red Bull Racing идёт на первый в этом сезоне победный дубль.

Перес празднует победу в Гран-при Азербайджана © Getty Images/Red Bull Content Pool

Но всего за два круга до финиша гонка была остановлена красными флагами – покрышка на колесе Макса Ферстаппена взорвалась, а болид голландца разбился вдребезги, оставив на трассе множество осколков. Это означало, что Серхио Перес вышел в лидеры гонки, которая возобновилась после рестарта с места, а преследовать его будет Хэмилтон. К радости британца, именно он лучшие среагировал на рестарте, но не сумел вписаться в первый же поворот, упустив Переса вперёд. Чеко хладнокровно довёл гонку до победного конца, вышел на третье место общего зачёта, а заодно укрепил лидерство Red Bull Racing в Кубке Конструкторов.

Чеко добился успеха в Баку © Getty Images/Red Bull Content Pool

«Гонки в Баку обычно бывают довольно безумными, но прежде всего я должен сказать, что мне очень жаль Макса Ферстаппена, ведь он прекрасно проводил гонку, и для команды было бы невероятно здорово, если бы мы завоевали победный дубль. В любом случае для нас это фантастический день! Мы были близки к тому, чтобы сойти с дистанции, но нам всё-таки повезло, машина дотянула до финиша. Хотя мне пришлось очень непросто. По ходу всей гонки Льюис Хэмилтон ехал в очень хорошем темпе, а наш пит-стоп тоже был не самым быстрым, как и у Mercedes.

Максу не хватило двух кругов до победы

Максу не хватило двух кругов до победы © Getty Images/Red Bull Content Pool

Несмотря на шикарное пилотирование и великолепную скорость, победа в Баку ускользнула из рук Макса Ферстаппена перед самым финишем. Пилот из Нидерландов стартовал третьим, но на раннем отрезке опередил Шарля Леклера, потерявшего две позиции. Следующим шагом для голландца стало сражение за первое место с главным конкурентом в борьбе за титул Льюисом Хэмилтоном. Макс принял решение дольше оставаться на трассе и благодаря оверкату и очень быстрому пит-стопу Ферстаппен сумел вырваться в лидеры. Но на 47-м круге на колесе пилота взорвалась шина и он врезался в стену. Тем не менее гонщик Red Bull Racing сохранил лидерство в личном зачёте, поскольку Льюис Хэмилтон, занимающий вторую позицию, ошибся на рестарте и не заработал очки.

«Конечно, я очень разочарован. Я сошёл из-за взрыва шины незадолго до финиша. До схода день складывался отлично, машина была быстра, я контролировал отрывы от соперников позади и вполне комфортно лидировал. Конечно, в Формуле-1 нет никаких гарантий, но это могла быть лёгкая победа. Жаль ещё и потому, что мы упустили возможность оторваться в личном зачёте. Мы прекрасно понимаем, что на обычных трассах Mercedes будут очень сильны, именно поэтому жаль, что не удалось создать от них больший отрыв. В конце нам повезло, что на рестарте Льюис проехал прямо, поэтому я продолжаю лидировать в чемпионате, но не так я этого хотел. Я хотел увеличить отрыв, выиграв гонку. Серхио победил, и я очень рад за него. Мы должны были завоевать победный дубль, но, в любом случае, приятно видеть победу Серхио. Он отличный напарник, он великолепно провёл гонку и делает всё, что должен делать. Здорово, что он одержал победу», – подытожил Макс Ферстаппен.

Гасли завоевал первый подиум в сезоне

Гасли завоевал первый подиум в сезоне © Getty Images/Red Bull Content Pool

Французский пилот Scuderia AlphaTauri Пьер Гасли провёл удивительный уик-энд в Баку. Для начала гонщик занял первое место на свободной практике, затем показал четвёртое время в квалификации, а вишенкой на торте выступления Гасли в Азербайджане оказался завоёванный подиум, ставший для пилота третьим в карьере. По словам француза, в какой-то момент у него были сомнения в том, что ему удастся удержать место в топ-3.

«Очень рад за всех ребят. Отличный результат. Последние два круга были очень напряжёнными. У меня была действительно упорная борьба с Леклером. С середины гонки мы испытывали проблемы с мотором. Мы теряли мощность на прямых, так что я знал, что тяжело будет вплоть до финиша, но мне удавалось оставаться четвёртым. После рестарта думал, что Шарль меня обгонит на прямых, так как мы теряли мощность. Но на горизонте мелькал подиум, и я делал всё, что в моих силах. Это была сложная, но честная борьба. Машина была хороша на протяжении всего уик-энда, мы добыли фантастический результат. Очень рад, что вознаградил команду подиумом», — эмоционально отреагировал на подиум Пьер Гасли.

Цунода показал лучший результат в Ф-1

Юки Цунода проводит дебютный сезон в Формуле-1 и после шести этапов чемпионата в активе японца уже восемь очков. Гонка в Баку стала для него первой после этапа в Бахрейне, где ему удалось финишировать в топ-10. При этом сам японец признался, что был разочарован откатом на седьмое место.

«До красного флага гонка была неплохой, но после рестарта я потерял позиции. Пытался сделать всё, что в моих силах. Поздравляю своего напарника, который финишировал третьим. Что касается меня, то да, из гонки можно извлечь позитив, но я был в бешенстве из-за последнего круга», — в присущем себе стиле подытожил Цунода.

Результаты Гран-при Азербайджана 2021:

Серхио Перес (Red Bull Racing) — 2:13:36.410 Себастьян Феттель (Aston Martin) +1.385 Пьер Гасли (Scuderia AlphaTauri) +2.762 Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) +3.828 Ландо Норрис (McLaren) +4.754 Фернандо Алонсо (Alpine) +6.382 (штраф 30 секунд) Юки Цунода (Scuderia AlphaTauri) +6.624 Карлос Сайнс (Scuderia Ferrari) +7.709 Даниэль Риккардо (McLaren) +8.874 Кими Райкконен (Alfa Romeo) +9.576

Общий зачёт после Гран-при Азербайджана 2021:

Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) — 105 очков; Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — 101; Серхио Перес (Red Bull Racing) — 69; Ландо Норрис (McLaren) — 66; Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) — 52; Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) — 47; Карлос Сайнс (Scuderia Ferrari) — 42; Пьер Гасли (Scuderia AlphaTauri) — 31; Себастьян Феттель (Aston Martin) — 28; Даниэль Риккардо (McLaren) — 24.

Кубок Конструкторов после Гран-при Азербайджана 2021:

Red Bull Racing — 174 очка; Mercedes AMG F1 — 148; Scuderia Ferrari — 94; McLaren — 92; Scuderia AlphaTauri — 39; Aston Martin — 37; Alpine — 25; Alfa Romeo — 2; Williams – 0; Haas – 0.