В Ла-Кастелле на автодроме имени Поля Рикара завершился Гран-при Франции Формулы-1. Победителем гонки в блестящем стиле стал пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен, который в упорной борьбе в концовке опередил действующего семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. Тройку лучших замкнул напарник Ферстаппена, Серхио Перес, который в концовке гонки сумел обогнать пилота Mercedes Валттери Боттаса.

Благодаря победе нидерландец упрочил лидерство в общем зачёте чемпионата мира. Ферстаппен набрал 131 очко и теперь опережает своего главного преследователя Льюиса Хэмилтона на 12 баллов. Тройку лучших замыкает Серхио Перес с 84 очками, оторвавшись на восемь баллов от Ландо Норриса из McLaren. В Кубке конструкторов Red Bull Racing опережают Mercedes уже на 37 очков.

Ферстаппен побеждает и отрывается от Хэмилтона в борьбе за титул

Ферстаппен побеждает и отрывается от Хэмилтона в борьбе за титул © Getty Images/Red Bull Content Pool

23-летний нидерландский пилот Red Bull Racing продолжает уверенно двигаться в направлении первого в карьере титула в Ф-1. Во Франции Макс во всех компонентах превзошёл действующего чемпиона мира и главного конкурента в борьбе за трофей Льюиса Хэмилтона. Причём Ферстаппен оказался сильнее не только в чистой скорости на прямых, но переиграл соперника в тактике в боксах, и даже сумел опередить британца, отыграв у него первую позицию. К слову, потерял её Макс также сам, совершив ошибку при торможении в самом начале гонки. Впрочем, даже после этого Макс оказался сильнее Хэмилтона. Главный вопрос – сможет ли голландец переиграть семикратного чемпиона мира по итогам сезона?

Серхио Перес финишировал третьим в Гран-при Франции 2021 © Getty Images/Red Bull Content Pool

«Ближе к концу я получал удовольствие! Вначале было очень сложно из-за ветра. На одном круге один баланс, на другом — другой, ты просто скользишь везде. Было очень трудно сохранять стабильность машины. Как только мы провели пит-стоп было видно, что на жёстких шинах соперники давили на меня сзади. Но когда мы решили перейти на тактику с двумя пит-стопами, то, к счастью, она оправдалась. Она принесла плоды. Было трудно, потому что нужно было обгонять круговых, но мы сумели сражаться до конца. В начале гонки я просто потерял заднюю часть машины, пробовал скорректировать её движение. Всю гонку мы с Льюисом боролись друг с другом, и так будет всю оставшуюся часть сезона», – реалистично подытожил Макс Ферстаппен.

Перес принёс двойной подиум Red Bull Racing

Перес и Ферстаппен впервые вместе поднялись на подиум Гран-при Формулы-1 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Мексиканский дебютант Red Bull Racing продолжает раскрывать свой потенциал от гонки к гонке, благодаря чему всё увереннее чувствует себя на третьем месте генеральной классификации чемпионата мира. В первых пяти гонках сезона Серхио медленно, но уверенно подбирался к подиуму, однажды завершив гонку 11-м, дважды финишировав пятым и ещё столько же раз в шаге от подиума. Наконец, в Азербайджане Перес в полной мере проявил себя, завоевав дебютную победу в составе австрийского коллектива. А уже во Франции второй раз подряд закончил гонку в призах, разделив подиум с напарником и действующим чемпионом мира. Неплохо? Ещё бы, учитывая, что под занавес гонки мексиканец опередил пилота Mercedes Валттери Боттаса и был близок к тому, чтобы сразиться за второе место с Хэмилтоном.

Серхио Перес финишировал третьим в Гран-при Франции 2021 © Getty Images/Red Bull Content Pool

«Команда хорошо поработала, продлив мой первый отрезок. На первых десяти и последних пяти кругах отрезка машина была практически неуправляемой. Деградация шин оказалась намного выше, чем ожидалось. Впрочем, команда приняла верные решения. Когда надо, мы берегли шины. Было бы возможно и второе место, если бы гонка продлилась ещё немного дольше. Нам было нужно ещё три круга, чтобы догнать Льюиса. В целом, мой уик-энд был не таким цельным, как хотелось бы. Нам нужно продолжать прогрессировать», — эмоционально прокомментировал Перес.

