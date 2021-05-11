Леттенбихлер взял серебро в жёстком эндуро Extreme XL de Lagares

Мани Леттенбихлер отыграл огромное отставание на стартовом этапе гонки и одолел много грязи, чтобы разделить подиум с Билли Болтом и Грэмом Джарвисом в португальской гонке Extreme XL de Lagares. Немец сумел стать первым в заключительном спецучастке гонки, но ничего не смог противопоставить победителю, который был лучшим на двух первых отрезках трассы. Вечно молодой Грэм Джарвис оказался третьим в общем зачете после четвёртых мест на каждом из трёх этапов.

Южноафриканец Уэйд Янг стабильно выступал на заводском Sherco, завоевав один подиум и заняв четвертое место в общем зачёте. Титулованный польский гонщик Тэдди Блазусяк оказался вторым на стартовом отрезке, после чего выбыл из борьбы, став лишь девятым. Россиянин Давид Леонов из VL65 Racing Team стал 16-м, в то время как звёздный гонщик Джонни Уоккер не сумел добраться до финиша.

Эндуро-гонщики грязи не боятся

Опытный Тадеуш Блазусяк финишировал лишь девятым на Extreme XL Lagares © GasGas

Первый этап чемпионата мира по FIM Hard Enduro превратился в непроходимую миссию, которая оказалась под силу далеко не для всех гонщиков. Организаторы подготовили для спортсменов три раунда гонок по правилам классического EnduroCross, но проливной дождь всего за одну ночь превратил трассу в грязевую ванну, сделав условия слишком тяжелыми для продолжительных заездов. Разумеется, хард-эндуро райдеры привыкли преодолевать жёсткие препятствия. Поэтому приняли участие в мероприятии EnduroCross, под эгидой FIM, которое не предусматривало завоевание очков в табель о рангах чемпионата мира.

Звёздный час Билли Болта

Лучшие моменты EnduroCross – Extreme XL Lagares

Гонщик заводской команды Husqvarna Билли Болт, начал своё доминирование на трассе в квалификации в субботу. Райдеру удалось одержать победу на первом и втором спецучастках, в добавок к которым Болт сумел финишировать вторым в финальном заезде. Благодаря этому Билли сумел оторваться на 12 баллов от ближайшего преследователя Мануэля Леттенбихлера и завоевать золотые награды Extreme XL de Lagares.

Леттенбихлер не ударил в грязь лицом

Леттенбихлер взял серебро в жёстком эндуро Extreme XL de Lagares © KTM Images

Главным соперником Болта в борьбе за победу в Португалии стал немец Мануэль Леттенбихлер из Red Bull KTM Family Racing. И хотя Мани провалил стартовый отрезок гонки, на втором спецучастке титулованный гонщик сумел включиться в борьбу и занял второе место. Финальным аккордом для Леттенбихлер стала победа в решающем раунде, которая и позволила Мануэлю подняться на второе место пьедестала почёта, чему спортсмен из Германии был безгранично рад.

«Было приятно выиграть финальную гонку. У меня было хорошее начало, и мне удалось сдержать Билли в концовке», – рассказал Мани. – «До самого финиша я не знал, что иду на втором месте в общем зачете. Поэтому я в восторге от подиума. Несмотря ни на что это был весёлый день. Спасибо организаторам за то, что они сделали».

Результаты Extreme XL de Lagares 2021:

Билли Болт (Rockstar Energy Husqvarna) – 57 очков; Мануэль Леттенбихлер (Red Bull KTM Family Racing) – 45; Грэм Джарвис (Rockstar Energy Husqvarna) – 39; Уэйд Янг (Sherco Family) – 37; Альфредо Гомес (Rockstar Energy Husqvarna) – 35; Доминик Ольшовы (501) – 31; Теодор Кабакчиев (Jarvis Husqvarna Racing) – 28; Марио Роман (Sherco Family) – 26; Тадеуш Блазусяк (Gasgas Family Racing Team) – 17; Кевин Галлас (TTR Squadra Corse) – 15