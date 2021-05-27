6 выпускников Red Bull Junior Team, блистающих в Ф-1 прямо сейчас

Будущими звёздами Формулы-1 не рождаются, ими становятся. Но чтобы войти в число 20 избранных счастливчиков, являющихся боевыми пилотами королевских гонок, нужно обладать навыками, которые позволят тебе превзойти сотни конкурентов. Ни для кого не секрет, что первоклассному вождению гоночного болида можно обучиться в специализированных академиях. Но для многих окажется открытием тот факт, что шестерых пилотов Scuderia AlphaTauri, McLaren, Aston Martin, Red Bull Racing в сезоне-2021 Формулы-1 помимо выдающейся скорости и потрясающей реакции объединяет один факт в гоночной биографии – все они являются выпускниками Red Bull Junior Team.

Юки Цунода

Юки Цунода © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Страна : Япония

Дата рождения : 11 мая 2000 года

Команда в сезоне-2021 : Scuderia AlphaTauri

Red Bull Junior Team : с 2019 по 2020 год

Юки Цунода – первый пилот Формулы-1, родившийся в XXI веке, и, разумеется, самый молодой участник соревнований. В сезоне-2021 японский гонщик проводит свой первый сезон в королевских гонках став напарником Пьера Гасли по команде Scuderia AlphaTauri. В 2019 году Цунода присоединился к программе Red Bull Junior Team и в том же году дебютировал в Формуле-3, став девятым в генеральной классификации. Но уже в 2020 году Юки добился успеха в Формуле-2, став третьим по итогам сезона и получив место в Ф-1. В стартовом Гран-при сезона-2021, который для японца является ознакомительным, Юки Цунода сумел финишировать девятым. Но, разумеется, этот результат не раскрывает огромный потенциал пилота, который в будущем может стать одной из главных звёзд Формулы-1.

Пьер Гасли

Пьер Гасли © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

Страна : Франция

Дата рождения : 7 февраля 1996 года

Команда в сезоне-2021 : Scuderia AlphaTauri

Red Bull Junior Team : с 2014 по 2017 год

Француз Пьер Гасли – один из самых талантливых пилотов Формулы-1 и главная звезда Scuderia AlphaTauri. Как и многие гонщики, свою гоночную карьеру Пьер начал в картинге, где неоднократно становился призёром различных соревнований. В 2011 году Гасли дебютировал в French F4 Championship, где стал бронзовым призёром. А годом позже победил в Eurocup Formula Renault 2.0. В 2013 году спортсмен из Франции стал вице-чемпионом Formula Renault 3.5 Series. Именно тогда на француза обратили внимание в Red Bull Junior Team, и в 2014 году Пьер присоединился к программе. Продолжив прогрессировать, в 2016 году Гасли стал чемпионом GP2 Series, а в 2017-м – вице-чемпионом Super Formula. Тогда же гонщик из Франции получил свой первый контракт в Ф-1, связав себя с командой Scuderia Toro Rosso.

В 2018 году Пьер стал 15-м в генеральном зачёте, а по ходу сезона-2019 показал стабильную скорость и пошёл на повышение, оказавшись в Red Bull Racing. Несмотря на второе место в Гран-при Бразилии, Гасли не смог убедить боссов австрийской команды в своей конкурентоспособности и в 2020 году вернулся в Scuderia Toro Rosso, которая сменила название на Scuderia AlphaTauri. В составе коллектива Гасли продолжил прогрессировать, завоевав дебютную победу в Ф-1 в Гран-при Италии закончив сезон на 10-м месте. В сезон-2021 Пьер Гасли сохраняет высокие шансы превзойти результаты предыдущих сезонов и побороться за место под Солнцем королевских гонок.

Макс Ферстаппен

Ферстаппен начал поход за чемпионством © Getty Images/Red Bull Content Pool

Страна : Нидерланды

Дата рождения : 30 сентября 1997 года

Команда в сезоне-2021 : Red Bull Racing

Red Bull Junior Team : 2014 год

Победив в Гран-при Монако 2021, нидерландский пилот Макс Ферстаппен прервал гегемонию гонщиков Mercedes, длившуюся с 2014 года. Голландец впервые в карьере гонщика Формулы-1 возглавил генеральный зачёт чемпионата мира и вывел свою команду Red Bull Racing на первое место Кубка Конструкторов. Таким образом, 23-летний Ферстаппен обозначил себя в статусе одного из главных претендентов на титул лучшего гонщика Ф-1. Но как же Макс оказался в королевских гонках? Всё началось в 2014 году, когда на 16-летнего вундеркинда из Нидерландов обратил внимание руководитель программы Red Bull Junior Team Хельмут Марко.

Доктор пригласил Ферстаппена присоединиться к команде и попробовать свои силы за рулём боевого болида Формулы-1. Именно тогда Макс, которому недавно исполнилось 17 лет, принял участие в трёх практиках в рамках Гран-при: Японии, США и Бразилии, став самым молодым пилотов за рулём боевого болида. В 2015 году 17-летний Макс дебютировал в Ф-1 в составе Scuderia Toro Rosso, завершив сезон на 12 месте. А уже в следующем году пошёл на повышение, добыв свою первую победу в Гран-при в дебютной гонке в составе Red Bull Racing. В 2021 году Макс Ферстаппен проводит уже шестой сезон в составе австрийской команды и кто знает, быть может именно он окажется для талантливого пилота золотым?

