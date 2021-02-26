FWT 2021: Полёты с отвесных скал в Ордино-Аркалис

Лучшие фрирайдеры мира собрались на горнолыжном курорте Ордино-Аркалис в Андоре, где всего за неделю дважды сразились за победу в двух стартовых этапах Freeride World Tour в сезоне 2021. Демонстрируя сочетание фристайла и чистого фрирайда, сноубордисты и лыжники в мужской и женской категориях выполняли трюки с отвесных скал, проезжая по диким линиям не сбавляя скорости и сохраняя при этом абсолютный баланс и присущий им стиль. Пришло время узнать, как им это удалось.

Золотой мальчик Росс Тестер

Росс Тестер не проявил свойственной новичкам нервозности, проведя экспресс мастер-класс на первом этапе FWT. Начав с 360, американец сделал огромный рывок и завершил заезд массивным backflip, завоевав золотые награды в дебютном заезде в карьере. Маэль Оливье стал вторым, благодаря рискованному 360 в ущелье и катанию на предельной скорости. Третье место заслужил Блэйк Маршалл, отметившийся стильным Tailgrab-360.

FWT в Ордино-Аркалис. Первый этап. Лыжи мужчины:

Росс Тестер (США) – 10000 очков Маэль Оливье (Франция) – 8800 очков Блэйк Маршалл (Новая Зеландия) – 7920 очков

Вессель заложила фундамент к победному дублю

Хедвиг Вессель (Норвегия) © Jeremy Bernard/Freeride World Tour

Хедвиг Вессель одержала две подряд победы в Андорре. В первом случае золотые награды попали в её руки благодаря огромному backflip, выполненному над каменистой местностью. Второе место досталось Жюльет Вильманн из Франции, выполнившей массивный double и амплитудный прыжок перед самым финишем. Третье место досталось вернувшейся после травмы швейцарке Мод Бессе, выбравшей для спуска наиболее крутую линию.

FWT в Ордино-Аркалис. Первый этап. Лыжи женщины:

Хедвиг Вессель (Норвегия) – 10000 очков Жюльет Вильманн (Франция) – 8000 очков Мод Бессе (Швейцария) – 6400 очков

Золотой дебют Коди Брамвелла

Коди Брамвелл на этапе FWT 2021 в Ордино-Аркалис © Freeride World Tour /J. Bernard

Коди Брамвелл завоевал победу в своем первом соревновании FWT, выполнив массивный backflip над отвесной скалой, после чего спустился с неё на огромной скорости и завершил всё Double Shifty на средней высоте. Блэйк Моллер стал вторым благодаря значительному backflip и мощнейшим трём дропам подряд, которые и привели его на подиум. Бронзу завоевал Нильс Минднич, выполнил стильную линию с двумя уверенными 360.

FWT в Ордино-Аркалис. Первый этап. Сноуборд мужчины:

Коди Брамвелл (Великобритания) – 10000 очков Блэйк Моллер (США) – 8000 очков Нильс Минднич (США) – 6400 очков

Марион Херти идёт за четвёртым титулом

Марион Херти © Jeremy Bernard/Freeride World Tour

Марион Херти доказала, что она заслуживает право бороться за четвертый титул чемпионки мира, победив на первом этапе FWT в 2021 году. Француженка чисто выполнила амплитудные прыжки с отвесных скал, уверенно завоевав первое место. Второй стала Эрика Викандер, показавшая шикарный фрирайд и несколько стильных Grab. Кэти Андерсон сумела найти нетронутый пухляк и использовала его, чтобы выполнить стильный съезд с несколькими массивными пряжками в стиле биг-эйр. А вот россиянка Анна Орлова, оправившись после травмы, сумела довиться высокого для себя шестого места.

FWT в Ордино-Аркалис. Первый этап. Сноуборд женщины:

Марион Херти (Франция) – 10000 очков Эрика Викандер (США) – 8000 очков Кэти Андерсон (Канада) – 6400 очков

Первая победа в карьере Эндрю Полларда

Кристофер Турделл выполняет мощнейший backflip © Jeremy Bernard/Freeride World Tour

Американец Эндрю Поллард со старта бросился в бой в абсолютном зверском режиме и одержал свою дебютную победу на FWT. Он вылетел из ворот с массивным 360 и ни разу не снял ногу с педали газа. Double на большой скорости улетел в безумный амплитудный вылет добавили его победе размаха. Кристофер Турделл вернулся на подиум, продемонстрировав впечатляющий технический фрирайд. Стильный backflip в опасной каменистой зоне, за которым последовала серия амплитудных вылетов, принесли шведу серебро. Бронзовые награды достались Рейне Баркеред благодаря гигантскому backflip и проезду на предельной скорости.

FWT в Ордино-Аркалис. Второй этап. Лыжи мужчины:

Эндрю Поллард (США) – 10000 очков Кристофер Турделль (Швеция) – 8800 очков Рейне Баркеред (Швеция) – 7920 очков

Звёздный час Элизабет Герритцен

Элизабет Герритцен поразила судей творческим подходом к своей линии. Не колеблясь на крутых склонах, она сделала стильный разворот на 360 градусов, после чего преодолела остальную часть трассы не сбавляя скорости, завоевав первое место. Жюльет Вильманн заняла второе место в Андорре, продемонстрировав отличный фрирайд. Она быстро оторвалась от старта в агрессивном стиле, выполнив два больших дропа, которые и принесли ей второе место. Бронзовые награды увезла в США Трэйси Чабб.

FWT в Ордино-Аркалис. Второй этап. Лыжи женщины:

Элизабет Герритцен (Швейцария) – 10000 очков Жюльет Вильманн (Франция) – 8000 очков Трэйси Чабб (США) – 6400 очков

Блэйк Моллер преподносит сенсацию

Виктор де ле Рю выполнил backflip по импровизированной линии © Jeremy Bernard/Freeride World Tour

Новичок мирового фрирайд тура американец Блэйк Моллер стал главным открытием второго этапа FWT в сноубординге среди мужчин. 20-летний райдер уверенно вылетел из стартовых ворот, затем чисто приземлил backside-360 с камней перед ультратехничным участком на экваторе трассы. Затем Блэйк выполнил связку из 180 с двойного дропа и 180 со среднего. Завершил Моллер свой победный заезд амплитудным вылетом под аплодисменты судей. Второе место досталось американцу Сэмми Любке, а бронза ушла к французу Виктору де ле Рю.

FWT в Ордино-Аркалис. Второй этап. Сноуборд мужчины:

Блэйк Моллер (США) – 10000 очков Сэмми Любке (США) – 8000 очков Виктор де ле Рю (Франция) – 6400 очков

Вторая победа Марион Херти

Марион Херти © Dom Daher/Freeride World Tour

Француженка Марион Херти закрепила успех на первом этапе FWT завоеванием золотых медалей в Ордино-Аркалис неделю спустя. 20-летняя обладательница пальмы первенства в сезоне-2021 со старта выбрала технически сложную линию и проехала её совершив меньше ошибок, чем её соперницы. Кроме того, заезд Марион был достаточно стильным, быстрым и уверенным, за что спортсменка из Франции получила от судей наивысшие оценки. Второе место заняла канадка Кэти Андерсон, которая выбрала ультра-агрессивную линию и проехала её с максимальным контролем, но небольшим количеством падений. Бронзовые награды забрала Эрика Викандер, отметившись плавным и уверенным катанием, а также Method-Grab перед финишем. Пятой на этапе стала россиянка Анна Орлова.

FWT в Ордино-Аркалис. Второй этап. Сноуборд женщины: