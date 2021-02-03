Герои Формулы-1 в сезоне-2021 – кто они?

Такого большого количества трансферов в Формуле-1 не было очень давно. Сразу семь команд чемпионата мира внесли изменения в составы своих команд. Причём рокировки между пилотами коллективов привели к тому, что четверть участников прошлогоднего чемпионата в сезоне-2021 будут выступать в составе своих бывших конкурентов. Вместе с тем королевские гонки усилили новички из Ф-2, среди которых россиянин и родной сын легендарного «Красного Барона». Кроме того, в этом году мы увидим новые команды, у которых есть великое прошлое в Ф-1. Вишенкой на торте станет возвращение двукратного чемпиона мира, которому в июле исполнится 40 лет.

Red Bull Racing

Серхио Перес за рулём болида Red Bull Racing © Getty Images / Red Bull Content Pool

№11 Серхио Перес (Мексика) – 31 год

№33 Макс Ферстаппен (Нидерланды) – 23 года

Впервые после завоевания четырёх подряд Кубок Конструкторов, в сезоне-2021 «Красные Быки» вновь считаются одними из фаворитов в борьбе за трофей. Сразу же стоит заметить, что все командные чемпионские титулы, добытые Red Bull Racing в период с 2010 по 2013 год, были завоёваны дуэтом Себастьян Феттель – Марк Уэббер. После окончания карьеры австралийца, коллектив пытался найти идеальный баланс гонщиков, трижды завоевывал серебро и столько же раз довольствовался бронзой. И хотя в прошлом году «Быки» стали вторыми в общем зачёте, это никак не соответствует амбициям Red Bull Racing.

Макс Ферстаппен © Getty Images / Red Bull Content Pool

Тем более, что в составе команды пять сезонов к ряду блестяще выступает один из наиболее звёздных пилотов современности – Макс Ферстаппен. В прошлом году голландец дважды побеждал в Гран-при, и ещё девять раз поднимался на подиум, неизменно претендуя на успех в гонках. Вне всяких сомнений, в сезоне-2021 спортсмен из Нидерландов во что бы то ни стало постарается поднять планку своих результатов. И если с первым пилотом Red Bull Racing дела обстоят предельно ясно, то с его напарником ситуация в прошлом году была куда сложнее, так как Алекс Албон откровенно не выдерживал конкуренцию в борьбе за победу.

Чеко готов к дебюту в составе новой команды © Getty Images/Red Bull Content Pool

Решением для Red Bull Racing стало подписание одного из главных ньюйзмейкеров прошлого года Серхио Переса. Мексиканец переболел «ковидом» в первой части сезона-2020, но затем нашёл в себе силы вернуться и выдал потрясающую вторую половину чемпионата. 31-летний гонщик сначала стал вторым в Турции, затем лишь из-за досадной поломки упустил победу в Бахрейне, и, наконец, завоевал золотую награды в Гран-при Сахира. Итогом для Переса стало четвёртое место в генеральной классификации и амбиции улучшить результат в составе Red Bull Racing в 2021 году.

Haas F1 Team

Мик Шумахер отмечает победу в Ф-2 © [unknown]

№9 Никита Мазепин (Россия) – 21 год

№47 Мик Шумахер (Германия) – 21 год

Несмотря на то, что американская команда Haas F1 Team является одним из аутсайдеров Формулы-1, в 2021 году к ней будет приковано огромное внимание. И всё благодаря её новичкам – Мику Шумахеру и Никите Мазепину, пришедшим на замену Кевину Магнуссену и Ромену Грожану. Родной сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера в 2020 году завоевал титул в Формуле-2 и в грядущем сезоне дебютирует в «королевских автогонках». Стабильно сильное вождение во втором по силе формульном классе показал и россиянин Мазепин. В прошлом году в Ф-2 Никита дважды побеждал и ещё четыре раза финишировал в шаге от подиума. Таким образом, у Haas в новом сезоне укомплектован наиболее перспективных и весьма боеспособный состав, который способен всех удивить.

