FWT 2021: фрирайд-переворот в Фибербрунне
© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool
Этап Мирового фрирайд-тура в Австрии принёс Марион Херти четвёртый чемпионский титул и побаловал искушённых любителей фристайла и сноубординга мощными трюками с отвесных скал.
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На третьем этапе Мирового фрирайд-тура в австрийском Фибербрунне спортсмены не скрывали эмоций – это был их последний шанс пробиться на финальный ивент Xtreme Verbier в Швейцарии, а также во FWT22 в следующем году. Однако, похоже, что это не отвлекало райдеров, показавших стальные нервы, спускаясь по отвесным линиям скалы Вильдзеелодер. Снежный покров гор в этой местности, мягко говоря, был не самым плотным, а по правде даже угрожал отмене события. Но метель, прошедшая в Тироле за неделю до соревнования, позволила организаторам дать зеленый свет соревнованиям.
Виктор де ле Рю открывает счёт победам
Виктор де ле Рю совершил почти безупречный спуск и завоевал свою первую победу в 2021 году. Француз начал заезд мясного оборота на 360 с массивного дропа. За этим трюком последовали ещё несколько гигантских пролётов. Затем Виктор нажал на педаль газа, и пролетел через знаменитый обрыв – этот смелый шаг принёс ему золотые награды.
Второе место на этапе в Фибербрунне занял Камиль Арман, приехавший на ивент благодаря wildcard. Бронзовые награды достались Нильсу Миндничу, отметившемуся стильным switch 180 с массивного гэпа.
FWT в Фибербрунне (Австрия). Третий этап. Сноуборд мужчины:
- Виктор де ле Рю (Франция) – 10000 очков
- Камиль Арман (Франция) – 8000 очков
- Нильс Минднич (США) – 6400 очков
Марион Херти бъёт рекорды
Марион Херти вновь доказала, что она неприкасаемая, и вновь стала королевой сноуборд-фрирайда, завоевав свой четвертое чемпионство FWT. Таким образом, француженка установила новый рекорд Мирового фрирайд-тура по количеству завоёванных титулов. Херти добилась успеха благодаря безукоризненной проезду по сумасшедшей линии с отвесной скалы.
Эффекта спуску добавил проезд по коридору в ущелье с максимальной скоростью. А вот второе место досталось местной сноубордистке Мануэле Мандль, отметившейся стильными поворотами по ходу спуска. Третьей в Фибербрунне стала Эрика Викандер, показавшая творческий подход к поиску по линии, выполнив при этом гигантское количество небольших прыжков под полным контролем.
FWT в Фибербрунне (Австрия). Третий этап. Сноуборд женщины:
- Марион Херти (Франция) – 10000 очков
- Мануэла Мандль (Австрия) – 8000 очков
- Эрика Викандер (США) – 6400 очков
Головокружительный спуск Росса Тестера
Росс Тестер одержал вторую победу в сезоне, продемонстрировав еще одно запоминающееся выступление. Он сделал огромное сальто прямо на старте своего заезда, украсив спуск стильными и быстрыми поворотами. Для достижения полного доминирования в мужском фристайле Росс выполнил мощнейший cork 360, который и принёс ему победу.
Второе место этапа в Австрии досталось чемпиону FWT 2012 шведскому ветерану Рейне Баркереду. 39-летний райдер проехал по известной отвесной линии «Eagle», сделав двойной дроп, а затем на огромной скорости пролетел ещё с двух гэпов. А вот бронзовые награды третьего этапа достались Кристоферу Турделлу, уверенно и быстро прыгнувшему в секцию «Eagle» и сделавшему тот же дубль, что Рейне.
FWT в Фибербрунне (Австрия). Третий этап. Лыжи мужчины:
- Росс Тестер (США) – 10000 очков
- Рейне Баркеред (Швеция) – 8800 очков
- Кристофер Турделл (Швеция) – 7920 очков
Дебютный успех Зузанны Витыч
Зузанна Витыч совершила настоящее чудо, которое принесло ей дебютную победу на этапах FWT. Она начала свой спуск с нескольких стильных прыжков, объединив их с двойным дропом. Завершила свой съезд с отвесной скалы спортсменка из Польши уверенным и стильным катанием с высоким контролем.
Призовые заезды в лыжном фрирайде в Фибербрунне
Завоевавшая серебро Хедвиг Вессель, как всегда, показала всем свой агрессивный подход к спуску с больших гор. Для своего проезда норвежка выбрала техническую зону и украсила её эффектными и массивными прыжками. Плавного и уверенного заезда оказалось достаточно, чтобы завоевать второе место на подиуме.
А вот Трэйси Чабб напротив выбрала смелую линию с крутого склона и сделала большой прыжок для попадания в среднюю часть. Американка украсила остальную часть спуска плавными поворотами, полностью контролируя ситуацию, и стала третьей.
FWT в Фибербрунне (Австрия). Третий этап. Лыжи женщины:
- Зузанна Витыч (Польша) – 10000 очков
- Хедвиг Вессель (Норвегия) – 8000 очков
- Трэйси Чабб (США) – 6400 очков