Премьер-лига дрифта. В Австрии стартует чемпионат Drift Masters

Чем интересен DMEC

Drift Masters European Championship - ведущий европейский чемпионат по дрифту, настоящая премьер-лига для любителей состязаться в искусстве контролируемого заноса на высоких скоростях.

Серия была основана в 2014 году и сегодня представляет из себя масштабное международное состязание. В DMEC участвуют десятки профессиональных дрифтеров, представляющие 22 страны мира. И хотя чемпионат называет себя европейским, нередко в нем пробуют свои силы дрифтеры из других частей света - например, США или Азии.

Россия в 2021 году в чемпионате не представлена, но до этого на отдельных этапах DMEC выступал один из главных российских дрифтеров Георгий “Гоча” Чивчян. Его сражения с соперниками попали в подборку лучших баттлов 2019 года.

Большое количество представленных в чемпионате стран позволяет организаторам не ограничиваться личным зачетом, и разыгрывать Кубок наций. В 2019 году сильнейшей страной DMEC стала Ирландия. Представитель Ирландии - гонщик Джеймс Дин - выигрывал титул в личном зачете DMEC два года подряд (в 2019 и 2018). В 2020 году из-за пандемии чемпионат состоял из единственного этапа в Латвии.

Где проходит чемпионат

Пандемия COVID-19 заставила организаторов отказаться в 2020 году от полноценного проведения сезона DMEC. В 2021 году чемпионат все же состоится, но и здесь не обошлось без коррективов.

Drift Masters European Championship в Риге © Jaanus Ree / Red Bull Content Pool Drift Masters European Championship в Риге © Jaanus Ree / Red Bull Content Pool Drift Masters European Championship в Риге © Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

Изначально планировалось, что DMEC посетит в этом году шесть стран - Австрию, Норвегию, Польшу, Латвию и Грузию. Затем из этого списка выпала Польша, а финальная версия календаря сократилась до трех стран - Австрии, Латвии и Грузии. Первые две страны принимают сдвоенные этапы, а финальный пятый этап пройдет в Тбилиси - и не на стационарном автодроме, а на улицах города.

В эти выходные DMEC приедет в Австрию, где пройдут первый и второй этапы чемпионата

Тысяча л.с. для дрифта

Дрифт на BMW 4 серии с более чем 1000 лошадиных сил под капотом? Легко! Именно на такой технике выступит команда Red Bull Driftbrothers в сезоне 2021 года. При поддержке специалистов BMW M братья Элиас и Йоханнес Хоунтондьи - одни из ведущих дрифтеров Германии - модифицировали BMW 4, превратив машину в настоящего монстра с избытком лошадиных сил и специальной аэродинамикой для дрифта. На старт эти машины выйдут уже на этапе в Австрии.

Drift Masters European Championship в Латвии © Jaanus Ree / Red Bull Content Pool Drift Masters European Championship в Латвии © Jaanus Ree / Red Bull Content Pool Drift Masters European Championship в Латвии © Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

Где и когда смотреть

Трансляции всех этапов бесплатно ведутся на Red Bull TV. В предстоящий уик-енд - 10 и 11 июля - трансляции заездов пройдут с комментариями на русском языке. В субботу первые заезды начинаются в 13:45, воскресная квалификация стартует в 09:55 по московскому времени.