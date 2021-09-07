Родные стены помогли Ферстаппену победить в домашнем Гран-при Нидерландов

На автодроме в Зандворте завершилась гонка Гран-при Нидерландов. Победу в ней в потрясающем стиле одержал гонщик Red Bull Racing и любимчик местной публики Макс Ферстаппен. 23-летний пилот более чем на 20 секунд опередил главного конкурента в борьбе за чемпионский титул Ф-1 в сезоне 2021 – Льюис Хэмилтон на Mercedes. Третьим стал напарник британца по команде Валттери Боттас.

Жизненно необходимый успех Ферстаппена

Жизненно необходимый успех Ферстаппена © Getty Images/Red Bull Content Pool

«Это невероятно – выиграть на ещё одной домашней для меня трассе, вернув лидерство в личном зачёте. Перед началом уик-энда ожидания были очень высокими, оправдывать их всегда непросто, но сегодня болельщики были невероятны. Я очень рад этой победе. Гонка была сложной. Льюис серьёзно прессинговал, оба гонщика Mercedes ехали в хорошем темпе, но в нужный момент мне удалось создать трёхсекундный отрыв.

Болельщики следят за успехом Ферстаппена на домашнем треке © Getty Images/Red Bull Content Pool

Мы можем быть довольны работой команды. Сегодня мы всё сделали верно. 72 круга перед заполненными болельщиками трибунами – это было круто! Ничего подобного в своей жизни я ещё не испытывал. Совсем скоро гонка в Монце, борьба за титул продолжается, я хочу быть уверен в том, что мы выступим на максимуме своих возможностей», – рассказал Макс Ферстаппен.

Перес совершил прорыв с последнего места на восьмое

Перес совершил прорыв с последнего места на восьмое © Getty Images/Red Bull Content Pool

«Я полностью выложился, каждый обгон был на пределе, мне приходилось здорово рисковать. После старта с пит-лейн важно было минимизировать потери. Было обидно, когда в конце гонки наши с Ландо машины коснулись, и мой болид получил повреждения. Думаю, это обычный гоночный инцидент, вряд ли он меня видел. После этого сцепление с трассой немного ухудшилось, иначе я вполне мог финишировать шестым. Очень жаль, что я не смог добиться большего на глазах голландских болельщиков – они были невероятны весь уик-энд. Теперь я смотрю вперёд и постараюсь в Монце выступить лучше», – оптимистично подытожил Серхио Перес.

Гасли финишировал в шаге от подиума

Gasly verwandelte sein starkes Ergebnis am Samstag in wertvolle Punkte. © Getty Images/Red Bull Content Pool

«Четвёртое место – потрясающий результат, не думаю, что мы могли надеяться на большее. Это 12 важных очков для команды. Я получил удовольствие от каждого круга сегодняшней гонки. В Зандфорте фантастическая трасса. Я действительно всем доволен, машина быстра, мне удалось настроить её так, как мне хотелось. Команда отлично справилась со своей работой по ходу уик-энда. Я просто летел по трассе! Я очень рад, что на следующей неделе мы вернёмся в Монцу, где в прошлом году я выиграл гонку. Очевидно, что ожидания очень высокие. В этот уик-энд мы максимально использовали возможности нашей машины. Интересно понять, как она покажет себя в Италии», – эмоционально финализировал Пьер Гасли.

Юки Цунода не добрался до финиша

«Конечно, я расстроен сходом. Команда увидела по телеметрии проблемы с силовой установкой, и мне пришлось сойти. До этого гонка складывалась неплохо, машина ехала в хорошем темпе, но обгонять было сложно. Теперь я с нетерпением жду Монцу, у меня есть опыт выступлений на этой трассе. Буду использовать тот же подход, что и на этой неделе, постепенно прибавляя в скорости. Надеюсь, на следующей неделе всё получится», – поделился Юки Цунода.

Результаты Гран-при Нидерландов 2021:

Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) – 1:30:05.395 Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) +20.932 Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +56.460 Пьер Гасли (Scuderia AlphaTauri) +1 круг Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) +1 круг Фернандо Алонсо (Alpine) +1 круг Карлос Сайнс (Scuderia Ferrari) +1 круг Серхио Перес (Red Bull Racing) +1 круг Эстебан Окон (Alpine) +1 круг Ландо Норрис (McLaren) +1 круг

Общий зачёт после Гран-при Нидерландов 2021:

Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) — 224,5 очка; Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — 221,5; Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) — 123; Ландо Норрис (McLaren) — 114; Серхио Перес (Red Bull Racing) — 108; Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) — 92; Карлос Сайнс (Scuderia Ferrari) — 89,5; Пьер Гасли (Scuderia AlphaTauri) — 66; Даниэль Риккардо (McLaren) — 56; Фернандо Алонсо (Alpine) — 46.

Кубок Конструкторов после Гран-при Нидерландов 2021:

Mercedes AMG F1 — 344,5 очка; Red Bull Racing — 332,5; Scuderia Ferrari — 181,5; McLaren— 170; Alpine — 90; Scuderia AlphaTauri — 84; Aston Martin — 53; Williams – 20; Alfa Romeo — 3; Haas – 0.