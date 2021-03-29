Ф-1: Макс Ферстаппен занял боевое втрое место в Гран-при Бахрейна 2021

В Сахире завершился первый этап сезона Формулы-1 Гран-при Бахрейна. Победителем гонки стал пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, который в конце гонки в драматичной борьбе обошёл Макса Ферстаппена из Red Bull Racing, ставшего вторым. Тройку лучших замкнул напарник Хэмилтона Валттери Боттас. Дебютант сезона Юки Цунода сенсационно финишировал девятым, а его напарник по Scuderia AlphaTauri Пьер Гасли имел весомые шансы завоевать очки, но выбыл из гонки после аварии.

Феноменальный уик-энд Макса Ферстаппена

Феноменальный уик-энд Макса Ферстаппена © Getty Images/Red Bull Content Pool

Нидерландский пилот Red Bull Racing заслужил победу в стартовом Гран-при сезона Ф-1. Голландец был самым быстрым гонщиком на треке, в субботу выиграв квалификацию, а в воскресение сохранил весомые шансы на победу. Стартовав с первого места, Макс долгое время удерживал первую позицию отбивая атаки Льюиса Хэмилтона. После череды пит-стопов британец вышел в лидеры, но Макс вернул пальму первенства, широко войдя в четвёртый поворот трассы в Бахрейне.

Во время гонки так делали многие гонщики. В первую очередь – Льюис Хэмилтон. Семикратный чемпион мира выезжал за пределы трассы в этом повороте 29 раз, но не получал предупреждений от стюардов. Вместе с тем, когда Ферстаппен обогнал Хэмилтона по обочине, гоночная дирекция моментально попросила его вернуть позицию. Макс сделал это и в итоге финишировал вторым, в 43-й раз в карьере поднявшись на пьедестал почёта.

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«Жаль, но нужно видеть и позитивное. Мы действительно сражались с Mercedes. Думаю, здорово начать сезон вот так. Не знаю, что случилось с болидом вначале гонки. Не думаю, что мы полностью решили проблему в медленных поворотах, так что нужно изучить эту проблему. Как бы то ни было, мы сумели добраться до финиша и набрали хорошие очки», — сдержанно отреагировал Ферстаппен.

Результативный дебют Переса за Red Bull

Результативный дебют Переса за Red Bull © Getty Images/Red Bull Content Pool

Мексиканский пилот Серхио Перес может добавить в свой актив дебютный Гран-при в составе Red Bull Racing. Несмотря на внезапно возникшие проблемы на прогревочном круге и старт с пит-лейна, «Чеко» провёл феноменальную гонку, совершив множество обгонов и финишировал пятым. В результате пилот был признан лучшим гонщиком уик-энда, сорвав шквал оваций у зрителей.

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«В целом мы можем быть довольны воскресеньем. Нужно извлечь позитив из того, что темп был очень хорошим, потенциал есть. Хотя на прогревочном круге машина внезапно выключилась и я был близок к тому, чтобы вылезти из неё. Но остался, и вдруг машина снова поехала — это было чудом. Пришлось стартовать с пит-лейна, что было не идеально. Но мы сумели отыграться, и я был рад закончить гонку и набрать важный километраж. Было очень важно сделать это.

Конечно, досадно, что Макс не сумел выиграть гонку, но, уверен, всё ещё будет. Мы собрали много данных для анализа, чтобы всё понять и удостовериться, что станем сильнее в Имоле», — рассказал Серхио Перес.

Цунода набрал очки в первой гонке

Цунода набрал очки в первой гонке © Getty Images/Red Bull Content Pool

Японского дебютанта Формулы-1 Юки Цуноду называют главным вундеркиндом автогонок. В Бахрейне 20-летний гонщик проводил свой первый уик-энд за рулём Scuderia AlphaTauri и добился невероятного результата – финишировал девятым. И это при том, что спортсмен из Японии в квалификации показал лишь 13-е время. Но благодаря шикарной работе с шинами и хорошему темпу сумел отыграть четыре позиции и заработать первые очки в карьере пилота Ф-1.

«Мой отец — большой фанат Алонсо. Ему нравится стиль Фернандо. Впервые папа увидел его на автодроме «Сузука». Он сказал, что у него лучший разгон среди всех. Я проехал рядом с Фернандо несколько кругов и научился, как работать с резиной в поворотах. После того как прошёл его, пытался скопировать его стиль в парочке поворотов, и это действительно помогло. Я многому научился у него, и это сильно поможет мне в будущем», — поделился мнением Цунода.

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Гасли не реализовал потенциал

Пьер Гасли © Red Bull

Уик-энд для Пьера Гасли складывался отлично. Французский пилот Scuderia AlphaTauri стартовал пятым и надеялся заработать много очков. Но моя гонка закончилась на первом круге после контакта с Риккардо. На болиде Гасли оказалось сломано переднее крыло, а также повреждено днище. После пит-стопа оказался далеко позади и в итоге сошёл с дистанции.

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«Жаль, что так всё закончилось. Весь уик-энд мы были быстры, но сегодня мне не удалось преобразовать эту скорость в результат. Тем не менее первый этап запомнился множеством позитивных моментов, которые мы возьмем с собой в Имолу», – подытожил Пьер Гасли.

Результаты Гран-при Бахрейна 2021:

Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — 1:32:03.897 Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) — +0.745 Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) — +37.383 Ландо Норрис (McLaren) — +46.466 Серхио Перес (Red Bull Racing) — +52.047 Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) — +59.090 Даниэль Риккардо (McLaren) — +1:06.004 Карлос Сайнс (McLaren) — +1:07.100 Юки Цунода (Scuderia AlphaTauri) — +1:25.692 Лэнс Стролл (Aston Martin) — +1:26.713

Общий зачёт после Гран-при Бахрейна 2021:

Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — 25 очков; Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) — 18; Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) — 16; Ландо Норрис (McLaren) — 12; Серхио Перес (Red Bull Racing) — 10; Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) — 8; Даниэль Риккардо (McLaren) — 6; Карлос Сайнс (McLaren) — 4; Юки Цунода (Scuderia AlphaTauri) — 2; Лэнс Стролл (Aston Martin) — 1.

Кубок Конструкторов после Гран-при Бахрейна 2021: