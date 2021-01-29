Ледовый спидвей от «А» до «Я» с Даниилом Ивановым

Драйв, энергия, борьба на пределе до самого финиша – именно за это мы любим ледовый спидвей. На заре возникновения мотогонок на льду, соревнования проходили на замёрзших озёрах, а сейчас переместились на урбанистические спортивные арены. Но, как и раньше, в наши дни в гонках по-прежнему принимают участие отважные пилоты, умеющих справляться с техникой в непростых условиях.

Один из лучших пилотов в мире – россиянин Даниил Иванов. К 34 годам наш соотечественник четырежды завоёвывал титул чемпиона мира в личном зачёте и ещё девять раз становился обладателем золотых медалей в командном первенстве. Разумеется, Даниил именно тот человек, который знает о ледовом спидвее всё. И если ты хочешь узнать об этом экстремальном виде мотогонок больше – читай его рассказ.

Отличия от других мотогонок

Даниил Иванов на рулём байка для ледового спидвея © Alexey Shabanov / Red Bull Content Pool

Все официальные соревнования по ледовому спидвею проходят на двухклапанных мотоциклах с допустимым объёмом двигателя 500 кубических см. Байки ездят на шинах с 28 мм шипами, которые торчат как острые иголки. Кроме того, на наших мотоциклах нет тормозов, поэтому мы сбавляем скорость закрытием ручки газа. Иными словами, за счет мотора тормозим. Кроме того, амортизаторы на наших байках настроены совершенно по-другому. Не так, как в других видах мотоспорта, намного жестче. И моторы работают на метиловом спирте. Ещё одно важное отличие – это тот факт, что на байках для ледового спидвея всего две передачи: одна – вверх, другая – вниз.

Разница между спидвейными байками

Даниил Иванов и его байк © Alexey Shabanov / Red Bull Content Pool

Разница между мотоциклами для ледового и гарьевого спидвея колоссальная. Можно сказать, что это два разных вида спорта. В гарьевом спидвее мотоцикл намного легче. В этой дисциплине минимальный вес мотоцикла составляет 77 кг. А у нас – 110 кг. Кроме того, у этих мотоциклов разные моторы: на гарьевых четыре клапана, а у нас – два. Также оба ездят на метаноле.

А вот рамы абсолютно разные: в гарьевом спидвее нет амортизаторов, а у нас есть. И это один из важных моментов настройки мотоцикла, чтобы амортизаторы работали хорошо. Ещё одно из важных отличий – это то, что на гарьевом мотоцикле колесо буксует, а в ледовом всегда находится в зацепе. У нас, если ты буксуешь со старта, то это проигранный старт.

Для чего нужны шипы

Для чего на байке нужны шипы? © Alexey Shabanov / Red Bull Content Pool

Шипы нужны для того, чтоб ездить по льду. Потому что зацеп идет, когда шипы втыкаются в лед, и благодаря этому мотоциклы держатся. На летних шинах, конечно, не проехать, потому что лед, сами понимаете, скользкий. По нему даже ходить скользко, а бежать вообще тяжело. Весь секрет ледовых мотогонок в шипах. Шипы на покрышках байка для ледового спидвея находятся на левой стороне, чтобы въехать в поворот. На правой стороне тоже есть шипы, но их намного меньше.

В ледовом спидвее заезд проходит очень быстро и длится всего в районе минуты. Гонщики проезжают четыре круга, выполняя восемь поворотов налево Даниил Иванов Icespeedway

Они нужны для того, чтобы заехать в закрытый парк или доехать до стартовой машинки. Кроме того, с правой стороны байка для ледового спидвея есть подножка, которая не дает наклонить мотоцикл в правую сторону. С левой стороны, в принципе, нет подножки никакой, весь упор – это нога, которой мы упираемся в лёд. Она и получается третьей точкой опоры: первая – на сиденьи, вторая – правая нога, третья – левая нога на льду.

Экипировка гонщика

Экипировка гонщика © Denis Klero/Red Bull Content Pool

Начнём с защиты. Прежде всего она состоит из шлема. Затем, очки на которые мы ставим двойной фильтр, потому что одинарный достаточно часто ломается. Во время заезда в лицо летят ледышки. Иногда достаточно большие. Когда они попадают в очки с большой скоростью – фильтры ломаются.

А вот костюмы ледовых мотогонщиков сшиты из кевлара – защитного материала. Под костюм мы надеваем «черепаху». Она защищает грудь, спину, плечи и локти. Кроме того, под эту «черепаху» я надеваю кольчугу из специального сплава алюминия. Она защищает моё тело от всевозможных порезов и других нежелательных ситуаций.

Если говорить о защите рук, то кто-то из гонщиков ездит в специальных ледовых перчатках, которые называются крагами. Сверху они, как пластиковая чешуя. Но конкретно мне в них мне неудобно ездить. Я предпочитаю перчатки, как для шоссейных гонок, с небольшой защитой. Ощущения от того, когда ты держишь руль в этих перчатках гораздо более удобные.

Не стоит забывать и про обувь. Кто-то из спортсменов ездит так: на правой ноге мотобот для мотокросса, а на левый мотобот, в основном, для шоссейных гонок. Я же езжу в обоих мотоботах для шоссейных гонок. Мне так удобнее, и подножку правую я чувствую лучше.

Различия между гоночными трассами

Даниил Иванов на трассе © Алексей Молотов

Трассы, в основном, отличаются только длиной и радиусом поворота. Например, есть трасс 21° поворота, где-то есть 23°. На каких-то трассах прямая может быть длиннее, где-то – короче. За границей, в основном, искусственный лёд. Тоже зависит, как приготовят: где-то делают хороший лёд. Он как пластилин такой, шипы очень хорошо в него входят. И скорость больше, и держит лучше лёд. А бывает, его сильно перемораживают холодильниками, которые находятся подо льдом, и он становится как бетонный – шипы плохо втыкаются.

Любимого трека у меня, как такового, нет. Где какие-то гонки выигрываешь – такие трассы запоминаются. Но уже в следующем году на какой-то из них ты можешь проиграть. Так что нет какого-то предпочтительного варианта трассы.

Как проходят соревнования

Даниил Иванов © Денис Клеро

Участие в этапах чемпионата мира принимают 16 гонщиков и ещё двое резервистов. Запасные пилоты выступают в гонках, если кто-то из основной сетки не может выехать или был исключён после фальстарта. В одном заезде одновременно соревнуются четыре спортсмена. Каждый атлет проезжает пять заездов в гонке – это основная серия. Затем проходят два полуфинала. В них принимают участие восемь гонщиков, набравший максимальное количество очков. Лучшие двое из каждого полуфинала проходят в решающую гонку, где разыгрываются призовые места.

С чего начать занятие ледовым спидвеем

Четырёхкратный чемпион мира по мотогонкам на льду © Denis Klero/Red Bull Content Pool

Во-первых, заниматься мотогонками на льду можно только по достижению 16 лет. До этого возраста я рекомендую заниматься каким-то другим видом спорта. И лучше всего подойдёт мотокросс. Это начальная ступень для любого вида мотоспорта. Там ты и поймешь как ездить на мотоцикле, как им управлять, и почувствуешь, и будешь понимать, что это вообще такое.