Знакомься с победителями Crankworx Innsbruck 2021
© Boris Beyer / Red Bull Content Pool
MTB

Знакомься с победителями Crankworx Innsbruck 2021

Остановка Crankworx World Tour 2021в Инсбруке была насыщенной и включала в себя пять крупных соревнований по маунтинбайку. Будьте в курсе всех событий прямо здесь и сейчас.
Автор Evgeniy Kolychev
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В этой статье

Crankworx World Tour

Мировой тур Crankworx: трансляция слоупстайла с …

Австрия

Содержание

  1. 1
    Slopestyle
  2. 2
    Downhill
  3. 3
    Speed & Style
  4. 4
    Dual Slalom

Смотри повтор здесь:

01

Slopestyle

Emil Johansson sequence at Crankworx Innsbruck 2021.
Поэзия в действии
© Boris Beyer/ ed Bull Content Pool
Nicholi Rogatkin falls at Slopestyle during Crankworx Innsbruck on June 19, 2021.
Рогаткин и Йоханссон упали в первых попытках
© Boris Beyer/Red Bull Content Pool
Emil Johansson performs at Slopestyle during Crankworx Innsbruck on June 19, 2021.
Йохансон победил с безумными 97.5 баллами в решающем заезде
© Boris Beyer/Red Bull Content Pool
Nicholi Rogatkin performs at Slopestyle during Crankworx Innsbruck on June 19, 2021.
Рогаткин набрал 95.5 баллов и завоевал серебро
© Boris Beyer/Red Bull Content Pool
Erik Fedko performs at Slopestyle during Crankworx Innsbruck on June 19, 2021.
Эрик Федько в деле
© Boris Beyer/Red Bull Content Pool
Emil Johansson performs at Slopestyle during Crankworx Innsbruck on June 19, 2021.
Эмиль с золотой наградой Crankworx Innsbruck 2021
© Boris Beyer/Red Bull Content Pool
Эмиль Йоханссон – человек, с которым никто не может сравниться в слоупстайле. На Crankworx 2021 в Инсбруке молодой швед выполнил серию невероятно сложных и амплитудных трюков. Причём в его арсенале были как трюки в регуляре, так и в оппозите, что требовало немалой точности. Благодаря столь яркому выступлению, Эмиль набрал 97,5 баллов, одержав свою четвертую победу в слоупстайле подряд.

Смотри победный заезд Йоханссона ниже:

MTB · 5 мин.
Slopestyle winning run – Innsbruck
Второе место в слоупстайле занял Николай Рогаткин, выполнивший в завершении своего решающего заезда стильный Opposite Cashroll. «Я чувствую себя потрясающе по поводу Opposite Cashroll, – сказал райдер. – Это трюк, над которым я работал пару лет. И, на самом деле, это первые соревнования, на которых я попробовал его приземлить. И всё получилось с первой попытки. Так что это стало для меня большим облегчением. Это было потрясающе», – подытожил Рогаткин.
МедальАтлетОчки
ЗолотоЭмиль Йоханссон97.5
СереброНиколай Рогаткин95.5
БронзаТорквато Теста93.25
02

Downhill

MTB · 2 мин.
Women's DH winning run – Innsbruck
Сырая и естественная трасса: с S-образными поворотами, неровная и крутая, с множеством свободных съездов. Даунхильный этап Crankworx Innsbruck 2021 оказался достойным испытанием для элитных гонщиков Кубка мира. Особенно выделялась среди них 19-летняя австрийская гонщица Вали Хёлль, завоевавшая золото у женщин, а также Лорис Вержье, ставший лучшим у мужчин.
МестоМужчиныDonne
1Лорис ВержьеВалентина Хёлль
2Трой БроснанНина Хоффманн
3Финн ИльесТани Сигрейв
03

