Как Бонус со стилем провёл выходные на Bear Mountain
© Dasha Nosova / Red Bull Content Pool
Российский сноубордист Денис Леонтьев отметился мощными партиями в двух эпизодах культового шоу Sunday in the Park. Посмотри эти видео прямо сейчас!
Опубликовано
Парк Bear Mountain – культовое место в мире зимнего спорта. Этот снежный курорт расположен в Южной Калифорнии и охватывает территорию в 303 гектара, в полтора раза превышающую размер государства Монако. Это место было создано специально для катания на доске и развития всех дисциплин сноубординга отдельно от лыжного спорта. На территории Bear Mountain находится один из немногих в Южной Калифорнии суперпайпов. Поэтому парк долгое время был домашним спотом рекордсмена по числу золотых медалей на Олимпийских играх и X Games в сноуборде Шона Уайта.
В начале 1990-х годов владелец Bear Mountain Ричард Кун приняло решение популяризировать фристайл, создав на территории парка первую трассу для этой дисциплины. А уже на заре 2000-х годов журнал Transworld Snowboarding Magazine поместил Bear Mountain в десятку лучших парков мира. Но на этом руководство курорта не остановилось, сконцентрировавшись на расширение границ сноубординга. Именно так на его территории появилась уникальная зона для джиббинга – Red Bull Plaza.
С тех пор этот спот, словно магнит, приманивает топовых райдеров со всего мира. По традиции каждое воскресенье результаты их джема выходят в виде короткого видео под названием Sunday in the Park. Среди наиболее заметных райдеров, наделавших шума в двух свежих эпизодах, оказался российский райдер Денис Леонтьев.
В девятом выпуске «Воскресенья в парке» атлет из России отметился стильными партиями в компании с Адрианом Митчеллом, Энтони Слейтером, Мэттом Карлайлом, Кеони Каймулоа, Ленни Маццотти и Дрейденом Гарднером. Причём россиянин в этом видео выделился самым продолжительным отрезком.
А вот в десятом эдите сезона «Бонус» украсил гору мощными трюками в компании с Энтони Слейтером, Стефоном Дайфером, Робертом Тосте, Кайлом Келли, Мо Кастари, Майклом Троком, Диланом Бернли, Ленни Маццотти, Дрейденом Гарднером и Мири Мецгером.
Не теряй времени и смотри видео целиком!