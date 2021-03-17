FWT 2021: фрирайд-переворот в Фибербрунне

На третьем этапе Мирового фрирайд-тура в австрийском Фибербрунне спортсмены не скрывали эмоций – это был их последний шанс пробиться на финальный ивент Xtreme Verbier в Швейцарии, а также во FWT22 в следующем году. Однако, похоже, что это не отвлекало райдеров, показавших стальные нервы, спускаясь по отвесным линиям скалы Вильдзеелодер. Снежный покров гор в этой местности, мягко говоря, был не самым плотным, а по правде даже угрожал отмене события. Но метель, прошедшая в Тироле за неделю до соревнования, позволила организаторам дать зеленый свет соревнованиям.