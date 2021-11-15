Ферстаппен занял второе место в Сан-Паулу и сохранил лидерство в Формуле-1

На автодроме в Сан-Паулу завершилась гонка Гран-при Бразилии Формулы-1, победителем которой стал гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон, начинавший гонку с 10-го места. Британец быстро пробился на второе место и ближе к финишу со второй попытки сумел опередить пилота Red Bull Racing Макса Ферстаппена в споре за победу в гонке. Замкнул тройку лучших ещё один гонщик Mercedes Валттери Боттас.

Макс Ферстаппен сохранил лидерство в чемпионате

Макс Ферстаппен сохранил лидерство в чемпионате © Getty Images/Red Bull Content Pool

«Разумеется, в гонке я сделал всё, что было в моих силах, но совершенно очевидно, что нам немного не хватило скорости. На этой трассе высокий износ шин, а мне приходилось нагружать резину ещё сильнее, чтобы удержать Льюиса позади. В итоге такой подход не сработал, но я не чувствую себя разочарованным, поскольку результат можно назвать реалистичным. По крайней мере, борьба получилась интересной. Инцидент в четвёртом повороте? Мы оба затормозили достаточно поздно в попытке получить преимущество. Я считаю, что там всё было сделано по правилам.

Посмотрим, какой окажется расстановка сил на следующем этапе. В Мехико мы были очень довольны своим выступлением, в Бразилии всё иначе, но такие качели мы видим на протяжении всего сезона. Насколько я знаю, на следующем этапе у нас не будет новинок, поэтому постараемся выжать максимум из той машины, что сейчас есть в нашем распоряжении», – объяснил Макс Ферстаппен.

Перес финишировал в шаге от подиума

Перес финишировал в шаге от подиума © Getty Images/Red Bull Content Pool

«Я хорошо стартовал и отлично боролся с Льюисом Хэмилтоном, но режим виртуального автомобиля безопасности был включён в очень неподходящее для меня время. Если бы не это, я бы финишировал на подиуме. Я потерял позицию относительно Боттаса и уже не смог отыграться, поскольку мы с Валттери ехали примерно в одном темпе.

Если говорить о борьбе с Льюисом, то возникало ощущение, что по скорости на прямых он словно на другой планете. Я посмотрел в зеркала на выходе из поворота и подумал, что моей позиции ничего не угрожает. Но когда я посмотрел в зеркала в следующий раз, он уже поравнялся со мной! Это впечатляет. Если бы я остался в зоне DRS позади Макса, то мог бы сдержать Льюиса на круг или два дольше, но не более того.

Скорость Mercedes на прямых удивила, но посмотрим, что мы сможем сделать на следующем этапе в Катаре. Там другая трасса, на которой максимальная скорость не будет иметь такого значения. Надеюсь, мы окажемся конкурентоспособнее», – подытожил Серхио Перес.

Пьер Гасли вновь оказался в топ-7

Пьер Гасли вновь оказался в топ-7 © Getty Images/Red Bull Content Pool

«Гонка получилась напряженной, но результатом мы можем быть довольны. Я провёл несколько интересных сражений – с Даниэлем, с Себастьяном, с гонщиками Alpine в конце гонки. Было непросто, но весело! Сегодня мы финишировали на лучшей позиции, чем позволяла машина, я уступил лишь гонщикам трёх сильнейших команд, что очень важно, ведь мы продолжаем борьбу за пятое место в Кубке конструкторов», – оптимистично подытожил Пьер Гасли.

Цунода не оправдал ожиданий

«Я очень расстроен. Мы угадали с резиной, выбрав шины Soft для старта, но столкновение со Строллом испортило мне гонку. Он просто не посмотрел в зеркала – и мы столкнулись. Очень жаль, что я получил штраф. До финиша я ехал на повреждённой машине, но такое порой случается в гонках. Я буду работать, чтобы в следующий раз постараться выступить лучше», – рассказал раздосадованный Юки Цунода.

Результаты Гран-при Бразилии 2021:

Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — 1:32:22.851 Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +10.496 Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +13.576 Серхио Перес (Red Bull Racing) +39.940 Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) +49.517 Карлос Сайнс (Scuderia Ferrari) +51.820 Пьер Гасли (Scuderia AlphaTauri) +1 круг Эстебан Окон (Alpine) +1 круг Фернандо Алонсо (Alpine) +1 круг Ландо Норрис (McLaren) +1 круг

Общий зачёт после Гран-при Бразилии 2021:

Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) — 332,5 очко; Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — 318,5; Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) — 203; Серхио Перес (Red Bull Racing) — 178; Ландо Норрис (McLaren) — 151; Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) — 148; Карлос Сайнс (Scuderia Ferrari) — 139,5; Даниэль Риккардо (McLaren) — 105; Пьер Гасли (Scuderia AlphaTauri) — 92; Фернандо Алонсо (Alpine) — 62.

Кубок Конструкторов после Гран-при Бразилии 2021:

Mercedes AMG F1 — 521,5 очков; Red Bull Racing — 510,5; Scuderia Ferrari — 287,5; McLaren — 256; Scuderia AlphaTauri — 112; Alpine — 112; Aston Martin — 68; Williams – 23; Alfa Romeo — 11; Haas – 0.