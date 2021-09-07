Родные стены помогли Ферстаппену победить в домашнем Гран-при Нидерландов
© Peter Fox/Getty Images
Формула-1

Родные стены помогли Ферстаппену победить в домашнем Гран-при Нидерландов

Голландский пилот Red Bull Racing пересёк финишную линию под клетчатыми флагами и вышел на первое место в борьбе за титул чемпиона мира Формулы-1.
Автор Evgeniy Kolychev
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В этой статье

FIA Formula One World Championship

Dutch Grand Prix 2021

Netherlands

Макс Ферстаппен

НидерландыНидерланды

Sergio Pérez

МексикаМексика

Пьер Гасли

ФранцияФранция

Юки Цунода

ЯпонияЯпония
На автодроме в Зандворте завершилась гонка Гран-при Нидерландов. Победу в ней в потрясающем стиле одержал гонщик Red Bull Racing и любимчик местной публики Макс Ферстаппен. 23-летний пилот более чем на 20 секунд опередил главного конкурента в борьбе за чемпионский титул Ф-1 в сезоне 2021 – Льюис Хэмилтон на Mercedes. Третьим стал напарник британца по команде Валттери Боттас.

Жизненно необходимый успех Ферстаппена

Max Verstappen of Red Bull Racing Honda at the Dutch Grand Prix on September 5, 2021.
Жизненно необходимый успех Ферстаппена
© Getty Images/Red Bull Content Pool
«Это невероятно – выиграть на ещё одной домашней для меня трассе, вернув лидерство в личном зачёте. Перед началом уик-энда ожидания были очень высокими, оправдывать их всегда непросто, но сегодня болельщики были невероятны. Я очень рад этой победе. Гонка была сложной. Льюис серьёзно прессинговал, оба гонщика Mercedes ехали в хорошем темпе, но в нужный момент мне удалось создать трёхсекундный отрыв.
Max Verstappen of Red Bull Racing Honda at the Dutch Grand Prix on September 5, 2021.
Болельщики следят за успехом Ферстаппена на домашнем треке
© Getty Images/Red Bull Content Pool
Мы можем быть довольны работой команды. Сегодня мы всё сделали верно. 72 круга перед заполненными болельщиками трибунами – это было круто! Ничего подобного в своей жизни я ещё не испытывал. Совсем скоро гонка в Монце, борьба за титул продолжается, я хочу быть уверен в том, что мы выступим на максимуме своих возможностей», – рассказал Макс Ферстаппен.

Перес совершил прорыв с последнего места на восьмое

Sergio Pérez of Red Bull Racing Honda at the Dutch Grand Prix on September 5, 2021.
Перес совершил прорыв с последнего места на восьмое
© Getty Images/Red Bull Content Pool
«Я полностью выложился, каждый обгон был на пределе, мне приходилось здорово рисковать. После старта с пит-лейн важно было минимизировать потери. Было обидно, когда в конце гонки наши с Ландо машины коснулись, и мой болид получил повреждения. Думаю, это обычный гоночный инцидент, вряд ли он меня видел. После этого сцепление с трассой немного ухудшилось, иначе я вполне мог финишировать шестым. Очень жаль, что я не смог добиться большего на глазах голландских болельщиков – они были невероятны весь уик-энд. Теперь я смотрю вперёд и постараюсь в Монце выступить лучше», – оптимистично подытожил Серхио Перес.

Гасли финишировал в шаге от подиума

Pierre Gasly von Scuderia AlphaTauri beim Großen Preis der Niederlande 2021.
Gasly verwandelte sein starkes Ergebnis am Samstag in wertvolle Punkte.
© Getty Images/Red Bull Content Pool
«Четвёртое место – потрясающий результат, не думаю, что мы могли надеяться на большее. Это 12 важных очков для команды. Я получил удовольствие от каждого круга сегодняшней гонки. В Зандфорте фантастическая трасса. Я действительно всем доволен, машина быстра, мне удалось настроить её так, как мне хотелось. Команда отлично справилась со своей работой по ходу уик-энда. Я просто летел по трассе! Я очень рад, что на следующей неделе мы вернёмся в Монцу, где в прошлом году я выиграл гонку. Очевидно, что ожидания очень высокие. В этот уик-энд мы максимально использовали возможности нашей машины. Интересно понять, как она покажет себя в Италии», – эмоционально финализировал Пьер Гасли.

Юки Цунода не добрался до финиша

«Конечно, я расстроен сходом. Команда увидела по телеметрии проблемы с силовой установкой, и мне пришлось сойти. До этого гонка складывалась неплохо, машина ехала в хорошем темпе, но обгонять было сложно. Теперь я с нетерпением жду Монцу, у меня есть опыт выступлений на этой трассе. Буду использовать тот же подход, что и на этой неделе, постепенно прибавляя в скорости. Надеюсь, на следующей неделе всё получится», – поделился Юки Цунода.

Результаты Гран-при Нидерландов 2021:

  1. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) – 1:30:05.395
  2. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) +20.932
  3. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +56.460
  4. Пьер Гасли (Scuderia AlphaTauri) +1 круг
  5. Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) +1 круг
  6. Фернандо Алонсо (Alpine) +1 круг
  7. Карлос Сайнс (Scuderia Ferrari) +1 круг
  8. Серхио Перес (Red Bull Racing) +1 круг
  9. Эстебан Окон (Alpine) +1 круг
  10. Ландо Норрис (McLaren) +1 круг

Общий зачёт после Гран-при Нидерландов 2021:

  1. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) — 224,5 очка;
  2. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — 221,5;
  3. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) — 123;
  4. Ландо Норрис (McLaren) — 114;
  5. Серхио Перес (Red Bull Racing) — 108;
  6. Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) — 92;
  7. Карлос Сайнс (Scuderia Ferrari) — 89,5;
  8. Пьер Гасли (Scuderia AlphaTauri) — 66;
  9. Даниэль Риккардо (McLaren) — 56;
  10. Фернандо Алонсо (Alpine) — 46.

Кубок Конструкторов после Гран-при Нидерландов 2021:

  1. Mercedes AMG F1 — 344,5 очка;
  2. Red Bull Racing — 332,5;
  3. Scuderia Ferrari — 181,5;
  4. McLaren— 170;
  5. Alpine — 90;
  6. Scuderia AlphaTauri — 84;
  7. Aston Martin — 53;
  8. Williams – 20;
  9. Alfa Romeo — 3;
  10. Haas – 0.
В этой статье

FIA Formula One World Championship

Dutch Grand Prix 2021

Netherlands

Макс Ферстаппен

НидерландыНидерланды

Sergio Pérez

МексикаМексика

Пьер Гасли

ФранцияФранция

Юки Цунода

ЯпонияЯпония
Формула-1