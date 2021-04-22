Золотой путь Дмитрия Мурлычкина к титулу чемпиона мира Red Bull Ice Cross

Дмитрий Мурлычкин – знаковая для России фигура в скоростном спуске на коньках. Талантливый райдер стал первооткрывателем для нашей страны в айс-кроссе: первым из россиян поднялся на подиум гонки уровня ATSX 1000, первым победил в квалификации в международной гонке, первым завершил сезон в топ-5 элитного зачёта. И, наконец, первым стал чемпионом мира Red Bull Ice Cross.

За пять сезонов Мурлычкин сумел пройти путь от перспективного юниора до наиболее топового райдера во всём мире. Эта история о том, как спортсмен из России сумел преодолеть травмы, психологические проблемы и добиться доминирования в мировом айс-кроссе.

Результаты Дмитрия Мурлычкина в чемпионате мира Red Bull Ice Cross по итогам сезонов:

2020/21 – чемпион мира

2019/20 – 5 место

2018/19 – 26 место

2017/18 – 29 место (мужчины), 6 место (юниоры)

2016/17 – 49 место (мужчины), 8 место (юниоры)

Знакомство со скоростным спуском

Чемпионат России (ATSX 100) – Москва, Россия – 16 января 2016 года

19 место

Дмитрий Мурлычкин готовится к первой гонке 16 января 2016 года © Vladimir Terentyev

«Впервые я увидел соревнования по айс-кроссу на YouTube, сразу же захотел попробовать. Нашел группу в ВК, начал расспрашивать участников о том, как попробовать. Но мне сказали, что ещё рано – только с 18 лет. Так я забыл об этой идее, но через год увидел в интернете рекламу о том, что на Воробьёвых горах пройдёт чемпионат России. Мне как раз уже было 18 и я решил попробовать.

Когда впервые увидел трассу, немного испугался. Но интерес мной овладевал сильнее чем страх Дмитрий Мурлычкин

Когда впервые увидел трассу, немного испугался. Но интерес мной овладевал сильнее чем страх. Эмоции были на высоте, ведь я впервые катался на коньках не по плоскому льду. Первые попытки были очень тревожными, я не понимал физику этого спорта, как держать баланс своего тела на спуске. Но было весело. В первый день мы тренировались по секциям и я хорошо приложился на волнах.

Спустя годы я понимаю, что по сравнению с треком в парке “Патриот”, трасса была максимально легкой: обыкновенный спуск по прямой с парой препятствий – на этом всё. Тем не менее во время гонки я получил травму колена, надорвал крестообразные связки и решил, что спорт – не для меня. О физических и психологических кондициях в то время я вообще не думал, ведь это было Just for fun».

Международный дебют

Riders Cup (ATSX 250) – Ваграйн, Австрия – 10 декабря 2016 года

51 место

Дмитрий Мурлычкин готовится к гонке в Ваграйне в декабре 2016 года © архив Дмитрия Мурлычкина

«Я вообще не планировал выступать, работал в банке и учился в университете. Как вдруг, за месяц до гонки в Австрии, мне позвонил Николай Зимин (на тот момент участник сборной России – ред.) и сказал, что меня хотят пригласить на отборочный этап чемпионата мира в Ваграйн. Дескать в начале года я хорошо себя проявил на чемпионате России. Я решил поехать попробовать, потому что люблю путешествовать.

Гонка была очень тяжелой, я много падал, было сложно, потому что на тот момент трасса была технически непростой для меня Дмитрий Мурлычкин

Гонка была очень тяжелой, я много падал, было сложно, потому что на тот момент трасса была технически непростой для меня. Кроме того, все спортсмены были сильнее и быстрее меня. Но на фоне красивых гор, теплой погоды и на зеленых Альпийских холмах – это было невероятно. Я выбыл в первом раунде и с удовольствием наблюдал за гонкой в роли зрителя».

Red Bull Crashed Ice (ATSX 1000) – Марсель, Франция – 14 января 2017 года

мужчины – 91 место

юниоры – 16 место

Дмитрий Мурлычкин на этапе Red Bull Crashed Ice в Марселе в 2017 году © Red Bull Content Pool

«Трасса в Марселе была очень сложной: огромные перепады высот, гигантские трамплины – я такого никогда не видел. Для меня по сей день эта трасса – самая сложная, каждым сантиметром своего тела я прочувствовал этот трек. Физически я не был готов к таким перегрузкам, кроме того психологически было очень сложно. Я хотел хорошо выступить, но моё тело не понимало что я от него хочу. Я плохо спал и хотел просто побольше покататься по этому треку. Перед самими соревнованиями я понимал, что это первый опыт на трассе такого уровня и я старался извлечь из него побольше навыков. Кроме того, это было первое знакомство с мировыми звездами айс-кросса и я очень хотел научиться прыгать как они».