Scuderia Ferrari Mission Winnow

Шарль Леклер © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

№16 Шарль Леклер (Монако) – 23 года

№55 Карлос Сайнс (Испания) – 26 лет

Руководители Scuderia Ferrari прекрасно осознают, что годы доминирования «красной конюшни» давно позади. Последний титул итальянская команда завоевала в далёком 2008 году, когда в составе команды выступали Кими Райкконен и Фелипе Масса. В 2015 году Ferrari сделали ставку на опытного Феттеля. Но немец не оправдал возложенных на него ожиданий, так и не вернув трофей в Италию. Более того, в сезоне-2020 четырёхкратного чемпиона мира полностью затмил молодой монегаск Шарль Леклер.

В прошлом году 23-летний уроженец Монте-Карло дважды поднялся на подиум и ещё трижды был в шаге от пьедестала почёта. В то же время к Феттель всего раз финишировал третьим, больше не претендуя на призы. При этом потенциал Леклера далеко не реализован и в грядущем сезоне Леклер постарается повысить планку. Вместе с тем Ferrari осознали, что молодому монегаску нужен напарник столь же высокого уровня и на замену Феттелю взяли Карлоса Сайнса. 26-летний воспитанник Red Bull Junior Team прошлый сезон провёл в составе McLaren и даже сумел стать вторым в Гран-при Италии. Не исключено, что в сезоне-2021 этот дуэт способен привнести новую интригу в борьбу за титул.

Aston Martin Cognizant Formula One Team

№5 Себастьян Феттель (Германия) – 33 года

№18 Лэнс Стролл (Канада) – 22 года

Британская команда Aston Martin дебютировала в Формуле-1 в 1959 году, но проведя два сезона в «королевских автогонках» была расформирована. В сезоне-2021 легендарный коллектив возвращается в чемпионат мира, в котором заменит Racing Point F1 Team. Пилотами вновь созданной команды в сезоне-2021 станут 33-летний Себастьян Феттель и 22-летний Лэнс Стролл. И если для титулованного немца переход в стан «зелёных» станет попыткой реанимировать карьеру, то Стролл во что бы то ни стало попробует доказать, что именно он является одним из наиболее талантливых молодых пилотов современности. В прошлом году канадец дважды поднялся на подиум по итогам Гран-при и доказал, что обладает шикарными навыками пилотирования. В этом году Стролл постарается превзойти прошлогодний результат, а также перенять опыт у возрастного напарника.

Scuderia AlphaTauri Honda

Юки Цунода – новый пилот AlphaTauri в сезоне-2021 © Josh Kruse/Scuderia AlphaTauri/Red Bull Content Pool

№10 Пьер Гасли (Франция) – 24 года

№22 Юки Цунода (Япония) – 20 лет

Scuderia AlphaTauri смогла собрать один из самых перспективных составов в чемпионате мира. После победы Пьера Гасли в Гран-при Италии 2020 стало понятно, что в ближайшем будущем француз имеет веские основания претендовать на титул. Напарником 24-летнего уроженца Руана в 2021 году станет самый молодой гонщик в сезоне – 20-летний Юки Цунода. В прошлом году японец завоевал бронзовые награды Формулы-2, выиграв три этапа и ещё четырежды поднявшись на подиум. Юки уже сейчас называют будущим Формулы-1 и уже в 2021 году гонщик может реализовать свои амбиции.