Гасли наступает на пятки топовым гонщикам

Пьер Гасли завоевал важные очки в домашнем Гран-при Франции © Getty Images/Red Bull Content Pool

Пьеру Гасли хотелось ярко выступить на своём домашнем Гран-при, и ему это удалось. Французский гонщик в очередной раз завоевал важные очки в гонке, разом опередив пилотов Scuderia Ferrari, Alpine и Aston Martin. Благодаря этому Гасли увереннее закрепился на восьмой позиции генеральной классификации чемпионата мира впереди Даниэля Риккардо из McLaren и четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля из Aston Martin. Да и отставание от седьмого места, на котором располагается Карлос Сайнс из Scuderia Ferrari составляет всего пять очков и не выглядит пугающим.

«Думаю, что объективно гонку можно считать неплохой, ведь мы уступили лишь нескольким сильным соперникам, поэтому для расстройства особых поводов нет. Хотя понятно, что в глубине души я хотел бы финишировать на более высоком месте перед моими болельщиками на домашней трассе, но гонка была трудной. Полагаю, сегодня мы сделали всё, что было в наших силах. На пит-стопе мы потеряли две позиции, когда Даниэль Риккардо и Шарль Леклер применили тактику «подрезки». За это мы заплатили определённую цену, и теперь надо проанализировать собранную информацию и посмотреть, можно ли было что-то сделать иначе. Сегодня я выложился полностью, у нас было несколько отличных дуэлей, так что этому надо радоваться. Какие-то очки мы заработали, это хорошо. И, всё-таки, я считаю, что седьмой результат говорит о том, что мы уверенно провели гонку», – подытожил Пьер Гасли.

Цунода получил важный опыт во Франции

Молодой дебютант Формулы-1 Юки Цунода продолжает своё знакомство с трассами королевских гонок в статусе боевого пилота Scuderia AlphaTauri. Несмотря на то, что японец начал гонку с пит-лейн, после замены коробки передач и днища на его болиде, Юки сумел отыграть семь позиций и финишировал 13-м. Тем не менее Цунода достаточно оптимистично оценивает полученный во Франции опыт и надеется использовать его в будущих гонках для завоевания заветных очков.

«Я стартовал с пит-лейн и сразу отыграл три позиции, так что первый круг был довольно хорошим. Потом мы застряли позади машин Alfa Romeo, на которых была резина другого состава. Поэтому мы попытались применить тактику более раннего пит-стопа и перейти на шины Hard. Но на этом комплекте мне пришлось очень агрессивно атаковать с самого начала второго отрезка, и к концу гонки резина была полностью изношена. Но всё-таки итоги гонки можно считать позитивными, ведь я проехал немало километров за рулём машины Формулы-1 и получил дополнительный гоночный опыт. Теперь мне надо поработать над квалификациями, чтобы я мог стартовать с более высоких позиций, поскольку при этом лучше шансы заработать очки», – поделился своими мыслями о Гран-при Франции Юки Цунода.

Результаты Гран-при Франции 2021:

Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) — 1:27:25.770 Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) +2.904 Серхио Перес (Red Bull Racing) +8.811 Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +14.618 Ландо Норрис (McLaren) +1:04.032 Даниэль Риккардо (McLaren) +1:15.857 Пьер Гасли (Scuderia AlphaTauri) +1:16.596 Фернандо Алонсо (Alpine) +1:17.695 Себастьян Феттель (Aston Martin) +1:19.666 Лэнс Стролл (Aston Martin) +1:31.946

Общий зачёт после Гран-при Франции 2021:

Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) — 131 очко; Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — 119; Серхио Перес (Red Bull Racing) — 84; Ландо Норрис (McLaren) — 76; Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) — 59; Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) — 52; Карлос Сайнс (Scuderia Ferrari) — 42; Пьер Гасли (Scuderia AlphaTauri) — 37; Даниэль Риккардо (McLaren) — 34; Себастьян Феттель (Aston Martin) — 30.

Кубок Конструкторов после Гран-при Франции 2021:

Red Bull Racing — 215 очков; Mercedes AMG F1 — 178; McLaren — 110; Scuderia Ferrari — 94; Scuderia AlphaTauri — 45; Aston Martin — 40; Alpine — 29; Alfa Romeo — 2; Williams – 0; Haas – 0.