Red Bull Crashed Ice (ATSX 1000) – Ювяскюля, Финляндия – 21 января 2017 года

мужчины – 84 место

юниоры – 4 место

Мурлычкин преследует Мирко Лахти в юниорском финале Red Bull Crashed Ice © Red Bull Content Pool

«По сравнению с Марселем, трек в Финляндии был намного легче и я быстрее адаптировался под него. Тем не менее было всё ещё очень сложно, потому что трасса была очень длинной и я не понимал по каким траекториям нужно проходить повороты, не знал как обгонять и совершал очень много ошибок, но получил бесценный опыт. Во время гонки эмоции были на пределе. Я переживал, и, в то же время, наслаждался выходом из раунда в раунд в юниорских забегах. В финале я шёл вторым, но упал и не смог подняться на подиум. После этого я почувствовал эмоциональное опустошение, ведь все эмоции и силы были отданы в бою».

Riders Cup (ATSX 250) – Московская область, Россия – 4 февраля 2017 года

3 место

Первый подиум Дмитрия Мурлычкина в скоростном спуске на коньках © Павел Сухоруков

«Трасса в Подмосковьи была немного похоже на трек в Финляндии, кроме того в той гонке не принимали участие ведущие спортсмены. Я помогал строить эту трассу и поэтому на ней больше всех тренировался. Все эти факторы в комплексе позволили мне завоевать первый подиум. Было круто, но, в то же время, я чувствовал огромную усталость. После гонки я хотел побыстрее закончить сезон и начать подготовку к следующему, поскольку я никогда прежде не тренировался в межсезонье и специально не готовился к айс-кроссу. Так что у меня вообще не было уверенности в себе».

Red Bull Crashed Ice (ATSX 1000) – Оттава, Канада – 4 марта 2017 года

мужчины – 62 место

юниоры – 5 место

В Оттаве Мурлычкин впервые прошёл в финальную часть Red Bull Crashed Ice © Red Bull Content Pool

«Мой первый мой полет за океан на мои последние деньги, которые я копил, а потом тратил на все эти поездки – это было невероятно круто. Я очень сильно переживал, хотел поскорее увидеть трассу и показать на ней хороший результат. Трек был очень крутым, технически сложным и сконструирован в необыкновенном месте.

Я смог улучшить результат в элитной группе мужского зачёта за счет небольшого опыта, полученного на предыдущих этапах Дмитрий Мурлычкин

Я смог улучшить результат в элитной группе мужского зачёта за счет небольшого опыта, полученного на предыдущих этапах. Я стремительно наблюдал за тем, как другие спортсмены катались по этому треку и старался повторить то, что они делали. Где-то мне даже повезло».

Первое межсезонье

Дмитрий Мурлычкин и райдеры сборной России во время подготовки в сезону © архив Дмитрия Мурлычкина

«Весной я вновь надорвал крестообразные связки на колене и пока все катались на роликах в скейт-парке, я восстанавливался, подпитывая свой интерес и голод к тренировкам. Оправившись от травмы, я начал готовиться к соревнованиям, учился кататься на роликах в скейт-парке и чувствовать своё тело в полёте, а также проходить в прыжке различные фигуры. Я тренировался в скейт-парке по два раза в день, чтобы улучшить свою технику. Много раз пересматривал все гонки, перенимая сильные стороны у ведущих спортсменов этого спорта и пробовал прыгать так же, как они».

Второй сезон

Riders Cup (ATSX 250) – Ваграйн, Австрия – 16 декабря 2017 года

11 место

Дмитрий Мурлычкин на этапе Red Bull Ice Cross в декабре 2017 года в Австрии © Mark Roe

«В Австрии было очень интересно наблюдать за тем, как долгие тренировки дали первые плоды. Я чувствовал, что могу больше, но мне не хватало опыта. Ментально я был очень слаб, не было внутреннего стержня, боялся соперничества. Хотя по итогу первой гонки сезона я знал, что не все мои навыки были реализованы на этой трассе и мне есть ещё, что показать соперникам, которые говорили о невероятном прогрессе».

