Знакомься с победителями Crankworx Innsbruck 2021

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01 Slopestyle

Поэзия в действии © Boris Beyer/ ed Bull Content Pool Рогаткин и Йоханссон упали в первых попытках © Boris Beyer/Red Bull Content Pool Йохансон победил с безумными 97.5 баллами в решающем заезде © Boris Beyer/Red Bull Content Pool Рогаткин набрал 95.5 баллов и завоевал серебро © Boris Beyer/Red Bull Content Pool Эрик Федько в деле © Boris Beyer/Red Bull Content Pool Эмиль с золотой наградой Crankworx Innsbruck 2021 © Boris Beyer/Red Bull Content Pool

Эмиль Йоханссон – человек, с которым никто не может сравниться в слоупстайле. На Crankworx 2021 в Инсбруке молодой швед выполнил серию невероятно сложных и амплитудных трюков. Причём в его арсенале были как трюки в регуляре, так и в оппозите, что требовало немалой точности. Благодаря столь яркому выступлению, Эмиль набрал 97,5 баллов, одержав свою четвертую победу в слоупстайле подряд.

Смотри победный заезд Йоханссона ниже:

Slopestyle winning run – Innsbruck

Второе место в слоупстайле занял Николай Рогаткин, выполнивший в завершении своего решающего заезда стильный Opposite Cashroll. «Я чувствую себя потрясающе по поводу Opposite Cashroll, – сказал райдер. – Это трюк, над которым я работал пару лет. И, на самом деле, это первые соревнования, на которых я попробовал его приземлить. И всё получилось с первой попытки. Так что это стало для меня большим облегчением. Это было потрясающе», – подытожил Рогаткин.

Медаль Атлет Очки Золото Эмиль Йоханссон 97.5 Серебро Николай Рогаткин 95.5 Бронза Торквато Теста 93.25

02 Downhill

Women's DH winning run – Innsbruck

Сырая и естественная трасса: с S-образными поворотами, неровная и крутая, с множеством свободных съездов. Даунхильный этап Crankworx Innsbruck 2021 оказался достойным испытанием для элитных гонщиков Кубка мира. Особенно выделялась среди них 19-летняя австрийская гонщица Вали Хёлль, завоевавшая золото у женщин, а также Лорис Вержье, ставший лучшим у мужчин.

Место Мужчины Donne 1 Лорис Вержье Валентина Хёлль 2 Трой Броснан Нина Хоффманн 3 Финн Ильес Тани Сигрейв

03 Speed & Style

Tomas Lemoine und Tomas Zejda performen bei Dual Speed and Style © Boris Beyer / Red Bull Content Pool

Событие Speed & Style ознаменовалось серией достижений, рекордов успехов. В мужском первенстве Томас Лемуан одержал свою четвертую победу в Инсбруке за пять лет. Француз выиграл последние три соревнования Speed ​​& Style в рамках Crankworx World Tour в Инсбруке в 2020 и 2021 годах, а также в Роторуа 2020.

Робин Гумс стала первой женщиной, выполнившей backflip на Crankworx © Boris Beyer/Red Bull Content Pool Стильный проезд Ваии Вирбек © Boris Beyer/Red Bull Content Pool Томас Генон и Томас Лемуан пролетают по трассе © Boris Beyer/Red Bull Content Pool Томас Генон готов выложиться на треке © Boris Beyer / Red Bull Content Pool

Среди женщин Жорди Скотт до сих пор остаётся непобедимой в Crankworx Speed ​​& Style, выиграв все соревнования с тех пор, как женская категория была представлена ​​в канадском Уистлере в 2019 году. Но именно Робин Гумс вписала свое имя в учебники истории, став первой женщиной, которая когда-либо приземлила backflip на соревнованиях Crankworx.

Место Мужчины Женщины 1 Томас Лемуан Жорди Скотт 2 Томас Генон Ваия Вирбек 3 Тимоте Брингер Гарриет Барбридж-Смитт

04 Dual Slalom

Men's Dual Slalom winning run – Innsbruck

Уже третий год к ряду в качестве соревнований в Инсбруке проходят заезды по дуал-слалому, объединяющие лучших спортсменов-универсалов на MTB. Райдеры соревнуются друг с другом по извилистой трассе, состоящей из волн, кочек и сложных поворотов на траве.

В мужском финале сошлись звёзды этой дисциплины Томаш Славик и Эд Мастерс. Мастерс лидировал, но промахнулся в последнем повороте, отдав победу Славику. «Я давил на каждом повороте и сделал всего несколько ошибок за весь день, так что лучшего начала сезона быть не могло. Здорово, что мои тренировки дают результат», – сказал Славик.

Гарриет Барбридж-Смитт сражается с Кэйси Браун © Boris Beyer / Red Bull Content Pool

В женском финале Гарриет Барбридж-Смитт одержала победу над Кэйси Браун. «Это было прекрасно», – сказала австралийская гонщица. – «Это одна из моих любимых трасс для слалома». А вот бронзу сенсационно завоевала юная Вали Хёлль. Обычно её можно увидеть только на трассах для даунхилла, но 19-летняя гонщица поменяла свой DH на более компактный и поднялась на подиум.

«Я совершенно спонтанно присоединился к этому событию. Обычно я не катаюсь на других байках, кроме своего DH-велосипеда... За выход в финал, у меня была действительно мощная битва с будущей победительницей. Я сильно отстала от неё, но это было безумно весело», – рассказала Хёлль.

Медаль Мужчины Женщины Золото Томаш Славик Гарриет Барбридж-Смитт Серебро Эд Мастерс Кэйси Браун Бронза Ноэль Нидербергер Валентина Хёлль

Pump Track

Men's Pump Track winning run – Innsbruck

Длинная и физически сложная трасса требовала от райдеров точности её прохождения. По стечению обстоятельств на Crankworx Innsbruck 2021 в дисциплине памп-трек доминировали французские гонщики как в мужском, так и в женском зачётах. Матильда Бернар выиграла золото у женщин, а Чейни Генне – у мужчин.

Медаль Мужчины Женщины Золото Чейни Генне Матильда Бернар Серебро Томас Лемуан Киалани Хайнс Бронза Нильс Бенсинк Жорди Скотт