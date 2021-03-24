Как Бонус со стилем провёл выходные на Bear Mountain

Парк Bear Mountain – культовое место в мире зимнего спорта. Этот снежный курорт расположен в Южной Калифорнии и охватывает территорию в 303 гектара, в полтора раза превышающую размер государства Монако. Это место было создано специально для катания на доске и развития всех дисциплин сноубординга отдельно от лыжного спорта. На территории Bear Mountain находится один из немногих в Южной Калифорнии суперпайпов. Поэтому парк долгое время был домашним спотом рекордсмена по числу золотых медалей на Олимпийских играх и X Games в сноуборде Шона Уайта.