Riders Cup (ATSX 250) – Ленинградская область, Россия – 28 января 2018 года

2 место

Дмитрий Мурлычкин сражается за подиум в гонке в Ленинградской области © Red Bull Content Pool

«Подиум на трассе “Игора” стал для меня глотком новой мотивации, потому что я не осознавал своей реальной силы. В этой гонке я получил огромный опыт в обгонах, чувство борьбы и соперничества. После этой гонки я был уверен, что мои соперники удивятся, когда осознают, что этот подиум не был случайным».

Red Bull Crashed Ice (ATSX 1000) – Ювяскюля, Финляндия – 3 февраля 2018 года

мужчины – 20 место

юниоры – 4 место

Эффектное падение Дмитрия Мурлычкина в гонке в Финляндии в феврале 2018 © Andreas Schaad/Red Bull Content Pool

«Прибыв в Финляндию, мы вернулись на ту же трассу, что и в прошлом году. Именно она могла показать мои физические возможности в борьбе с лучшими райдерами. Сначала я пробежал в юниорском зачете, где вновь упал в финале и добрался до финиша четвёртым. Я был очень зол из-за этой ситуации – в забеге я споткнулся и не смог продолжить навязывать борьбу за победу.

Как только я пересёк финишную черту, сразу же отправился на старт, поскольку следующим был забег в мужском зачёте с моим участием Дмитрий Мурлычкин

Как только я пересёк финишную черту, сразу же отправился на старт, поскольку следующим был забег в мужском зачёте с моим участием. Злой и недовольный я прошел в раунд-64, а уже в раунде-32 упал в том же месте, что и в юниорском финале – точно также споткнулся перед прыжком. Я был в недоумении и получил максимально негативный опыт, после которого мне больше не хотелось возвращаться на эту трассу».

Red Bull Crashed Ice (ATSX 1000) – Марсель, Франция – 17 февраля 2018 года

мужчины – 49 место

юниоры – 3 место

Мурлычкин преследует Веласкеса в погоне за подиумом Red Bull Crashed Ice © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

«Я вновь вернулся на трассу с которой для меня всё началось. Она была точно такой же как годом ранее, но перепады высот были ещё страшнее и мне это очень нравилось. Здесь я впервые поднялся на подиум в юниорской категории. В финале бежал без эмоций и большой усталостью. Я максимально некомфортно чувствовал себя на трассе, поскольку начиная с тренировок не всё получалось так, как я планировал.

Негативные эмоции не помешали мне настроиться на подиум Дмитрий Мурлычкин

Но негативные эмоции не помешали мне настроиться на подиум. В предыдущих гонках мне совсем чуть-чуть не хватало до подиума. В Марселе это случилось наконец-то и я был рад этому. Тем не менее я получил небольшое повреждение мышц при падении в финальном забеге и на следующий день плохо выступил в мужском зачете».

Полноценный мужской сезон

Подготовка с новым тренером к первому полноценному сезона в мужском зачёте © архив Дмитрия Мурлычкина

«В тот момент мне не хватало опыта в борьбе. Это был мой первый сезон в мужском зачете, я понимал что будет очень сложно психологически и нужно пройти процедуру адаптации. Да и техника мне не позволяла конкурировать с элитными райдерами в борьбе за победу. Я был очень зажат и не уверен в себе. Сил был очень много, так как в межсезонье я поменял тренера, но использовал я их неправильно».

Red Bull Crashed Ice (ATSX 1000) – Иокогама, Япония – 8 декабря 2018 года

34 место

Мурлычкин в борьбе со Стивеном Коксом и Германом Титовым в гонке в Иокогаме © Armin Walcher / Red Bull Content Pool

«Это было невероятно. Трасса была очень красивой и технически сложно построенной. Но, на тот момент я был психологически подавлен в силу не самых благоприятных отношений с девушкой, которые не позволяли мне быть собой. Я просто был раздавлен».

ATSX 500 – Ленинградская область, Россия – 26 января 2019 года

11 место

Дмитрий Мурлычкин в борьбе со Скоттом Кроксаллом в гонке на трассе "Игора" © Denis Klero / Red Bull Content Pool

«В этой гонке я соперничал со Скоттом Кроксалом – сильнейшим атлетом мирового айс-кросса. Не верил, что смогу навязать ему борьбу. В целом, состав спортсменов был очень сильным. На их фоне я был очень слабым в сражении за победу и боялся навязывать борьбу».

