Ферстаппен остался лидером чемпионата после жуткой аварии в Сильверстоуне

В Сильверстоуне завершился очередной этап Формулы-1. Гран-при Великобритании выиграл пилот Mercedes Льюис Хэмилтон. В концовке гонки британец опередил пилота Scuderia Шарля Леклера, который долгое время лидировал. Монегаск в итоге стал вторым. Третье место занял пилот Mercedes Валттери Боттас.

Гонка началась с происшествия, которое привело к появлению красных флагов. Хэмилтон в начале гонки стал причиной аварии пилота Red Bull Racing Максом Ферстаппеном. Макс стартовал с поула и в повороте был атакован семикратным чемпионом мира. В итоге Ферстаппен с трудом покинул болид и был транспортирован в больницу, а Хэмилтон был оштрафован лишь на 10 секунд.

Ферстаппен выбрался из болида после удара с перегрузкой в 51G

Ферстаппен впервые победил в спринте © Getty Images/Red Bull Content Pool

После дебютной победы в квалификации-спринте голландец Макс Ферстаппен стартовал с поула. Выиграв старт, нидерландский пилот Red Bull Racing постарался уйти в отрыв, но встретил сопротивление со стороны главного конкурента в борьбе за титул Льюиса Хэмилтон.

Ферстаппен вырвался в лидеры Гран-при Великобритании © Getty Images/Red Bull Content Pool

Попытка семикратного чемпиона мира обогнать по внутреннему радиусу в Copse, в одном из самых быстрых поворотов чемпионата, была необдуманной и очень рискованной для обоих гонщиков.

Британец даже не поравнялся с Максом и задел заднее правое колесо Макса своим передним левым. Такой манёвр не мог пройти успешно, и в результате Макс испытал удар с перегрузкой в 51G, после чего был доставлен в больницу, а Хэмилтон отпраздновал победу.

Сильверстоун не покорился Серхио Пересу

Сильверстоун не покорился Серхио Пересу © Getty Images/Red Bull Content Pool

Уик-энд в Сильверстоуне для мексиканца Серхио Переса сложился не лучшим образом. В субботу Чеко едва не разбил машину, показав последнее время в квалификации. Разумеется, после старта с пит-лейн ему предстояла сложная гонка. Сначала Перес отыграл позиции, но затем застрял в середине пелотона в «поезде» DRS, что привело к сильной деградации резины. В результате в команде приняли решение ближе к финишу позвать его в боксы, чтобы поставить новые шины и гарантировать быстрый круг. А Серхио финишировал 16-м без шансов на завоевание очков.

«Я очень разочарован прошедшим уик-эндом и своим выступлением. В гонке мне не удалось добиться ожидаемого прогресса, и с шинами возникли сложности. Как только я оказывался позади соперников, каждый из которых мог использовать DRS, обгонять становилось невозможно. Думаю, седьмое место было достижимо – если бы гонка длилась на несколько кругов дольше, я бы смог обогнать Лэнса Стролла и Фернандо Алонсо, но ближе к финишу по стратегическим причинам решили провести пит-стоп, чтобы показать лучший круг. Уик-энд хочется поскорее забыть. Мы потеряли много очков в чемпионате, поэтому теперь нужно перегруппироваться, напряжённо работать и вернуться как можно более сильными на следующем этапе в Венгрии», – рассказал Перес.

Юки Цунода завоевал важный балл

Юки Цунода завоевал важное очко в Великобритании © Getty Images/Red Bull Content Pool

Японский пилот Scuderia AlphaTauri Юки Цунода провёл сильный уик-энд в Великобритании, результатом которого стало попадание в топ-10 по итогам Гран-при. И это при том, что юный гонщик стартовал 16-м после дебютной в карьере спринтерской классификации. Но благодаря нескольким зрелищным обгонам и высокому темпу, Юки удалось достичь желаемого результата.

«Я очень рад, что сегодня смог заработать очко. Я старался придерживаться нашего плана, контролировал состояние шин – и всё получилось. По ходу уик-энда не обошлось без проблем, новый формат уик-энда осложнил мою задачу как новичка, поэтому я рад финишировать в десятке», – подытожил Цунода.

Прокол лишил Гасли заслуженных очков

Досадный прокол колеса незадолго до финиша лишил французского пилота Scuderia AlphaTauri лишил его шансов на высокое место в первой десятке по итогам этапа на трассе Сильверстоун. Пьер стартовал 12-м, но сумел прорваться и рассчитывать на высокие результаты, но в итоге финишировал первым за пределами топ-10 и был раздосадован этим.

«Честно говоря, у меня нет слов. До последних кругов я ехал в призовой десятке, но случился прокол, и за пять кругов до финиша мне пришлось провести внеплановый пит-стоп. Обидно, что после такой гонки я остался без очков. Есть и положительные моменты. Уик-энд складывался для нас непросто, но в гонке, когда удалось выбраться из трафика, темп был очень хорошим. Очевидно, что мы хотим бороться за более высокие позиции, нужно сосредоточиться на решении тех проблем, которые возникли в Сильверстоуне, чтобы в Венгрии быть в лучшей форме», – прокомментировал Гасли.

Результаты Гран-при Великобритании 2021:

Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — 1:58:23.284 Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) +3.871 Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +11.125 Ландо Норрис (McLaren) +28.573 Даниэль Риккардо (McLaren) +42.624 Карлос Сайнс (Scuderia Ferrari) +43.454 Фернандо Алонсо (Alpine) +1:12.093 Лэнс Стролл (Aston Martin) +1:14.289 Эстебан Окон (Alpine) +1:16.162 Юки Цунода (Scuderia AlphaTauri) +1:22.065

Общий зачёт после Гран-при Великобритании 2021:

Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) — 182 очка; Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — 175; Ландо Норрис (McLaren) — 113; Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) — 107; Серхио Перес (Red Bull Racing) — 104; Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) — 80; Карлос Сайнс (Scuderia Ferrari) — 68; Даниэль Риккардо (McLaren) — 50; Пьер Гасли (Scuderia AlphaTauri) — 39; Себастьян Феттель (Aston Martin) — 30.

Кубок Конструкторов после Гран-при Великобритании 2021:

Red Bull Racing — 286 очков; Mercedes AMG F1 — 282; McLaren — 163; Scuderia Ferrari — 148; Scuderia AlphaTauri — 49; Aston Martin — 48; Alpine — 40; Alfa Romeo — 2; Williams – 0; Haas – 0.