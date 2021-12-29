Каким мы запомним сезон-2021 в мире дрифта?

Сезон-2021 стал одним из самых ярких и эпичных с точки зрения накала страстей и атмосферы, царившей на соревнованиях по дрифту. Внимание многих любителей езды в заносе традиционно было приковано к двум именитым событиям: Drift Masters European Championship и Russian Drift Series. И если победитель европейского первенства превзошёл своего визави на две головы, то борьба за победу в РДС оказалась одной из наиболее захватывающих в истории.

Пётр Венцек затмил соперников DMEC 2021

Drift Masters European Championship в Риге © Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

Чемпионом Drift Masters European Championship 2021 стал 31-летний польский гонщик Пётр Венцек. Уроженец Плоцка оказался сильнейшим в первом и втором раундах, проходивших в австрийском Грайнбахе. Закрепил преимущество над соперниками поляк в заключительной гонке сезона в столице Латвии, одержав третью победу в сезоне. А вот серебряные медали в этом году достались ирландцу Конору Шэнахену, отставшему от Венцека на гигантских 120 очков.

Best of finals – Latvia

Во многом возможность стать вице-чемпионом DMEC 2021 оказалась осуществима для Конора благодаря победе на третьем этапе сезона в Риге. Именно этот успех позволил Шэнахену завершить чемпионат на втором месте. А вот бронзовые награды Drift Masters European Championship 2021 достались литовцу Бенедиктасу Чибрау, дважды по ходу сезона поднимающемуся на вторую ступень пьедестала почёта.

Результаты Drift Masters European Championship 2021:

Пётр Венцек (Польша) – 401 очко Конор Шэнахен (Ирландия) – 281 очко Бенедиктас Чибра (Литва) – 275 очков Адам Залевски (Польша) – 242 очка Джек Шэнахен (Ирландия) – 230 очков Оливер Рандалу (Эстония) – 176 очков Миколай Заревски (Польша) – 140 очков Марко Закурил (Чехия) – 129 очков Джеймс Дин (Ирландия) – 128 очков Алекс Франсуа (Франция) – 128 очков

Джек Шэнахен вырвал титул у россиянина

Джек Шэнахен вырвал титул у россиянина © JAne stockdale

Родной брат вице-чемпиона Drift Masters European Championship 2021 Конора Шэнахена – Джек, стал чемпионом Russian Drift Series этого сезона. К слову, ирландец успел заявить о себе и в наиболее престижном европейском первенстве по дрифту, став в нём пятым. На этапах Российской Дрифт Серии трижды поднялся на подиум, завоевав при этом одну победу и в плотной борьбе стал триумфатором RDS 2021. Всего на три очка от обладателя золотых медалей отстал вице-чемпион серии россиянин Георгий Чивчян. Уроженец Красноярска по ходу сезона дважды вырвал победу, и ещё по разу стал вторым и третьим. Однако этого оказалось недостаточно для завоевания долгожданного чемпионства.

Джек Шэнахен содится в свою машину © JAne stockdale

Третьим по итогам сезона стал ещё один ирландец Джеймс Дин, отставший от чемпиона на восемь очков. Дин дважды побеждал и ещё раз становился третьим, однако нестабильное выступление по ходу сезона позволило ему довольствоваться лишь бронзой.

Результаты Russian Drift Series 2021

Джек Шэнахен (Ирландия) – 1140 очков Георгий Чивчян (Россия) – 1137 очков Джеймс Дин (Ирландия) – 1132 очка Аркадий Цареградцев (Россия) – 1061 очко Евгений Лосев (Россия) – 846 очков Алексей Головня (Украина) – 778 очков Григорий Гусев (Россия) – 681 очко Дамир Идиятулин (Россия) – 655 очков Роман Тиводар (Россия) – 644 очка Дмитрий Ермохин (Россия) – 617 очков