Red Bull Crashed Ice (ATSX 1000) – Ювяскюля, Финляндия – 2 февраля 2019 года

29 место

Мурлычкин уступил Марко Даллаго и Мирко Лахти в гонке на трассе в Ювяскюле © Samo Vidic / Red Bull Content Pool

«Трасса в Ювяскюля оставила не очень положительные воспоминания, поскольку была сконструирована с небольшим количеством технических препятствий. В то же время, она было очень длинной. Моя сильная сторона – это технически сложно построенные трассы, где я могу обходить конкурентов за счёт своего умения прыгать и качественно сохранять скорость. Поэтому я не мог овладеть этой трассой все эти годы».

Red Bull Crashed Ice (ATSX 1000) – Бостон, США – 9 февраля 2019 года

18 место

Дмитрий Мурлычкин лидирует в заезде в Бостоне © Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool

«Гонка в Бостоне была очень напряженной. Мне было тяжело подстроиться под новую трассу. Тем не менее я очень уверенно прошел квалификацию после которой поверил, что смогу навязать борьбу топовым райдерам.

В гонке я узнал насколько грязно могут играть спортсмены Дмитрий Мурлычкин Но в гонке я узнал насколько грязно могут играть спортсмены, и как несправедливо судьи оценивают нарушение по отношению к российским спортсменам. После этой гонки я пообещал себе, что в следующем сезоне буду всегда убегать от соперников, чтобы у них никогда не было шансов схватить меня, потянуть за форму или придержать руками». ATSX 250 – Екатеринбург, Россия – 16 февраля 2019 года 2 место

Дмитрий Мурлычкин финишировал следом за Денисом Новожиловым в Екатеринбурге © Pavel Sukhorukov / Red Bull Content Pool

«В этой гонке мой главный соперник в борьбе за победу Денис Новожилов был сильнее меня. Я лидировал во всех забегах и в финале уступил только ему. Я не рисковал в этой гонке, потому что она была последней в сезоне, и я уже психологически готовился к межсезонью».

Выработка психологии победителя

Дмитрий Мурлычкин и Кэмерон Нааз во время предсезонной подготовки в Москве © архив Дмитрия Мурлычкина

«В межсезонье я полностью поменял подход к подготовке. С тренером мы начали работать вдвое больше и более ответственно. Могу с уверенно сказать, что в психологическом плане мой тренер – очень сильный человек. Благодаря ему я стал чувствовать себя увереннее, начал ощущать, что могу доминировать. Мне надоело кататься с середняками. И я решил, что если достигну уровня топ-райдеров, смогу получить должный опыт, благодаря которому смогу стать чемпионом мира».

ATSX 100 – Московская область, Россия – 3 августа 2019 года

1 место

Мурлычкин опередил Марко Даллаго и Джима де Паоле в летней гонке в России © Федерация скоростного спуска на коньках России

«На момент проведения летних соревнований ATSX DSX в парке “Патриот” мы с тренером прошли первую стадию подготовки к основному чемпионату мира. После квалификации я думал, что мне просто повезло, но потом я выиграл гонку. В моей голове появилась мысль, что я могу обогнать Марко Даллаго и Джима де Паоли и в главном чемпионате мира».

ATSX 500 – Юденбург, Австрия – 28 декабря 2019 года

9 место

Дмитрий Мурлычкин победил в квалификации в Юденбурге, но в гонке стал 9-м © Sebastian Marko / Red Bull Content Pool

«Это была первая гонка после продолжительного межсезонья, первая квалификация и первая победа российского спортсмена в квалификации. Я не мог поверить, что сделал это, думал мне вновь повезло. Чувствовал удовлетворение, но в четвертьфинале гонки споткнулся, а потом вовсе упал перед последним повороте. После этого этапа я вновь хотел доказать всем, что победа в квалификации была не случайностью. Что я достоин подиума и я могу конкурировать в борьбе за него».

ATSX 500 – Пралуп, Франция – 11 января 2020 года

4 место

Дмитрий Мурлычкин выходит в финал этапа в Пралуп © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

«Во время гонки во Франции я очень сильно переживал. Помню как сказал Кэмерону Наазу: “Увидимся в финале”, американец в ответ улыбнулся. В результате мы встретились в решающей гонке. Четырёхкратный чемпион мира был этому рад, поскольку в межсезонье я пригласил его в Москву и мы отлично провели время в России.

