Red Bull Racing вернулась на вершину Формулы-1. Вот как это произошло

По мнению многих специалистов сезон-2021 стал одним из самых интересных и непредсказуемых в истории Формулы-1. Это был второй случай, после 1974 года, когда перед последней гонкой у двоих главных претендентов на титул было равное количество очков в чемпионате. Более того, впервые в истории чемпион был определён после рестарта на последнем круге финальной гонки. Проще говоря, чемпион мира стал победитель последнего круга – такого гоночный мир прежде не видел.

Важным этот сезон был и по той причине, что победитель того самого последнего круга Макс Ферстаппен прекратил гегемонию пилотов Mercedes, длившуюся целых семь лет. Но интересен этот сезон не только этим событием. Давай посмотрим на них внимательнее.

Макс Ферстаппен – чемпион мира

Макс Ферстаппен © Red Bull Content Pool

Команда : Red Bull Racing

Возраст : 24 года

Победы : 10

Подиумы : 18

Очки : 395,5

Талантливый пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен в 2021 году завоевал свой первый в карьере титул чемпиона мира Формулы-1. Для достижения заветной цели Макс завоевал 10 побед в 22 гонках, всего поднявшись 18 раз на пьедестал почёта за один сезон – этот показатель завоёванных подиумов является рекордным в истории Формулы-1. Ферстаппен отобрал трофей у семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, переиграв его в очной дуэли в финальной гонке сезона в Абу-Даби.

Макс оказался одним из самых молодых чемпионов мира в истории Ф-1, завоевав титул в возрасте 24 лет и 73 дней. Ферстаппен поднял над головой чемпионский трофей в первый раз в жизни будучи всего на 304 дня старше Себастьяна Феттеля, являющегося самым молодым чемпионом мира в истории Формулы-1. Кроме того, в сезоне-2021 голландец стал самым молодым обладателем «Большого шлема» в истории Формулы-1. В Гран-при Австрии в возрасте 23 лет и 277 дней пилот Red Bull Racing победил в квалификации, выиграл старт и лидировал в гонке от старта до финиша, а вдобавок завоевал ещё и лучший круг.

Серхио Перес – 4 место

Серхио Перес © Getty Images/Red Bull Content Pool

Команда : Red Bull Racing

Возраст : 31 год

Победы : 1

Подиумы : 5

Очки : 190

Мексиканец Серхио Перес провёл первый сезон в составе Red Bull Racing, и он оказался для него наиболее успешным в карьере. Как и годом ранее, Перес разместился на четвёртом месте в турнирной таблице. Однако на этот раз набрал на 65 очков больше, нежели в прошлом году. Во много это оказалось возможно благодаря победе и ещё четырём подиумам, против победы и одному пьедесталу почёта в прошлом году.

Кроме того, в финальной гонке сезона 31-летний Перес проявил свои командные качества, пропустив вперёд Макса Ферстаппена. Отчасти благодаря этому голландец сумел завоевать чемпионский титул. Таким образом в следующем сезоне у Red Bull Racing будет, пожалуй, сильнейший тандем в чемпионате, способный завоевать первый с 2013 года Кубок Конструкторов для австрийского коллектива.

Пьер Гасли – 9 место

Пьер Гасли © Red Bull Content Pool

Команда: Scuderia AlphaTauri

Возраст: 25

Победы: 0

Подиумы: 1

Очки: 110

Французский гонщик Scuderia AlphaTauri провёл свой сильнейший сезон в карьере, набрав 110 очков в 22 гонках. Благодаря этому 25-летний пилот превзошёл свой прежде лучший результат, показанный в 2019 году. Несмотря на то, что тогда Пьер без малого половину сезона управлял болидом Red Bull Racing в качестве боевого пилота австрийской команды и напарника Макса Ферстаппена, Гасли смог набрать 95 очков в 21 гонке и занял седьмое место в турнирной таблице. Важно заметить, что конкуренция в этом сезоне заметно выросла в сравнении с прошлыми годами.

Набрав на 15 очков больше, чем в сезоне-2019, француз занял девятое место в чемпионате. Важно сказать, что Гасли демонстрирует завидную стабильность, третий год подряд поднимаясь на подиум одного из Гран-при. Однако в этому году Пьер ещё и дважды финишировал в шаге от подиума, подчеркнув тот факт, что является одним из наиболее прогрессирующих гонщиков в пелотоне. Во многом благодаря его результатам команда Scuderia AlphaTauri заняла шестое место в Кубке Конструкторов 2021.

Юки Цунода – 14 место

Yuki Tsunoda © Getty Images / Red Bull Content Pool

Команда: Scuderia AlphaTauri

Возраст: 21

Победы: 0

Подиумы: 0

Очки: 32

Разумеется, смотря на результаты напарника по команде Scuderia AlphaTauri, в сезоне-2021 Юки Цунода мало чем может похвастаться. Однако не стоит забывать, что для японского гонщика этот сезон стал дебютным в карьере и по всем основным показателям он смог превзойти двух других новичков сезона – Мика Шумахера и Никиту Мазепина. Оба пилота Haas не набрали ни одного очка в чемпионате и оказавшихся на дне турнирной таблицы. В отличие от них Цунода был более результативен, набрал 32 очка и обошел в чемпионате новобранца Mercedes Джорджа Расселла, сверхопытного Кими Райкконена, а также Николаса Латифи и Антонио Джовинацци.

Кроме того, в финальной гонке сезона Цунода финишировал в шаге от подиума, показав хорошую скорость и высокую конкурентоспособность. Возможно уже в следующем сезоне японец сможет громче заявить о своём таланте и гоночном потенциале.