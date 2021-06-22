Знакомься с победителями Crankworx Innsbruck 2021

Смотри повтор здесь:
01
Slopestyle
Эмиль Йоханссон – человек, с которым никто не может сравниться в слоупстайле. На Crankworx 2021 в Инсбруке молодой швед выполнил серию невероятно сложных и амплитудных трюков. Причём в его арсенале были как трюки в регуляре, так и в оппозите, что требовало немалой точности. Благодаря столь яркому выступлению, Эмиль набрал 97,5 баллов, одержав свою четвертую победу в слоупстайле подряд.
Смотри победный заезд Йоханссона ниже:
Slopestyle winning run – Innsbruck
Второе место в слоупстайле занял Николай Рогаткин, выполнивший в завершении своего решающего заезда стильный Opposite Cashroll. «Я чувствую себя потрясающе по поводу Opposite Cashroll, – сказал райдер. – Это трюк, над которым я работал пару лет. И, на самом деле, это первые соревнования, на которых я попробовал его приземлить. И всё получилось с первой попытки. Так что это стало для меня большим облегчением. Это было потрясающе», – подытожил Рогаткин.
|Медаль
|Атлет
|Очки
|Золото
|Эмиль Йоханссон
|97.5
|Серебро
|Николай Рогаткин
|95.5
|Бронза
|Торквато Теста
|93.25
02
Downhill
Women's DH winning run – Innsbruck
Сырая и естественная трасса: с S-образными поворотами, неровная и крутая, с множеством свободных съездов. Даунхильный этап Crankworx Innsbruck 2021 оказался достойным испытанием для элитных гонщиков Кубка мира. Особенно выделялась среди них 19-летняя австрийская гонщица Вали Хёлль, завоевавшая золото у женщин, а также Лорис Вержье, ставший лучшим у мужчин.
|Место
|Мужчины
|Donne
|1
|Лорис Вержье
|Валентина Хёлль
|2
|Трой Броснан
|Нина Хоффманн
|3
|Финн Ильес
|Тани Сигрейв
03
Speed & Style
Событие Speed & Style ознаменовалось серией достижений, рекордов успехов. В мужском первенстве Томас Лемуан одержал свою четвертую победу в Инсбруке за пять лет. Француз выиграл последние три соревнования Speed & Style в рамках Crankworx World Tour в Инсбруке в 2020 и 2021 годах, а также в Роторуа 2020.
Среди женщин Жорди Скотт до сих пор остаётся непобедимой в Crankworx Speed & Style, выиграв все соревнования с тех пор, как женская категория была представлена в канадском Уистлере в 2019 году. Но именно Робин Гумс вписала свое имя в учебники истории, став первой женщиной, которая когда-либо приземлила backflip на соревнованиях Crankworx.
|Место
|Мужчины
|Женщины
|1
|Томас Лемуан
|Жорди Скотт
|2
|Томас Генон
|Ваия Вирбек
|3
|Тимоте Брингер
|Гарриет Барбридж-Смитт
04
Dual Slalom
Men's Dual Slalom winning run – Innsbruck
Уже третий год к ряду в качестве соревнований в Инсбруке проходят заезды по дуал-слалому, объединяющие лучших спортсменов-универсалов на MTB. Райдеры соревнуются друг с другом по извилистой трассе, состоящей из волн, кочек и сложных поворотов на траве.
В мужском финале сошлись звёзды этой дисциплины Томаш Славик и Эд Мастерс. Мастерс лидировал, но промахнулся в последнем повороте, отдав победу Славику. «Я давил на каждом повороте и сделал всего несколько ошибок за весь день, так что лучшего начала сезона быть не могло. Здорово, что мои тренировки дают результат», – сказал Славик.
В женском финале Гарриет Барбридж-Смитт одержала победу над Кэйси Браун. «Это было прекрасно», – сказала австралийская гонщица. – «Это одна из моих любимых трасс для слалома». А вот бронзу сенсационно завоевала юная Вали Хёлль. Обычно её можно увидеть только на трассах для даунхилла, но 19-летняя гонщица поменяла свой DH на более компактный и поднялась на подиум.
«Я совершенно спонтанно присоединился к этому событию. Обычно я не катаюсь на других байках, кроме своего DH-велосипеда... За выход в финал, у меня была действительно мощная битва с будущей победительницей. Я сильно отстала от неё, но это было безумно весело», – рассказала Хёлль.
|Медаль
|Мужчины
|Женщины
|Золото
|Томаш Славик
|Гарриет Барбридж-Смитт
|Серебро
|Эд Мастерс
|Кэйси Браун
|Бронза
|Ноэль Нидербергер
|Валентина Хёлль
Pump Track
Men's Pump Track winning run – Innsbruck
Длинная и физически сложная трасса требовала от райдеров точности её прохождения. По стечению обстоятельств на Crankworx Innsbruck 2021 в дисциплине памп-трек доминировали французские гонщики как в мужском, так и в женском зачётах. Матильда Бернар выиграла золото у женщин, а Чейни Генне – у мужчин.
|Медаль
|Мужчины
|Женщины
|Золото
|Чейни Генне
|Матильда Бернар
|Серебро
|Томас Лемуан
|Киалани Хайнс
|Бронза
|Нильс Бенсинк
|Жорди Скотт