Speed & Style

Tomas Lemoine und Tomas Zejda performen bei Dual Speed and Style bei Crankworx Innsbruck, am 18. Juni 2021.
Tomas Lemoine und Tomas Zejda performen bei Dual Speed and Style
© Boris Beyer / Red Bull Content Pool
Событие Speed & Style ознаменовалось серией достижений, рекордов успехов. В мужском первенстве Томас Лемуан одержал свою четвертую победу в Инсбруке за пять лет. Француз выиграл последние три соревнования Speed ​​& Style в рамках Crankworx World Tour в Инсбруке в 2020 и 2021 годах, а также в Роторуа 2020.
Robin Goomes performs during Dual Speed and Style at Crankworx Innsbruck on June 18, 2021.
Робин Гумс стала первой женщиной, выполнившей backflip на Crankworx
© Boris Beyer/Red Bull Content Pool
Vaea Verbeeck performs during Dual Speed and Style at Crankworx Innsbruck on June 18, 2021.
Стильный проезд Ваии Вирбек
© Boris Beyer/Red Bull Content Pool
Thomas Genon and Tomas Lemoine perform during Dual Speed and Style at Crankworx Innsbruck on June 18, 2021.
Томас Генон и Томас Лемуан пролетают по трассе
© Boris Beyer/Red Bull Content Pool
Thomas Genon on his way to the Start of the Crankwork Innsbruck Whip Offs on June 16, 2021
Томас Генон готов выложиться на треке
© Boris Beyer / Red Bull Content Pool
Среди женщин Жорди Скотт до сих пор остаётся непобедимой в Crankworx Speed ​​& Style, выиграв все соревнования с тех пор, как женская категория была представлена ​​в канадском Уистлере в 2019 году. Но именно Робин Гумс вписала свое имя в учебники истории, став первой женщиной, которая когда-либо приземлила backflip на соревнованиях Crankworx.
МестоМужчиныЖенщины
1Томас ЛемуанЖорди Скотт
2Томас ГенонВаия Вирбек
3Тимоте БрингерГарриет Барбридж-Смитт
04

Dual Slalom

MTB · 5 мин.
Men's Dual Slalom winning run – Innsbruck
Уже третий год к ряду в качестве соревнований в Инсбруке проходят заезды по дуал-слалому, объединяющие лучших спортсменов-универсалов на MTB. Райдеры соревнуются друг с другом по извилистой трассе, состоящей из волн, кочек и сложных поворотов на траве.
В мужском финале сошлись звёзды этой дисциплины Томаш Славик и Эд Мастерс. Мастерс лидировал, но промахнулся в последнем повороте, отдав победу Славику. «Я давил на каждом повороте и сделал всего несколько ошибок за весь день, так что лучшего начала сезона быть не могло. Здорово, что мои тренировки дают результат», – сказал Славик.
Harriet Burbidge-Smith racing against Casey Brown at Crankworx Innsbruck Dual Slalom June 17, 2021
Гарриет Барбридж-Смитт сражается с Кэйси Браун
© Boris Beyer / Red Bull Content Pool
В женском финале Гарриет Барбридж-Смитт одержала победу над Кэйси Браун. «Это было прекрасно», – сказала австралийская гонщица. – «Это одна из моих любимых трасс для слалома». А вот бронзу сенсационно завоевала юная Вали Хёлль. Обычно её можно увидеть только на трассах для даунхилла, но 19-летняя гонщица поменяла свой DH на более компактный и поднялась на подиум.
«Я совершенно спонтанно присоединился к этому событию. Обычно я не катаюсь на других байках, кроме своего DH-велосипеда... За выход в финал, у меня была действительно мощная битва с будущей победительницей. Я сильно отстала от неё, но это было безумно весело», – рассказала Хёлль.
МедальМужчиныЖенщины
ЗолотоТомаш СлавикГарриет Барбридж-Смитт
СереброЭд МастерсКэйси Браун
БронзаНоэль НидербергерВалентина Хёлль

Pump Track

MTB · 2 мин.
Men's Pump Track winning run – Innsbruck
Длинная и физически сложная трасса требовала от райдеров точности её прохождения. По стечению обстоятельств на Crankworx Innsbruck 2021 в дисциплине памп-трек доминировали французские гонщики как в мужском, так и в женском зачётах. Матильда Бернар выиграла золото у женщин, а Чейни Генне – у мужчин.
МедальМужчиныЖенщины
ЗолотоЧейни ГеннеМатильда Бернар
СереброТомас ЛемуанКиалани Хайнс
БронзаНильс БенсинкЖорди Скотт
В этой статье

Crankworx World Tour

Мировой тур Crankworx: трансляция слоупстайла с …

Австрия
MTB