И вот после старта финальной гонки я бежал вторым вслед за Наазом. Пытаясь показать лучшую версию себя, я начал форсировать события и в погоне за подиумом не смог овладеть скоростью, в результате чего упал. В итоге я вновь финишировал четвертым. Я был рад и одновременно разочарован, что не смог навязать борьбу действующему чемпиону мира. Было чувство незаконченность, но её затмевала боль, которую я чувствовал в рёбрах после падения».

ATSX 500 – Мон-дю-Лак, США – 18 января 2020 года

3 место

Мурлычкин поднялся на подиум вместе с Кэмероном Наазом и Кайлом Кроксаллом © Sebastian Marko / Red Bull Content Pool

«По окончанию этапа во Франции я вернулся в Россию и меньше чем за неделю до гонки в США решил полететь в Миннесоту. Решение было спонтанном, поскольку я почувствовал, что у меня из-под носа увели и отобрали подиум. Я приехал в Мон-дю-Лак побеждать, но чтобы выиграть гонку, мне не хватило опыта и сил. Тем не менее она дала мне ещё больше уверенности.

Особенно, когда перед соревнованиями меня все спрашивали о том, смогу ли я обогнать всех соперников в квалификации, ссылаясь на мой результат в Австрии. Выиграть квалификацию мне не удалось, но в финале я смог оказать давление на экс-чемпионов мира Кайла Кроксалла и Кэмерона Нааза, даже после старта из самых неудобных ворот».

ATSX 500 – Рауталампи, Финляндия – 8 февраля 2020 года

7 место

Дмитрий Мурлычкин в борьбе с Кайлом Кроксаллом в Рауталампи © Andreas Schaad / Red Bull Content Pool

«В Финляндию я приехал едва выздоровев после болезни. Кроме того, у нас возникли проблемы на границе, из-за чего мы пропустили абсолютно все тренировки и приехали прямо на квалификацию. Чувствовалась усталость, но не было никаких эмоций. Поэтому в психологическом смысле гонка далась легко, чему я был очень рад. С холодным рассудком доминировал до самого полуфинала, но в итоге стал седьмым».

ATSX 1000 – Иокогама, Япония – 15 февраля 2020 года

10 место

Мурлычкин разорвал связку в борьбе с Кайлом Кроксаллом и Стивеном Коксом © Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool

«К сожалению я вылетел в четвертьфинале, поскольку канадцы Кайл Кроксалл и Стивен Кокс очень грязно боролись со мной. Я чувствовал, что меня начали бояться. Это давало мне небольшое преимущество. Но в самом забеге, после первого поворота, где произошло очень сильное столкновение, я вырвался на второе и сильно занервничал, поскольку выход в полуфинал был почти в моих руках. Но в следующем повороте я допустил ошибку и влетел в борт, потерял скорость, и пришёл к финишу третьим.

Ментально я уже был победителем, осталось только физически добраться до подиума Дмитрий Мурлычкин

Излишние переживания привели к ошибке. Да и травма колена, полученная на утренней тренировке давала о себе знать. Сначала я просто повредил колено, а в гонке и вовсе порвал связку. Тем не менее ментально я уже был победителем, осталось только физически добраться до подиума. Я уже мог навязать борьбу конкурентам в сражении за титул. После гонки в Японии я знал, что теперь я один из тех рейдеров на которых равнялся раньше. Во мне есть всё, что нужно для завоевания чемпионского титула».

Тернистый путь к главному трофею Red Bull Ice Cross

Мурлычкин во время подготовки к чемпионскому сезону © pdsharapov

«В межсезонье у меня была операция на колене, долгая реабилитация, после которой я учился заново ходить. Заново учился кататься на коньках. Я не говорю даже про прыжки в скейт-парке и тому подобные вещи. Было очень сложно как физически, так и морально. Я не понимал в какой физической форме подойду к соревнованиям. Уверенности не было совсем, но у меня было огромное желание доминировать во всех забегах и раундах».

ATSX 250 – Ленинградская область, Россия – 30 января 2021 года

1 место

Чемпионат России (ATSX 100) – Московская область, Россия – 20 марта 2021 года

1 место

Мировой финал – Московская область, Россия – 3 апреля 2021 года

1 место

«В этом сезоне я был готов побеждать мировых лидеров, но, к сожалению, они не смогли приехать на мировой финал из-за травм и проблем с перелётами. Но я уверен, что итог был бы тем же. Я очень ответственно подошел к этому сезону, поскольку реабилитация после операции дала мне время подумать о многом. Я верю, что в следующем сезоне смогу защитить титул и хочу доказать себе, что могу стать неоспоримым чемпионом».