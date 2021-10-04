В Финляндии Эльфин Эванс завоевал главную победу в карьере пилота WRC

Уверенной победой пилота Toyota GAZOO Racing WRC Эльфина Эванса завершилось ралли Финляндии WRC. По итогам 19 спецучастков гонки британец оказался сильнейшим, опередив ближайшего преследователя эстонца Отта Тянака на 14,1 секунды. Тройку лучших замкнул представитель Ирландии Крэйг Бринн. Благодаря одержанной на ралли Финляндии победе Эванс сократил отставание до 26 очков от лидера чемпионата, представителя Франции Себастьена Ожье. На счету Эванса теперь 166 баллов, в активе Ожье – 190.

Эльфина Эванса выжимает максимум

Адриен Фурмо оказался в Финляндии седьмым © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

В раллийных гонках нередко бывает так, что уже к середине дистанции отрывы становятся слишком большими, и экипажи стараются добраться до финиша, не пытаясь отыграть позиции. Но в этот уик-энд в Финляндии развитие событий по ходу уик-энда оказалось куда более непредсказуемым. На старте этапа лидерство ненадолго захватил Такамото Кацута. Но уже на втором спецучастке японец, сменивший перед этим этапом штурмана, попал в аварию. После этого гонку возглавил Отт Тянак, но уже к концу пятницы его опередил другой представитель Hyundai – Крэйг Бринн.

Суббота началась с четырех подряд побед Эльфина Эванса из Toyota GAZOO Racing WRC. Но Тянак явно не собирался уступать без борьбы и вновь начал сокращать отставание. В итоге к утру воскресенья между соперниками не было и десяти секунд, а чуть отставший Бринн также держался довольно близко. Финальный день вновь сложился в пользу Эванса. Лишь на первом спецучастке Тянак отыграл у него 0,4 секунды, зато потом валлиец дважды подряд стал лучшим. На завершавшем гонку бонусном спецучастке Эльфин доказал, что в этот уик-энд именно он быстрее всех. Пять дополнительных очков позволили пилоту добиться максимально возможного результата и значительно улучшить свои позиции в общем зачете.

Эванс доминировал в 9 из 14 спецучастков ралли Финляндии © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool Это особенный момент в моей карьере. Все хотят достичь победы в Финляндии, так что я счастлив Эльфин Эванс

Тянак проиграл ещё 1,7 секунды и остался вторым, при этом общее отставание эстонца в итоге составило 14,2 секунды. Бринн завершил дистанцию третьим, поднявшись на подиум в третий раз за четыре последних гонки. Удивительно, но никому из финских гонщиков не удалось порадовать болельщиков. Сильнейшим среди местных спортсменов стал выступавший по Wild Card за команду Movisport Эсапекка Лаппи, показавший четвертый результат. Пьедестал почёта остался вообще без финнов впервые с 2013 года.

Лидер теряет очки

Elfyn Evans's winning Rally Finland drive

Важно сказать, что лидер общего зачета WRC Себастьен Ожье мог уже в этой гонке досрочно оформить восьмой чемпионский титул, но с самого начала темп пилота Toyota GAZOO Racing WRC был не особенно высоким. За все 19 спецучастков француз всего раз смог войти в тройку быстрейших. Однако на руку Себу сыграли проблемы и сходы соперников. Даже получив штраф за расстегнувшийся шлем, он финишировал пятым.

Лидер чемпионата Себастьен Ожье добрался до финиша пятым © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Гонщики M-Sport Ford Гас Гринсмит и Адриен Фурмо в этот раз могли соперничать только между собой, однако Фурмо стал победителем в неофициальной номинации на самый длинный прыжок. С одного из трамплинов француз улетел на 68 метров. Восьмым финишировал Теему Сунинен на VW «младшей» категории RC2. Первый лидер ралли Кацута напомнил о себе четвертым временем на бонусном спецучастке, а вот для Калле Рованперы попытка продолжить гонку после субботней аварии сложилась неудачно: 21-летний финн вынужден был сойти повторно из-за сильных болей в спине.

Эсапекка Лаппи оказался лучшим среди гонщиков из Финляндии © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Для российского экипажа Николая Грязина гонка по сути закончилась в субботу после двух проколов подряд. Так как в машине была всего одна запаска, продолжать борьбу оказалось не на чем. Москвич вернулся в гонку воскресным утром и добрался до финиша с большим штрафным отставанием, однако заработал очки за шестое место в своем классе WRC2. Кроме того, российский гонщик и атлет Red Bull Николай Грязин во время одного из совершил красивый прыжок, ставший самым длинным в классе R5.

«Мы прыгнули дальше всех в классе R5 — 59 метров. Дальше нас прыгали только машины из класса WRC, но у них другие аэродинамика и подвеска.

Мы хорошо подготовились, ехали на очень хорошей технике. Хотели снова выиграть гонку, которая нам уже покорялась в 2019 году. К сожалению, на второй день гонки получили два прокола, что очень сильно расстроило. У нас оставался ещё один день, чтобы показать хорошую скорость, но мы ещё и умудрились прыгнуть на 59 метров. Нам даже дали специальный приз за отвагу», — рассказал Грязин.

Крэйг Бринн стал вторым представителем Hyundai Shell Mobis WRT на подиуме © Jaanus Ree Red Bull Content Pool

Результаты ралли Финляндии 2021:

Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRC) – 2:19:13.7 Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) +14.1 Крэйг Бринн (Hyundai Shell Mobis WRT) +42.2 Эсапекка Лаппи (Movisport) +58.8 Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRC) +2:54.4 Гас Гринсмит (M-Sport Ford WRT) +5:45.0 Адриен Фурмо (M-Sport Ford WRT) +6:22.9 Теэму Сунинен (M-Sport Ford WRT) +9:52.1 Мадс Остберг (TRT World Rally Team) +10:07.8 Эмиль Линдхольм (Fabia Evo) +10:52.8

Личный зачёт WRC 2021:

Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRC) – 190 Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRC) – 166 Тьерри Нёвилль (Hyundai Shell Mobis WRT) – 130 Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRC) – 129 Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) – 128 Крэйг Бринн (Hyundai Shell Mobis WRT) – 76 Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRC) – 68 Гас Гринсмит (M-Sport Ford WRT) – 52 Дани Сордо (Hyundai Shell Mobis WRT) – 43 Адриен Фурмо (M-Sport Ford WRT) – 42

Командный зачёт WRC 2021:

Toyota GAZOO Racing WRC – 441 Hyundai Shell Mobis WRT – 380 M-Sport Ford WRT – 172 Hyundai 2C Competition – 44