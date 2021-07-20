Ферстаппен остался лидером чемпионата после жуткой аварии в Сильверстоуне

В Сильверстоуне завершился очередной этап Формулы-1. Гран-при Великобритании выиграл пилот Mercedes Льюис Хэмилтон. В концовке гонки британец опередил пилота Scuderia Шарля Леклера, который долгое время лидировал. Монегаск в итоге стал вторым. Третье место занял пилот Mercedes Валттери Боттас.
Гонка началась с происшествия, которое привело к появлению красных флагов. Хэмилтон в начале гонки стал причиной аварии пилота Red Bull Racing Максом Ферстаппеном. Макс стартовал с поула и в повороте был атакован семикратным чемпионом мира. В итоге Ферстаппен с трудом покинул болид и был транспортирован в больницу, а Хэмилтон был оштрафован лишь на 10 секунд.
Ферстаппен выбрался из болида после удара с перегрузкой в 51G
После дебютной победы в квалификации-спринте голландец Макс Ферстаппен стартовал с поула. Выиграв старт, нидерландский пилот Red Bull Racing постарался уйти в отрыв, но встретил сопротивление со стороны главного конкурента в борьбе за титул Льюиса Хэмилтон.
Попытка семикратного чемпиона мира обогнать по внутреннему радиусу в Copse, в одном из самых быстрых поворотов чемпионата, была необдуманной и очень рискованной для обоих гонщиков.
Британец даже не поравнялся с Максом и задел заднее правое колесо Макса своим передним левым. Такой манёвр не мог пройти успешно, и в результате Макс испытал удар с перегрузкой в 51G, после чего был доставлен в больницу, а Хэмилтон отпраздновал победу.
Сильверстоун не покорился Серхио Пересу
Уик-энд в Сильверстоуне для мексиканца Серхио Переса сложился не лучшим образом. В субботу Чеко едва не разбил машину, показав последнее время в квалификации. Разумеется, после старта с пит-лейн ему предстояла сложная гонка. Сначала Перес отыграл позиции, но затем застрял в середине пелотона в «поезде» DRS, что привело к сильной деградации резины. В результате в команде приняли решение ближе к финишу позвать его в боксы, чтобы поставить новые шины и гарантировать быстрый круг. А Серхио финишировал 16-м без шансов на завоевание очков.
«Я очень разочарован прошедшим уик-эндом и своим выступлением. В гонке мне не удалось добиться ожидаемого прогресса, и с шинами возникли сложности. Как только я оказывался позади соперников, каждый из которых мог использовать DRS, обгонять становилось невозможно. Думаю, седьмое место было достижимо – если бы гонка длилась на несколько кругов дольше, я бы смог обогнать Лэнса Стролла и Фернандо Алонсо, но ближе к финишу по стратегическим причинам решили провести пит-стоп, чтобы показать лучший круг. Уик-энд хочется поскорее забыть. Мы потеряли много очков в чемпионате, поэтому теперь нужно перегруппироваться, напряжённо работать и вернуться как можно более сильными на следующем этапе в Венгрии», – рассказал Перес.
Юки Цунода завоевал важный балл
Японский пилот Scuderia AlphaTauri Юки Цунода провёл сильный уик-энд в Великобритании, результатом которого стало попадание в топ-10 по итогам Гран-при. И это при том, что юный гонщик стартовал 16-м после дебютной в карьере спринтерской классификации. Но благодаря нескольким зрелищным обгонам и высокому темпу, Юки удалось достичь желаемого результата.
«Я очень рад, что сегодня смог заработать очко. Я старался придерживаться нашего плана, контролировал состояние шин – и всё получилось. По ходу уик-энда не обошлось без проблем, новый формат уик-энда осложнил мою задачу как новичка, поэтому я рад финишировать в десятке», – подытожил Цунода.
Прокол лишил Гасли заслуженных очков
Досадный прокол колеса незадолго до финиша лишил французского пилота Scuderia AlphaTauri лишил его шансов на высокое место в первой десятке по итогам этапа на трассе Сильверстоун. Пьер стартовал 12-м, но сумел прорваться и рассчитывать на высокие результаты, но в итоге финишировал первым за пределами топ-10 и был раздосадован этим.
«Честно говоря, у меня нет слов. До последних кругов я ехал в призовой десятке, но случился прокол, и за пять кругов до финиша мне пришлось провести внеплановый пит-стоп. Обидно, что после такой гонки я остался без очков. Есть и положительные моменты. Уик-энд складывался для нас непросто, но в гонке, когда удалось выбраться из трафика, темп был очень хорошим. Очевидно, что мы хотим бороться за более высокие позиции, нужно сосредоточиться на решении тех проблем, которые возникли в Сильверстоуне, чтобы в Венгрии быть в лучшей форме», – прокомментировал Гасли.
Результаты Гран-при Великобритании 2021:
- Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — 1:58:23.284
- Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) +3.871
- Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +11.125
- Ландо Норрис (McLaren) +28.573
- Даниэль Риккардо (McLaren) +42.624
- Карлос Сайнс (Scuderia Ferrari) +43.454
- Фернандо Алонсо (Alpine) +1:12.093
- Лэнс Стролл (Aston Martin) +1:14.289
- Эстебан Окон (Alpine) +1:16.162
- Юки Цунода (Scuderia AlphaTauri) +1:22.065
Общий зачёт после Гран-при Великобритании 2021:
- Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) — 182 очка;
- Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — 175;
- Ландо Норрис (McLaren) — 113;
- Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) — 107;
- Серхио Перес (Red Bull Racing) — 104;
- Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) — 80;
- Карлос Сайнс (Scuderia Ferrari) — 68;
- Даниэль Риккардо (McLaren) — 50;
- Пьер Гасли (Scuderia AlphaTauri) — 39;
- Себастьян Феттель (Aston Martin) — 30.
Кубок Конструкторов после Гран-при Великобритании 2021:
- Red Bull Racing — 286 очков;
- Mercedes AMG F1 — 282;
- McLaren — 163;
- Scuderia Ferrari — 148;
- Scuderia AlphaTauri — 49;
- Aston Martin — 48;
- Alpine — 40;
- Alfa Romeo — 2;
- Williams – 0;
- Haas – 0.