McLaren F1 Team

Ландо Норрис отмечает подиум © Getty Images / Red Bull Content Pool

№3 Даниэль Риккардо (Австралия) – 31 год

№4 Ландо Норрис (Великобритания) – 21 год

McLaren – ещё одна титулованная команда, которая стремится вернуть былое достояние. В будущем сезоне надежды британского коллектива будут возложены на молодого Ландо Норриса и опытного Даниэля Риккардо. 21-летний британец уверенно провёл начало прошлого сезона, поднявшись на подиум стартового Гран-при Австралии. Но во второй части сезона был менее результативен, изредка претендуя на награды. Сезон-2021 станет для британца третьим полноценным в Ф-1 и, чтобы помочь молодому пилоту раскрыть талант в команду пригласили 31-летнего Даниэля Риккардо. Прошлый год австралиец провёл в составе Renault и может уверенно записать его в свой актив. Дэн дважды поднимался на пьедестал почёта и ещё как минимум дважды претендовал на награды, тем самым доказав свою профессиональную пригодность. Кто знает, быть может новый сезон в McLaren станет для Риккардо и Норрис шансом заявить о себе во весь голос.

Alpine F1 Team

Фернандо Алонсо вернулся в Ф-1 © McLaren

№14 Фернандо Алонсо (Испания) – 39 лет

№31 Эстебан Окон (Франция) – 24 года

Ещё одним новым коллективом в чемпионате мира 2021 года станет Alpine F1 Team, созданная на базе Renault. После двухлетнего перерыва, в Ф-1 вернулся двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо, который стал новым пилотом французской команды. Вряд ли 39-летний испанец способен ещё раз побороться за титул, а вот вдохновить на подвиги и поделиться ценными знаниями с напарником Эстебаном Оконом ему более чем под силу. Именно на 24-летнего француза будет сделана основная ставка Alpine в ближайшие годы. На предпоследнем этапе прошлого сезона Эстебан финишировал вторым и дал надежду французской команде на светлое будущее. Возможно Окону пойдёт на пользу сотрудничество с Алонсо и в сезоне-2021 мы ещё увидим его на пьедестале почёта.

Alfa Romeo Racing Orlen

Kimi Кими Райкконен © GEPA pictures/Red Bull Content Pool

№7 Кими Райкконен (Финляндия) – 41 год

№99 Антонио Джовинацци (Италия) – 27 лет

Один из самых слабых составов в чемпионате в этом году у Alfa Romeo. Итальянцы не спешат расставаться с 27-летним Антонио Джовинацци, который далеко не так молод, чтобы считаться перспективным новичком. В прошлом сезоне уроженец Мартина-Франка лишь трижды набирал очки. Хотя после Гран-при Бразилии 2019 года, где Антонио стал пятым, казалось что итальянец ещё не до конца раскрыл свой талант. Быть может Джовинацци действительно ещё не сказал своего последнего слова в Ф-1, как и его напарник 41-летний Кими Райкконен. Хотя вряд ли кто-то станет спорить с тем, что лучшие времена финского ветерана уже позади.

Williams Racing

Джордж Рассел © Daimler Media

№6 Николас Латифи (Канада) – 25 лет

№63 Джордж Рассел (Великобритания) – 22 года

Ставка на молодёжь – такой девиз девятикратных обладателей Кубка Конструкторов Williams Racing. Состав команды на сезон-2021, в отличие от конкурентов, не претерпел изменений. Впрочем, боссы британской команды переполнены оптимизмом и надеждами связанными с 22-летним Джорджем Расселом. В предпоследней гонке прошлого сезона уроженец Кингс-Линн заменил пропускающего этап из-за болезни семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона за рулём его Mercedes. Во время субботней квалификации Джордж показал второе время, а в гонке долго время лидировал и показал лучший круг.

За рулём самой быстрой машины чемпиона Рассел выглядел весьма уверенно, заставив волноваться пилотов Mercedes. Вне всякого сомнения в ближайшем будущем Рассел ещё заставит о себе говорить. Быть может, уже в сезоне-2021 стоит ожидать от него сенсаций. Говоря о втором пилоте команды Николасе Латифи нужно сказать, что вице-чемпион Формулы-2 2019 года пока не блещет. Возможно 25-летний канадец всё ещё не смог раскрыть свой гоночный потенциал. Не исключено, что сезон-2021 – последний шанс для Николаса исправить ситуацию.

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Валттери Боттас © GEPA pictures

№77 Валттери Боттас (Финляндия) – 31 год