Карлос Сайнс

Эдриан Ньюи, Сайнс, Ферстаппен и Норрис на подиуме в Монако © Getty Images/Red Bull Content Pool

Страна : Испания

Дата рождения : 1 сентября 1994 года

Команда в сезоне-2021 : Scuderia Ferrari

Red Bull Junior Team : с 2010 по 2014 год

Сын легендарного раллийного гонщика Карлос Сайнс-младший присоединился к Red Bull Junior Team в 2010 году, а годом позже стал чемпионом Formula Renault 2.0 и вице-чемпионом Eurocup Formula Renault 2.0. Испанец продолжил прогрессировать и в 2014 году стал сильнейшим в Formula Renault 3.5 Series – это означало, что Сайнс готов к королевским гонкам. Дебют в Ф-1 состоялся в 2015 году, когда Карлос провёл свой первый из трёх сезонов в составе Scuderia Toro Rosso. Затем последовал переход в Renault Sport F1 Team, где спортсмен из Испании пробыл полтора года и за это время регулярно оказывался в топ-10.

Разумеется, на талантливого гонщика обратили внимание команды из верхней части турнирной таблицы и в 2019 году Карлос Сайнс на два сезона перебрался в McLaren, в составе которого дважды стал шестым в генеральной классификации. Выйдя на пик формы, в 2021 году талантливый гонщик примерил красную форму, сев за руль болида Scuderia Ferrari с которым надеется добиться самых больших высот в своей спортивной карьере.

Даниэль Риккардо

Даниэль Риккардо перебрался в McLaren в 2021 году © McLaren Racing

Страна : Австралия

Дата рождения : 1 июля 1989 года

Команда в сезоне-2021 : McLaren

Red Bull Junior Team : с 2008 по 2011 год

Даниэль Риккардо – действующий пилот McLaren, который проводит свой 11-й сезон в Формуле-1. Как и другие звёзды королевских гонок из этого списка, австралиец начал своё восхождение к авто-спортивному Олимпу с командой Red Bull Junior Team, присоединившись к ней в 2008 году. 1 декабря 2009 года на тестах молодых пилотов в Хересе состоялся дебют Риккардо за рулём болида Формулы-1. Даниэль показал отличный результат, опередив конкурентов более чем на секунду. В 2010 году Риккардо принялся штурмовать Formula Renault 3.5, где стал вице-чемпионом. Зарекомендовав себя быстрым пилотом, в 2011 году Даниэль пошёл на повышение, дебютировав в Формуле-1 в составе команды HRT.

Последующих два сезона Даниэль Риккардо провёл в составе Scuderia Toro Rosso, а затем сделал рывок вверх, перебравшись в Red Bull Racing. Самым высоким результатом спортсмена из Австралии в составе австрийской команды стали два третьих места по итогам сезонов 2014 и 2016. Но, к сожалению, в составе красных быков Дэн не отличался стабильностью и после пяти сезонов в стане Red Bull Racing перебрался в Renault F1 Team. Но в составе французского коллектива также не достиг высоких результатом, лишь дважды поднявшись на подиум. Новая планка Риккардо – команда McLaren, которая в этом сезоне способна удивить. Однако превзойти результаты, показанные в Red Bull Racing Даниэлю, вероятнее всего, будет весьма сложно.

Себастьян Феттель

Чего Перес сражается с Себастьяном Феттелем в Гран-при Бахрейна 2021 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Страна : Германия

Возраст : 3 июля 1987 года

Команда в сезоне-2021 : Aston Martin

Red Bull Junior Team : с 2001 по 2007 год

Одержав серию побед в юниорских чемпионатах по картингу, в 2001 году Себастьян Феттель присоединился к программе Red Bull Junior Team. Следующим шагом для немца стал переход в серии болидов с открытыми колесами, и с первых же гонок стало понятно, что здесь его ждет большое будущее. Уже в 2004 году Феттель выиграл чемпионат Немецкой Формулы-BMW, победив в 18 из 20 этапов. В 2005 году Себастьян был признан «лучшим новичком» в Евросерии Формулы-3, а в 2006-м стал её вице-чемпионом. Начиная с Гран-при Турции 2006-го года Феттель стал третьим пилотом команды Формулы-1 BMW Sauber, в следующем сезоне присоединился к команде Scuderia Toro Rosso и начиная с Гран-при Венгрии стал основным пилотом команды, в составе которой стал победителем Гран-при Италии 2008 года. Разумеется, это означало, что Себастьяна ждёт новая величина – команда Red Bull Racing, к которой спортсмен из Германии присоединился в 2009 году и в своём дебютном сезоне в стане австрийского коллектива стал вице-чемпионом мира.

Дальше – больше: с 2010 по 2014 Себ завоевал четыре подряд чемпионских титула Формулы-1. Казалось, и до рекорда великого Михаэля Шумахера рукой подать. Но, как это часто бывает, за чередой побед последовал спад. В 2015 году Феттель стал лишь пятым по итогам сезона и принял решение перебраться в Scuderia Ferrari, где завершил сезон на четвёртом месте. В 2016 и 2017 годах Феттель вновь выдал хороший результат, дважды став вице-чемпионом мира. Но затем снова оказался пятым, а в 2020 году – 13-м. Но немец посчитал, что ещё не сказал своего последнего слова и принял решение продолжить карьеру в Aston Martin. Кто знает, быть может с этой командой Себ ещё сможет подняться на подиум, хотя в глубине души, наверняка, понимает, что его лучшие годы были связаны в Red Bull Racing.